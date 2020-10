Prix en baisse des jeux Xbox : complétez votre bibliothèque avant la sortie de la Xbox Series X

Microsoft organise une session de ventes flash sur un certain nombre de jeux Xbox, et ce avant le lancement de la Xbox Series X. Puisque la console est rétrocompatible avec les trois générations précédentes, vous pouvez d’ores et déjà vous constituer une belle bibliothèque de jeux en version dématérialisée. D’autant que vous pouvez actuellement économisez jusqu’à 75% sur le prix de très grands classiques ou titres AAA récents.

Parmi les meilleures propositions, citons Madden NFL 21, la dernière édition de la célèbre licence de football américain EA Sports, qui chute à 46,89 €. Le jeu de combat aérien Star Wars: Squadrons, qui vient de sortir, passe sous la barre des 30 €. Enfin les champions d’Ubisoft comme Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5 et Ghost Recon: Wildlands font également partie des remises immanquables.

Parmi les jeux plus classiques et qui peuvent remonter à une époque étonnamment lointaine, nous vous conseillons de jeter un œil sur les nouveaux prix (dérisoires) de Star Wars: Knights of the Old Republic et de Star Wars: Battlefront 2 (l’original). Nous vous le répétons et vous finirez par vous y faire : tous les jeux que nous avons mentionnés ci-dessus sont compatibles avec les Series S et X à venir.

Quels jeux Xbox acheter en priorité ?

Assassin's Creed Odyssey (Xbox One) : 20,99 € (au lieu de 59,99 €)

En choisissant la Grèce antique comme décor épique à son récit, le dernier opus de la franchise Assassin’s Creed nous fait complètement oublier les épisodes précédents. Avec un système de combat revisité, des dialogues à choix multiples, des graphismes époustouflants, une musique inoubliable et plus de 40 heures de jeu recommandées.Voir l'offre

Et aussi :

A la recherche d'autres bonnes affaires Xbox ?