ROG Xbox Ally X : des benchmarks prometteurs, mais un prix qui fait débat

Les premiers benchmarks de la ROG Xbox Ally X mettent en avant ses points forts en matière d’efficacité énergétique et de refroidissement

Avec un TDP de 18W et l’activation de la génération d’images, les performances dans Doom: The Dark Ages atteignent des fréquences d’images élevées tout en maintenant des températures basses

Le prix reste encore inconnu avant son lancement prévu le 16 octobre

Le lancement de l’Asus ROG Xbox Ally X approche, avec une sortie programmée le 16 octobre pour concurrencer les meilleurs PC portables de jeu du marché. Toutefois, les premiers tests offrent déjà un aperçu des performances attendues – et les résultats suscitent encore quelques réserves.

Comme l’a relevé Windows Report, la ROG Xbox Ally X se distingue par son efficacité énergétique et son système de refroidissement, selon les benchmarks préliminaires partagés par Cary Golomb sur X. Avec un TDP de 18W (consommation énergétique), la mise à l’échelle FSR, le ray tracing et la génération d’images activés, l’appareil a atteint 70 fps dans les séquences les plus exigeantes de Doom: The Dark Ages.

Ce résultat a été obtenu grâce au processeur AMD Ryzen Z2 AI Extreme, avec une charge GPU de 97 % et une température stabilisée à 57 °C. L’autonomie devrait donc être préservée grâce à la batterie de 80 Wh, ce qui confirme une bonne endurance en mobilité.

ROG Xbox ALLY X Doom the Dark Ages1080p upscaled (FSR 50% 540p base res)Ray Tracing enabledCustom low-medium settingsFSR Frame-gen enabled.~70fps in this scene.~26w total (~18w TDP) but good news is we see the system self balancing power.My YouTube video tomorrow. pic.twitter.com/v6gh6uhpkhAugust 22, 2025

Sans recours à la génération d’images, le framerate tomberait toutefois entre 35 et 40 fps, soit une amélioration modeste par rapport au processeur Z1 Extreme de la génération précédente.

Il reste à déterminer si le Ryzen AI Z2 Extreme de la ROG Xbox Ally X se démarque vraiment de la version standard Z2 Extreme. Pour l’instant, rien n’indique un saut de performance suffisant pour justifier un prix élevé.

Une amélioration trop limitée par rapport au Ryzen Z1 Extreme pour justifier le tarif

Le prix de la ROG Xbox Ally X n’est pas encore officiel et doit être annoncé en septembre lors de l’ouverture des précommandes. Toutefois, selon les rumeurs, le tarif pourrait avoisiner les 899 €. Dans ce cas, l’avenir commercial de l’appareil resterait incertain.

À noter que la ROG Xbox Ally standard devrait être proposée à 599 €, mais son processeur Ryzen Z2A basé sur l’architecture RDNA 2 ne rivaliserait probablement pas avec le Ryzen Z1 Extreme.

Les benchmarks comparant le Ryzen Z2 Extreme au Z1 Extreme ne révèlent qu’un faible écart de performances, ce qui rend difficilement justifiable une dépense proche de 1 000 €. D’autant plus que l’Asus ROG Ally d’origine ou le Lenovo Legion Go se trouvent déjà à des prix bien plus compétitifs.

D’après les tendances actuelles du marché, le Lenovo Legion Go S équipé du Z1 Extreme, avec 32 Go de RAM et un écran de 8 pouces, semble offrir le meilleur rapport performances/prix. À l’inverse, la ROG Xbox Ally X paraît rejoindre la catégorie des modèles trop chers pour les gains limités qu’ils proposent.