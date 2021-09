Weekend-tilbud: Proshop med flott tilbud på Tile Essentials

Har du lett for å rote bort ting? Det har nok de fleste av oss. Vi kunne alle ha bruk for noen små sporingsenheter for å finne de viktigste tingene i hverdagen. Og da ken det være lurt å ta en titt på dette weekend-tilbudet hos Proshop. Nå senker de prisen for en 4-pakning Tile Essentials (2020) med 30 %, slik at du nå får dem for 444 kroner.

Tile Essentials er et sett med Bluetooth-sporere som tilbyr en omfattende løsning for å holde styr på flere gjenstander. Den oppdaterte Tile Mate er en allsidig, kostnadseffektiv sporer til hverdagsting. Mate kan enkelt festes til nøkler, vesker eller hva enn du trenger å holde styr på til vanlig, og leveres nå med en lengre rekkevidde på 60 meter. Den oppdaterte Tile Slim er like tynn som to kredittkort og glir lett på plass i lommeboken eller passetuiet ditt.

Hvis du er interessert i dette tilbudet eller vil lese mer om disse sporingsenhetene, kan du klikke deg inn på lenken nedenfor, slik at du kommer direkte til Proshops produktside.

Tile Essentials (2020) – 4-pakning | 636,- 444,- | Proshop

1 Mate, 1 Slim, 2x Sticker

Nå kommer den smidige Bluetooth-sporeren med en lengre rekkevidde på 60 meter, høyere ringetone og et innebygd 3-årig batteri. Bruk Tile-klistrelapper (selges separat) til å feste den på en bærbar PC eller nett-PC.



