TechRadar Choice Awards 2025: Årets beste forbrukerteknologi

TechRadar-teamet er glade for å presentere vinnerne av TechRadar Choice Awards 2025! Dette er våre største priser noensinne, som hedrer de beste produktene fra de siste 12 månedene innen de store teknologiområdene, samtidig som vi introduserer nye, hete kategorier som åpne ørepropper, og sørger for at vi fortsatt har med prisbevisste kategorier for å representere hvordan folk faktisk kjøper dingser i dag.

Som alltid kåres TechRadar Choice Awards av en kombinasjon av våre ekspertdommeres vurderinger basert på deres erfaring med produktene, med stemmer fra TechRadars lesere. De aller fleste prisene stemmes over av publikum, for å sikre at produkter som folk virkelig elsker i virkeligheten er representert.

Vår første kategori er vår Readers' Choice Award, som er prisen som velges 100 % av leserstemmer, deretter har vi våre Editors' Choice Awards, som kåres utelukkende av våre ekspertdommere. Etter det ble hver vinner valgt ut av en 50/50-kombinasjon av stemmene fra våre lesere og poengsummene fra våre dommere.

Readers' Choice Award

Read more Read less ▼ Apple iPhone 17 Pro Max I anmeldelsen vår sa vi at dette er «den beste iPhonen vi noensinne har testet» – og det ser ut til at TechRadars lesere er enige, og stemte frem denne som nummer 1 blant de mest populære produktene de siste 12 månedene. Store forbedringer av både front- og bakkameraet er viktige elementer her, men alt ved denne enheten føles fantastisk – fra det finjusterte designet til den utrolig kraftige prosessoren og den fantastiske batteritiden. Den er et stort, vakkert beist, og årets vinner. Les hele vår anmeldelse av iPhone 17 Pro Max

Editor's Choice Awards

Årets mobiltelefon

Read more Read less ▼ Apple iPhone Air Det kom mange flotte telefoner i år, men Apple iPhone Air er telefonen som vil påvirke fremtidens mobiler i årene som kommer. Sjekk ut denne telefonen selv, og du vil bli imponert over hvor annerledes den føles sammenlignet med blyvekten du for tiden har i lommen din. Du visste ikke at fingrene dine var så slitne før du kunne svinge iPhone Air mellom fingrene som en fjær i vinde. Ikke bekymre deg, bransjen kommer ikke tilbake fra Air, alt kommer til å bli mye tynnere, akkurat som laptoer etter MacBook Air. iPhone Air har kanskje ikke den beste batteritiden eller de beste kameraene, men det er telefonen vennene dine vil be om å holde og fiendene dine vil prøve å kopiere, og det gjør den til årets telefon. Les hele vår anmeldelse av Apple iPhone Air

Årets kamera

Read more Read less ▼ Nikon Z5 II Ved å bruke sin nyeste prosessor i Z5 II har Nikon skapt et kraftig allroundkamera med mellomklassefunksjoner til en rimelig pris. Det speilløse fullformatkameraet tar stillbilder på 24,5 MP med Nikons opplastbare kreative fargeprofiler, 4K-video med 60 bilder per sekund, serieopptak med 12 bilder per sekund og Nikons beste autofokussystem – dette er flaggskipfunksjoner som visker ut grensen mellom ytelse i mellomklassen og ytelse i mellomklassen, til en pris som undergraver konkurrentene. Det er kanskje ikke årets mest spennende kamera, men Z5 II er det mest effektive. Les vår anmeldelse av Nikon Z5 II

Årets laptop

Read more Read less ▼ Apple MacBook Air 13" (M4) Etter å ha tapt mot erkerivalen Microsoft i fjorårets prisutdeling, er Apple tilbake, med sin MacBook Air 13-tommers (M4) kåret til årets bærbare PC. Med et stilig og moderne design som er tynn og lett nok til å bæres med seg, en flott skjerm og et komfortabelt tastatur, er dette en bærbar PC med premiumfølelse uten den høye prisen. Apple senket til og med lanseringsprisen i noen markeder, noe som gjorde den nyeste MacBook Air enda bedre valuta for pengene. M4-brikken (som inntil svært kort tid siden var Apples nyeste databrikke) tilbyr utmerket ytelse for daglige oppgaver og enda mer krevende arbeidsmengder som videoredigering. Takket være at M4 er så strømeffektiv, klarte vi å oppnå over 14 timer med nettsurfing i vår anmeldelse, så den kan vare i over to arbeidsdager på én lading, avhengig av hva du bruker den til. Ingen annen laptop til samme pris kan tilby det MacBook Air gjør, og det er derfor den er en fortjent vinner av denne prisen. Les hele vår anmeldelse av Apple MacBook Air 13" (M4)

Årets gamingenhet

Read more Read less ▼ Nintendo Switch 2 Switch 2 er en gigantisk, sårt tiltrengt forbedring i forhold til den originale maskinvaren. Støtte for 4K-oppløsning og opptil 120 Hz oppdateringsfrekvens er absolutt bedre sent enn aldri, men raske lastetider via microSD Express og et allerede sterkt eksklusivt utvalg fra nå og inn i neste år sikrer en lovende fremtid for denne nye maskinvaren. Les hele vår anmeldelse av Nintendo Switch 2

Årets TV

Read more Read less ▼ Samsung S95F Bildekvaliteten til Samsung S95F kan konkurrere godt med alle andre flaggskip-TV-er som har kommet ut det siste året, men det er de ekstra tingene denne Samsung OLED-skjermen bringer med seg som setter den over toppen. Den første er et nytt QD-OLED-skjermpanel som løfter lysstyrken til OLED-TV-er til nye høyder. Den har også en andre generasjons blendfri skjerm som effektivt eliminerer refleksjoner på skjermen når den ser på i sterke lysforhold, samtidig som den opprettholder solide svartnivåer. Utover det har den nyttige AI-forbedrede funksjoner for å forbedre oppskalering og bevegelseshåndtering, omfattende spillstøtte og et nydelig design med en ekstern tilkoblingsboks. Samsung S95F fortjener lett prisen «Årets TV». Les vår anmeldelse av Samsung S95F

Årets strømmetjeneste

Read more Read less ▼ Netflix Det har vært et fenomenalt år for strømmetjenester, der alle plattformer kjemper om å levere det beste av det beste innen TV, men Netflix har nok en gang bevist hvorfor det er tjenesten å slå. Netflix dominerer prisutdelingen og tok hjem 30 Emmy-priser i år, med Adolescence, ikke overraskende, i spissen. Serien har satt et ubestridelig preg, både på og utenfor skjermen, og har utløst samtaler og satt nye standarder for TV-dramaer. Og det har ikke stoppet der; anerkjente titler som KPop Demon Hunters, Arcane sesong 2, Bridgerton sesong 3, Rebel Ridge, Love, Death + Robots Vol 2 har alle blitt hyllet for sin eksepsjonelle historiefortelling og produksjon. Med sin uovertrufne katalog og dokumenterte evne til å forme kulturelle øyeblikk, er Netflix fortsatt den ultimate destinasjonen for strømmetjenester.

Årets hodetelefoner

Read more Read less ▼ Bowers & Wilkins Px8 S2 Når et selskap som B&W annonserer at de har laget over-ear-hodetelefoner som setter «en ny standard for ytelse og design i kategorien trådløse over-ear-hodetelefoner», er det verdt å stoppe opp med det du holder på med og lytte. Hvordan klarte den respekterte britiske lydspesialisten å overgå seg selv med Px8 S2? Med en ny Bluetooth 5.3-brikke som tilbyr «ekte 24-bit/96kHz lydtilkobling» over USB pluss aptX Lossless og Adaptive på 24/96, en ny åtte-mikrofons-gruppe der alle mikrofoner brukes til telefoni og seks brukes til aktiv støydemping, en ny algoritme for talekvalitet, en fembånds EQ-fane for å finjustere lydsignaturen, og de er litt mindre og lettere enn den originale Px8. Hvordan høres de ut? Suverene. Les hele vår anmeldelse av Bowers & Wilkins Px8 S2

Årets helse- og treningsenhet

Read more Read less ▼ Oura Ring 4 Vi valgte Oura Ring 4 fordi den fortsetter å flytte grensene for velværeteknologi, minimere enhetsstørrelser og maksimere nøyaktighet. Oura Ring 4 er i forkant av den fortsatt utviklende smartringkategorien og har forbedret seg på viktige måter; den har laget en pulssensor av medisinsk kvalitet, utnyttet kraften til AI for å skape handlingsrettet innsikt ved hjelp av helseinformasjonen din, fått validering mot strenge vitenskapelige standarder og ser diskret og kul ut i tillegg. Selv om det har vært mange fantastiske smartklokker i år, representerer Oura Ring 4 en del av en bevegelse som endrer hvordan vi ser på kroppsnær teknologi. Les hele vår anmeldelse av Oura Ring 4

Årets hjemmemaskin

Read more Read less ▼ Jura J10 Jura J10 er en førsteklasses espressomaskin som er det nærmeste du kommer en barista på kjøkkenet, og det er den maskinen vi helst skulle ønske vi hadde i våre egne hjem i år. Den kan lage 42 typer varme og kalde drikker med et knappetrykk (til og med blande dem med sirup hvis du vil), og med sine smarte innstillinger for kverning og temperatur er den et godt valg for både espressopurister og fans av nyskapende drikker (uansett hvor komplisert din vanlige bestilling er). Les hele vår anmeldelse av Jura J10

En å følge med på

Read more Read less ▼ Meta Ray-Ban Display Løftet om AR-briller som kan vise viktig informasjon rett i siktlinjen din, når du vil ha det, blir endelig virkelighet. Med en diskré skjerm i objektivet som bare du kan se, en AI-assistent og et 12 MP-kamera du kan bruke til å spørre den om hva du ser, er dette et stort sprang fremover for kroppsnære enheter. Da vi testet det, viste det seg at det er mye mer enn en nyhet, som for eksempel lar døve lese teksting av hva folk sier rundt dem. Det er mer arbeid som gjenstår for å finpusse opplevelsen, men dette løfter AR-briller fra en «en dag, kanskje»-teknologi til en «det skjer akkurat nå»-teknologi. Les om vår første opplevelse av Meta Ray-Ban Display

Årets merke

Read more Read less ▼ Nvidia Nvidia har stått i sentrum for flere av årets største teknologihistorier, og måten de uten tvil har blitt verdens viktigste maskinvareprodusent på, er grunnen til at vi har valgt dem til denne prisen. AI-revolusjonen er bygget på teknologien deres som er skjult i bakgrunnen, og det er giganten som firmaer som OpenAI blomstrer på. Partnerskapet deres med Intel kan være seismisk for fremtiden til PC-maskinvare. Det driver Nintendo Switch 2, som hadde en enormt vellykket lansering. Og de lanserte sin nye serie med RTX 5000-serie GPU-er i år, i tillegg til alt dette. I økende grad, overalt hvor du ser, finner du Nvidias navn i bakgrunnen, og det nådde toppen i 2025 – og det er derfor de fortjener denne prisen.

Mobiler – kategorivinnere

Årets mobilmerker

Read more Read less ▼ Samsung Hvis du kjøpte en Samsung i år, kjøpte du en god telefon. Alle telefonprodusenter hadde minst én god telefon, men Samsung lanserte ikke en eneste dårlig telefon, en bragd ingen annen telefonprodusent kunne matche. Alle Samsung-telefoner er blant de beste du kan kjøpe i sin kategori – den beste brettbare telefonen er Galaxy Z Fold 7; Galaxy S25 Ultra er den beste kameratelefonen for mange fotografer – og det finnes ikke en eneste Samsung-telefon vi vil si at du ikke burde kjøpe.

Mobilen som gir mest for pengene

Read more Read less ▼ Google Pixel 9a Glem iPhone 16e og Samsung Galaxy S25 FE – den (mye) billigere Google Pixel 9a er årets virkelige smarttelefonkupp. Bortsett fra det karakterløse designet, leverer Googles nyeste rimelige Pixel mye telefon for den beskjedne prisen. Den 6,3-tommers skjermen er lyssterk og responsiv, hovedkameraet på 48 MP kan konkurrere med Pixel 9 Pro, og Google fortsetter å tilby noen av de beste AI-funksjonene som finnes. Og Pixel 9a vil fortsette å motta programvareoppdateringer i hele syv år. Når det gjelder valuta for pengene, er den årets vinner. Les hele vår anmeldelse av Google Pixel 9a

Beste mobil i mellomsjiktet

Read more Read less ▼ Apple iPhone 17 Apples iPhone 17 befinner seg i toppen av mellomklassen, men den er utvilsomt den beste iPhonen for folk flest, og muligens til og med den iPhonen Apple som har gitt mest for pengene noensinne. Blant iPhone 17s viktigste funksjoner er flaggskipskjermen ProMotion, men Apple har også utstyrt årets basismodell med samme startlagringskapasitet på 256 GB, det samme selfiekameraet på 18 MP, den samme tilpassbare actionknappen, den samme kamerakontrollknappen og den samme ripebestandige Ceramic Shield 2-beskyttelsen som iPhone 17 Pro. Når det gjelder mellomklassemodeller, er det iPhone 17 som stikker av med seieren. Les hele vår anmeldelse av Apple iPhone 17

Beste brettbare mobil

Read more Read less ▼ Samsung Galaxy Z Fold 7 Samsung Galaxy Z Fold 7 omarbeider alt som var flott med Galaxy Z Fold 6 til en telefon som er både slankere og kraftigere. Galaxy Z Fold 7 er inspirert av rivalene Honor og Oppo, og skiller seg ut med Samsungs kraftige programvare, massevis av dypt integrert AI, et kamerasystem i toppklasse, samt mye bredere tilgjengelighet. Det er vårt valg for den beste brettbare telefonen, og naturligvis også den beste i 2025. Les hele vår anmeldelse av Samsung Galaxy Z Fold 7

Beste flip-telefon

Read more Read less ▼ Motorola Razr Ultra 2025 Samsung Galaxy Z Flip 7 er en mektig imponerende flip-telefon, men som du kan lese i vår sammenligning av Samsung Galaxy Z Flip 7 og Motorola Razr Ultra 2025, er Motorolas nyeste flip fortsatt den absolutt beste enheten i sin kategori. Moto kan skilte med en kraftigere brikke, mer RAM, flere megapiksler i noen av kameraene, et større batteri som lader raskere og lysere skjermer med høyere oppløsning enn Z Flip 7, og for pengene våre er det også en av de kuleste telefonene man kan kjøpe. Les hele vår anmeldelse av Motorola Razr Ultra 2025

Beste kameramobil

Read more Read less ▼ Apple iPhone 17 Pro Max Apples nyeste toppmodell, iPhone, har ikke det største hovedkameraet eller det lengste teleobjektivet, men som en samlet fotopakke er det den beste kameratelefonen på markedet. Som vi nevnte i vår anmeldelse av iPhone 17 Pro Max: «Apple bruker sin bemerkelsesverdige bildeprosess for å levere fantastiske bilder med naturtro farger og utsøkte detaljer», mens det nye Center Stage-selfiekameraet «bringer det som kan være den største overhalingen innen selfiefotografering siden introduksjonen av selfiekameraer.» Telefonen er også utmerket til portrettfotografering og kan ta opp 4K-video med opptil 120 fps. Det er en kraftpakke innen fotografering. Les hele vår anmeldelse av Apple iPhone 17 Pro Max

Beste gamingmobil

Read more Read less ▼ Asus ROG Phone 9 Pro Vårt valg av den beste gamingmobilen, Asus ROG Phone 9 Pro, var i forkant av telefonytelse da den ble lansert helt på slutten av 2024, og nesten et år senere er den fortsatt en av de kraftigste telefonene på markedet. I tillegg til å være en av de første telefonene som ble lansert med Snapdragon 8 Elite-brikken, er ROG Phone 9 Pro utstyrt med skulderknapper, to USB-porter og en medfølgende kjølevifte for å takle ethvert spill med letthet. Den kan også skryte av en hvinende rask oppdateringsfrekvens på 185 Hz, slik at du ikke går glipp av noe av handlingen. Les hele vår anmeldelse av Asus ROG Phone 9 Pro

Beste mobiltilbehør

Read more Read less ▼ UAG Metropolis MagSafe Kevlar Wallet Vil du holde kortene dine trygge? Altså, skikkelig trygge? Hva med en MagSafe-lommebok laget av kroppspanser-materiale? UAG Metropolis MagSafe Kevlar Wallet vinner tittelen som beste telefontilbehør takket være sin blanding av form og funksjon. I motsetning til noen andre MagSafe-kortholdere, kan Metropolis faktisk brettes sammen som en vanlig lommebok, noe som gir mer plass til bankkort, ID eller hva annet du måtte trenge å ha med deg. Den er fortsatt slank, og måler 13 mm tykk når den er tom. Den fungerer også som et støttestativ – kult!

Beste nettbrett

Read more Read less ▼ Apple iPad 11" (2025) Apple traff blink med årets basismodell av iPad. I stedet for å gå for en drastisk redesign, ga teknologigiganten sitt billigste nettbrett en kraftigere prosessor og litt mer RAM, og avsluttet det før ting ble dyrere. Det var uten tvil riktig avgjørelse – iPaden er fortsatt en folkemester takket være sin helt rimelige startpris og overraskende kapable ytelse. Nå utstyrt med A16-brikken og 6 GB RAM, er iPaden et godt valg for nettsurfing, sosiale medier, se på videoer og filmer, og til og med digital kunst takket være Apple Pencil med USB-C-kompatibilitet. Den er mye mer ytelsessterk enn noe annet Android-nettbrett i samme prisklasse. Les hele vår anmeldelse av iPad 11" (2025)

Beste AI-mobil

Read more Read less ▼ Google Pixel 10 Pro Pixel 10 Pro er universalmiddelet for dine AI-behov. Alle enheter i dag bruker AI, men Pixel 10 Pro er den eneste enheten som virkelig er bedre med AI. Den gjør mer enn bare å svare på telefonsamtaler eller ta imot diktat. Googles AI lærer deg nå hvordan du tar bedre bilder, med trinnvise instruksjoner som hjelper deg med å bruke kameraappen. Den bruker skjermbildene dine som en kunnskapsbank for å svare på spørsmål på et blunk. Den kan gjøre kompliserte bilderedigeringer fra en enkel instruksjon. Det er på tide at en AI-enhet hjelper deg med å bli en bedre skaper, i stedet for å stjele kreativiteten din. Best av alt, fremtiden ser lys ut, med årevis med oppdateringer og nye AI-funksjoner lovet. Hvis du vil se hvordan AI kan gjøre enheten din – og kanskje livet ditt – bedre, sjekk ut Pixel 10 Pro. Les hele vår anmeldelse av Google Pixel 10 Pro

Beste lesebrett

Read more Read less ▼ Amazon Kindle Colorsoft Når du først har sett en Kindle i farger, er det umulig å gå tilbake til grått og hvitt. Kindle har alltid vært et godt valg for e-lesere med sin skarpe E Ink-skjerm og enorme Amazon-bokbibliotek – spesielt flott for glupske lesere som river seg gjennom Kindle Unlimited-tilbudene – så Kindle Colorsoft kommer fra et godt lager. Når du har lastet inn favorittgrafiske romaner, eller blar gjennom de beste kokebøkene dine, eller bare beundrer omslagene til alle bøkene du har lest – nå i fullfarge! – vil du lure på hvordan du overlevde uten alle disse fargetonene. Og fremtiden ser enda mer fargerik ut nå som Amazon har annonsert Kindle Scribes i fullfarge. Kindle Colorsoft er trendsetteren, og i fremtiden vil vi huske at det var starten på noe stort. Les hele vår anmeldelse av Amazon Kindle Colorsoft Signature

Beste skrivebrett

Read more Read less ▼ reMarkable Paper Pro Move Vi har vært store fans av reMarkables elegante skrivebrett siden vi kjøpte reMarkable 2, men vi har alltid ønsket oss et reMarkable som kunne få plass i lommen. reMarkable Paper Pro Move er nettbrettet vi alltid håpet reMarkable ville lage, og mer. Det er ikke bare et elegant og stilig nettbrett for skriving og å samle ideer – det er også et raskt skrivebrett i fullfarge, med alle de nyeste funksjonene og malene vi elsket på reMarkable Paper Pro. Med et nydelig folio-omslag passer det fortsatt fint bak i jeansen min eller i en jakkelomme, og nå kan man ta notater, holde oversikt over gjøremålslisten og føre journal ustanselig uten å bekymre seg for hvordan man skal bære med seg reMarkable. Hvis du er klar for en førsteklasses skriveopplevelse uansett hvor du går, er reMarkable Paper Pro Move skrivebrettet du bør velge. Les hele vår anmeldelse av reMarkable Paper Pro Move

Kameraer – kategorivinnere

Årets kameramerke

Read more Read less ▼ Nikon At de vant to viktige priser nedenfor forteller bare halve historien for Nikon i 2025. Etter det overraskende oppkjøpet av RED Digital i 2024 har Nikon ikke kastet bort tiden, men forbedret eksisterende produkter i år med nye videofunksjoner, utviklet nye produkter som sitt første kinokamera, Nikon ZR, og begynt å gjøre RED Digital-kinokameraer mer verdifulle. Og på verdifronten er Nikon uovertruffen – deres nyeste kameraer tilbyr konsekvent lignende valuta for pengene som konkurrentene.

Beste kamera for nybegynnere

Read more Read less ▼ Nikon Z50 II Z50 II er en oppdatering av Nikons originale speilløse APS-C-kamera, og er en allsidig etterfølger med et hemmelig våpen: Nikons nyeste Expeed 7-prosessor for flaggskipytelse, enestående autofokus for motivgjenkjenning og forbedrede videofunksjoner. De ryddige dimensjonene og den utmerkede ergonomien, komplett med en vippeberøringsskjerm, gjør det til et enkelt kamera å reise og fotografere med. Den uendrede 20,9 MP-sensoren, som fortsatt mangler innebygd bildestabilisering, er bedre enn andre APS-C-rivaler, men du finner ikke et mer komplett speilløst kamera i denne prisklassen – det er et utmerket kamera å lære og vokse med. Les hele vår anmeldelse av Nikon Z50 II

Beste kamera i mellomsjiktet

Read more Read less ▼ Nikon Z5 II Ja, Nikon tar hele pallen, og har også det beste mellomklassekameraet med sin fantastiske Z5 II, som omdefinerer hva fullformatkameraer på inngangsnivå kan gjøre. Til tross for at de tar stillbilder på 24,5 MP som den originale Z5, forbedres den generelle ytelsen av den samme Expeed 7-prosessoren som finnes i nyere high-end Z-seriekamerahus, pluss Nikons beste autofokus for motivgjenkjenning med superfast 3D-sporing. Serieopptak når opp til 12 fps i RAW eller 30 fps JPEG, mens videofunksjonene også har et betydelig løft i forhold til den originale Z5, selv om noen av videospesifikasjonene muligens ikke er like gode som konkurrentene. Det er en dyrere pakke enn Z5, men likevel visker Z5 II ut grensen mellom overkommelighet og ytelse – det er en mellomklassemodell med en innstegspris. Les hele vår anmeldelse av Nikon Z5 II

Beste profesjonelle kamera

Read more Read less ▼ Canon EOS R1 EOS R1 ble annonsert samtidig med EOS R5 Mark II (som vant vår samlede pris for Årets Kamera i 2024), og ble lansert litt senere med en rekke uovertrufne funksjoner for høyhastighetsfotografering, inkludert sport. Den stablede 24 MP-sensoren og de to prosessorene leverer utrolig ytelse ved serieopptak, dyktig støttet av intelligente og komplekse autofokusmoduser for sporing (som kan være person- og sportsspesifikke), pluss smarte AI-forbedringer i kameraet, som en 400 % oppskaleringsfunksjon. EOS R1s søker er også fantastisk; svært detaljert og med smarte øyesporingsevner. R1 er ikke for alle – det robuste kamerahuset er stort og tungt, pluss at det er dyrt – men for høyhastighetsytelse i utfordrende situasjoner er det vårt toppvalg for proffer i 2025. Les vår anmeldelse Canon EOS R1

Beste videokamera

Read more Read less ▼ Panasonic Lumix S1 II Lumix S1 II løftet Panasonics kvaliteter innen videokameraproduksjon ytterligere, og forbedret Lumix S5 II (fjorårets vinner av beste videokamera) på alle måter. 24 MP fullformatsensoren er delvis stablet for forbedret videoytelse og 70fps serieopptak, mens 6K åpen gate-video støttes av muligens det bredeste utvalget av videokodeker for pengene, pluss dobbel ISO-forsterkning og en dynamisk rekkeviddeforsterkningsmodus. Panasonics autofokus gjør det nå mye bedre enn konkurrentene, mens den utrolige bildestabiliseringen for video leder an. S1 II ligger også godt i hånden, spesielt den dobbeltaksede vippevinkelskjermen. Konkurransen er større nå – den mye billigere Nikon Z6 III kjører nesten like bra som den ukarakteristisk dyre Lumix-modellen, men totalt sett er S1 II den beste av de to for video. Les vår anmeldelse av Panasonic Lumix S1 II

Beste instant-kamera

Read more Read less ▼ Polaroid Flip Polaroids Flip var uten tvil det mest minneverdige instantkameraet i 2025, takket være det unike flip-designet, den retro-sjarmen (den oransje/hvite fargekombinasjonen er bare den beste) og alle de morsomme særegenhetene som følger med tradisjonell Polaroid-film. Det kompakte Flip-kameraet har vært under utvikling i årevis, og det er flott for nybegynnere og har en uvanlig strømlinjeformet pakke, mens flip-lokket beskytter objektivet og søkeren. Det mangler kanskje de manuelle kontrollene til det dyrere premiumkameraet Polaroid I-2, men Flip vinner på enkelhet og beholder sjelen som gjør Polaroid så attraktivt for fans av analog instant-fotografering. Les vår anmeldelse av Polaroid Flip

Beste actionkamera

Read more Read less ▼ GoPro Max 2 Etter flere årelange forsinkelser leverte GoPro endelig Max 2, sitt dyktige bærbare 360-kamera. I løpet av de seks årene mellom den originale Max og Max 2 har Insta360 dominert markedet, og rivalen X5, som også ble lansert i år, er faktisk det mer avrundede av de to 8K-opptakende 360-kameraene. Max 2 kan imidlertid skryte av klasseledende 8K-videokvalitet i gunstig lys, verktøyfrie utskiftbare objektiver og selvfølgelig GoPros fantastiske stabilisering, sammen med et bredt utvalg av tilleggsutstyr. Det kan ha vært et ellers utfordrende år, men GoPros Max 2 var absolutt verdt ventetiden og et høydepunkt for actionkameragiganten. Les hele vår anmeldelse GoPro Max 2

Beste dashbordkamera

Read more Read less ▼ Garmin Dash Cam X310 Garmins 5-stjerners X310 er deres beste dashkamera hittil, med detaljrik 4K-video med HDR, innebygd GPS, en responsiv 2,4-tommers berøringsskjerm, praktisk stemmekontroll og USB-C-lading, mens et stilig nytt polarisert objektiv reduserer refleksjoner for klare opptak. Det er ikke den største oppdateringen sammenlignet med Garmins allerede kapable tidligere flaggskip-dashkamera, 67W, mens skylagring kun er tilgjengelig gjennom et løpende abonnement. For et så premiumprodukt føles det litt gjerrig fra Garmins side at det ikke inkluderer et microSD-kort i esken. Men hvis du liker enkle, små, kraftige og effektive dashkameraer, er det få som kan matche X310. Les vår anmeldelse av Garmin Dash Cam X310

Beste kameraobjektiv

Read more Read less ▼ Sony FE 50-150mm F2 GM 2025 har uten tvil vært et bedre år for spennende nye objektiver enn for kameraer, og vårt førstevalg sammen med TechRadar-leserne er det utrolige Sony FE 50-150mm F2 GM. Det følger opp Sonys FE 28-70mm F2 GM som et tungt proffzoomobjektiv med allsidig maksimal f/2-blenderåpning over hele zoomområdet, og leverer også førsteklasses objektivkvalitet i alle innstillinger. Etter grundig testing kalte vi Sonys 50-150mm det ultimate høykvalitets proffzoomobjektivet for arrangementer, og et formidabelt par med et kamera som det nye A1 II. Dette femstjernersobjektivet er så bra, som 28-70mm før det, at det kan være en grunn til å bytte system til Sony. Les hele vår anmeldelse av Sony FE 50-150mm F2 GM

Beste kompaktkamera

Read more Read less ▼ Leica Q3 43 Vi er fans av Leicas Q-serie av førsteklasses kompaktkameraer, som nådde toppen i år med Q3 43. Det er identisk med Q3 på alle unntatt én måte – objektivet, som navnet antyder er en utrolig skarp 43 mm ƒ/2. Den kortere brennvidden (sammenlignet med 28 mm ƒ/1.7 i Q3), kombinert med den høyoppløselige 61 MP fullformatsensoren, kombineres for et overraskende allsidig premium kompaktkamera som er en glede å bruke. Ja, det er dyrt (men mye mindre enn et Leica M11), men Q3 43 føles som det ultimate hverdagskameraet. Les vår anmeldelse av Leica Q3 43

Beste kameratilbehør

Read more Read less ▼ DJI Mic 3 Det er déjà vu når DJI igjen vinner prisen for beste tilbehør med sin trådløse Mic 3, oppfølgeren til fjorårets vinner, Mic 2. Den forrige versjonen satte allerede standarden for kompakte trådløse mikrofoner, og var et toppvalg blant innholdsskapere. Likevel, bare 18 måneder senere, leverte DJI en omfattende oppgradering med Mic 3, som bygger på 32-bits flytende lydopptaksevner med forbedret batteritid, mer effektiv støydemping, ekstra lagringsplass og utvidet senderekkevidde. Støtte for tidskode, forhåndsinnstillinger for stemmetone og debut med tapsfri opptak, alt presset inn i et mindre og lettere mikrofondesign. DJI senker lanseringsprisen i forhold til Mic 2 og gjør avtalen enda bedre. Les vår anmeldelse av DJI Mic 3

Beste drone

Read more Read less ▼ DJI Mavic 4 Pro DJI vinner selvsagt igjen for den beste forbrukerdronen – ingen andre merker kommer i nærheten. Det var en jevn kamp mellom Mavic 4 Pro og Mini 5 Pro, men til slutt var det den større Mavic 4 Pro som vant. Den etterfølger Mavic 3 Pro og setter nok en gang standarden for kameradroner, med sitt trippel-gimbal-monterte kamera og enestående rullerotasjonsområde for kreative bilder. Hovedkameraet har 6K-video opptil 60 fps, som får en lysere ƒ/2-blenderåpning som slår Mavic 3 Pro i svakt lys. Enkelt sagt kan ingen andre forbrukerdroner matche Mavic 4 Pros kameraferdigheter, og den er også konkurransedyktig priset. Les vår anmeldelse av DJI Mavic 4 Pro

Datamaskiner

Beste datamaskinmerke

Read more Read less ▼ Apple Det siste året var et fantastisk år for Apples datautvalg, takket være nye Apple M4-drevne Mac-produkter som MacBook Air 13", samt nye innovasjoner som Apple Intelligence og Apple macOS Tahoe. Apple skulle alltid være et tøft merke å slå, uansett år, men det var et enda enklere valg i år enn vi trodde det ville være i starten.

Laptopen som gir mest for pengene

Read more Read less ▼ Apple MacBook Air 13" (M4) Apple er sannsynligvis ikke et merke alle forbinder med ordet «valuta for pengene» – de er vanligvis mest kjent for å lage dyre produkter – men MacBook Air 13" (M4) er virkelig en av de mest prisgunstige bærbare PC-ene vi har testet. Selv om den absolutt ikke er den billigste, og vi ikke ville kalt den en budsjettlaptop, tilbyr den utmerket ytelse, design og byggekvalitet til en ekstremt konkurransedyktig pris. Det er vanskelig å finne en konkurrerende Windows 11-laptop til samme pris som tilbyr et lignende nivå av funksjoner og ytelse. I en tid der det ser ut til at prisene på alt går opp, har det også vært forfriskende å se at Apple ikke økte prisen med sin nyeste MacBook Air – faktisk, for kjøpere i USA, er M4-modellen faktisk billigere enn den forrige M3-modellen. Det faktum at du får økt ytelse for mindre er et annet godt eksempel på hvorfor MacBook Air 13" (M4) er årets mest prisgunstige bærbare PC. Les hele vår anmeldelse av Apple MacBook Air 13" (M4)

Beste Chromebook

Read more Read less ▼ Samsung Galaxy Chromebook 2 360 Det er en av de minst kraftige enhetene på denne listen, men Samsung Galaxy Chromebook 2 360 vinner tittelen beste Chromebook i år, hovedsakelig fordi den rett og slett er en veldig godt designet enhet. Med tanke på at Chromebooks oftere anses som budsjettvennlige – og derfor ofte ganske enkle – bærbare datamaskiner, klarer Galaxy Chromebook 2 360 å bryte trenden med overraskende premium-følelse av byggekvalitet og en utmerket skjerm; et 12,4-tommers 1600p berøringspanel med god maksimal lysstyrke sammenlignet med andre Chromebooks vi har anmeldt. Til tross for den utrolig kompakte størrelsen (noe som blir stadig mer sjeldent på bærbare datamaskiner), klarer den fortsatt å få plass til taster i full størrelse med god avstand og en generelt komfortabel skriveopplevelse for en så liten bærbar PC. Med et solid hengsel kan den også brukes som et nettbrett, noe som gjør den ideell for yngre brukere – spesielt når du tar hensyn til utvalget av foreldrekontrollfunksjoner som finnes i ChromeOS. Les vår anmeldelse av Samsung Galaxy Chromebook 2 360

Beste AI-laptop

Read more Read less ▼ Apple MacBook Air 13" (M4) For et år det har vært for M4 MacBook Air! Den vinner enda en pris, denne gangen for beste AI-laptop. Dette kan komme som en overraskelse for noen, for inntil nylig så det ikke ut til at Apple satset like mye på AI som konkurrenter som Microsoft, Google og Samsung. Imidlertid har de faktisk levert MacBooks som leveres med brikker med innebygde NPU-er (nevrale prosesseringsenheter), som brukes til AI-oppgaver på enhetene, siden den M1-drevne MacBooken i 2020 – lenge før den nåværende AI-hypen startet – og Apple har gjort forbedringer med hver generasjon av M-klasse-brikker. Så MacBook Air med M4 lager kanskje ikke så mye kjeft om den, men den har en veldig kapabel AI-brikke. Og med Apple Intelligence, Apples betegnelse for de forskjellige AI-drevne funksjonene, som tar igjen konkurrentene på bærbare datamaskiner, har MacBook Air 13" (M4) endt opp med å bli en utmerket AI-laptop som ikke er plagsom med å tvinge disse AI-funksjonene på deg (noe konkurrenter som Microsoft er skyldige i). Les vår anmeldelse av Apple MacBook Air 13" (M4)

Beste gaming-laptop

Read more Read less ▼ MSI Titan 18 HX Denne bærbare kampstasjonen har kraft på stasjonært nivå i en laptop-formfaktor, og selv om den absolutt ikke er den tynneste eller letteste spill-laptopen på markedet, er den desidert en av de mest ytelsesrike. Utstyrt med en bærbar RTX 5090 GPU (det aller beste Nvidia har å tilby), opptil en Intel Core Ultra 9 200HX-prosessor og komplett med en 18-tommers UHD-skjerm, er MSIs Titan 18 HX det perfekte valget for de som ønsker å spille favorittspillene sine på det ypperste innen gaming-laptoper. I tillegg har den mer enn bare hestekrefter; den har et rent svart og grått design med tilpassbare RGB-aksenter på MSI-logoen og styreflaten, og det innebygde tastaturet har mekaniske Cherry-tastebrytere, noe som gir den en veldig fin, fjærende skrivefølelse som matcher den utrolig raske ytelsen. Les vår anmeldelse av MSI Titan 18 HX

Beste gaming-PC

Read more Read less ▼ Asus ROG NUC (2025) Gode ​​ting kommer i små pakker med den nyeste NUC mini-spill-PC-en fra Asus. Med en neste generasjons Intel Core Ultra CPU og opptil et Nvidia RTX 5080 grafikkort i et ultrakompakt kabinett som er mindre enn en moderne spillkonsoll, kan dette være den beste lille spill-PC-en vi noensinne har sett. Faktisk har NUC-produktlinjen blomstret siden Asus overtok den fra Intel i 2023, omdøpte den til ROG NUC og ga et nytt fokus på avansert spillytelse. Selv om 2025-modellen ikke er den mest oppgraderbare enheten på grunn av det ekstremt trange kabinettinteriøret, taler ytelsen for seg selv, og den tilbyr også et solid utvalg av fysiske porter og overraskende god temperaturstyring med tanke på maskinvarespesifikasjonene som er stappet inn i dette lille vidunderet. Les mer om Asus ROG NUC (2025)

Beste computerinnovasjon

Read more Read less ▼ Lenovo Legion Go S (SteamOS) Lenovo Legion Go S håndholdte SteamOS-enhet gir endelig kraften og ytelsen til en moderne håndholdt PC-enhet med det skarpe og forenklede SteamOS-grensesnittet som tidligere bare fantes på Valve Steam Deck. Med forbedret ytelse i forhold til håndholdte enhet som lanserte en PC-spillrevolusjon, er Legion Go S SteamOS-utgaven endelig utfordreren til å ta kronen fra Valve, noe som ikke er noen bagatell. Les vår anmeldelse av Lenovo Legion Go S (SteamOS)

Beste prosessor

Read more Read less ▼ AMD Ryzen 9 9950X3D The AMD Ryzen 9 9950X3D easily pick up the title here as it delivers the incredible gaming performance of an AMD Ryzen X3D chip while maintaining its performance lead on non-gaming tasks. This makes it something of a super chip that no other processor on the market can really compete with. If you want a chip that can do it all, the Ryzen 9 9950X3D is the chip you want this year. Read the full AMD Ryzen 9 9950X3D review

Gaming category winners

Årets gaming-merke

Read more Read less ▼ Nintendo Nintendo har ikke vært fullt så stille som vi er vant til i år, med den monumentale lanseringen av Switch 2 i juni som uten tvil det største spilløyeblikket i 2025 så langt. Den nye konsollen imponerte oss virkelig, og det er flott å se førstepartslisten i full gang igjen med kommende utgivelser fra The Legend of Zelda, Kirby, Fire Emblem, Metroid, Tomodachi Life, Rhythm Heaven med flere. Les vår anmeldelse av Nintendo Switch 2

Beste mobile gaming-tilbehør

Read more Read less ▼ Backbone Pro Akkurat da vi trodde at mobile kontrollere ikke kunne bli bedre, overrasket Backbone oss alle med sin første helt nye modell siden den enormt populære Backbone One. Den mer premium Backbone Pro er en ergonomisk fryd, med enestående materialkvalitet og en rekke fremoverrettede skybaserte spillfunksjoner. Er dette fremtiden for spilling på farten? Backbone har lagt frem et ganske overbevisende argument. Les vår anmeldelse av Backbone Pro

Beste håndholdte gaming-PC

Read more Read less ▼ MSI Claw 8 AI+ MSI Claw 8 AI+ fikk tøff konkurranse i år om å bli den beste håndholdte PC-spillenheten, men den overlegne ytelsen plasserte den over toppen i 2025. Mange nye håndholdte enheter er på markedet akkurat nå, men Claw 8 AI+ er fortsatt veldig konkurransedyktig selv mot modeller som ROG Xbox Ally X og Legion Go 2. Les vårt førsteinntrykk av MSI Claw 8 AI+

Beste konsolltilbehør

Read more Read less ▼ SteelSeries Arctis GameBuds Vi kunne gjort dette utrolig kort og bare si: SteelSeries Arctis GameBuds er de beste spilløreproppene man kan kjøpe for penger. Det er det, det ville være korrekt. Det er imidlertid verdt å merke seg funksjonene som har gjort disse øreproppene til et av de beste produktene vi noen gang har testet, for ikke å snakke om testet det siste året. Enorm lyd rett ut av esken, trådløs lading og fantastisk batteritid, suveren tilkobling og fleksibilitet, og en fantastisk komplementær app som slipper løs mer allsidighet, alt sammen for å skape et topp sett med spilløreproppene som ingen andre merker kan sammenligne seg med. Les vår anmeldelse av SteelSeries Arctis GameBuds

Beste gaming-tjeneste

Read more Read less ▼ Nvidia GeForce Now I år løftet Nvidia en av de beste skybaserte spilltjenestene til et helt nytt nivå, og tilbyr all ytelsen til en skinnende ny RTX 5080-spillrigg uten kostbar maskinvare. Med opptil 5K 120fps HDR-grafikk sementerer de GeForce Now som den foretrukne skyplattformen for elskere av avansert grafikk. Les vår anmeldelse av Nvidia GeForce Now

Beste gaming-kontroller

Read more Read less ▼ Nintendo Switch 2 Pro Controller Den originale Pro Controlleren er en av våre favoritt-gamepads noensinne. Nintendo Switch 2 Pro Controller forbedrer den på stort sett alle måter. Luksuriøs byggekvalitet, silkemyke tommelspaker og enorm batterilevetid gjør den til vårt valg som den beste spillkontrolleren i 2025. Forhåpentligvis får den PC/Steam-støtte snart nok, som forgjengeren. Les vår anmeldelse av Nintendo Switch 2 Pro Controller

Beste gamingtastatur

Read more Read less ▼ Logitech Pro X TKL Rapid Logitech Pro X TKL Rapid skinner som et kompakt analogt tastatur for spillere, takket være den allsidige aktiveringsjusteringen som lar deg skreddersy tasteresponsen for forskjellige spill og oppgaver, og leverer rask og pålitelig input. Fraværet av numerisk tastatut frigjør plass, mens det robuste chassiset føles klart for reiser og turneringer. Les vår anmeldelse av Logitech Pro X TKL Rapid

Beste gamingmus

Read more Read less ▼ Cherry XTRFY M68 Pro Cherrys XTRFY M68 Pro er en fjærlett spillmus i full størrelse med konturforbedret grep og tilbakemelding. På ytelsesfronten er den en rakett, og e-sportspillere vil sette pris på den blendende 8000 Hz-avstemningen. Det er ingen tilhørende programvare, men for mange brukere vil det også være et pluss, ettersom dette er en mye mer plug-and-play-opplevelse enn konkurrentene. Les vår anmeldelse av Cherry XTRFY M68 Pro

Beste gaming-headset

Read more Read less ▼ Razer BlackShark V3 Pro Ved å forbedre den allerede utmerkede BlackShark-serien av headset, legger vi til aktiv støydemping, noe som betyr at BlackShark V3 Pro er enda mer luksuriøs og enda mer strålende. Legg til dette i tillegg til utsøkt byggekvalitet og komfortnivå, suveren dunkende lyd uansett spill, og en skarp, klar mikrofon, og du har et headset i verdensklasse. Et supert femstjerners headset. Les vår anmeldelse av Razer BlackShark V3 Pro

Beste gaming-skjerm

Read more Read less ▼ Samsung Odyssey OLED G81SF G81SF er en av de mest imponerende 27-tommers spillskjermene som er lansert i år, og leverer en utrolig visuell opplevelse med ultraskarp 4K-oppløsning, som også har flott flytende bevegelse og fantastisk fargepresisjon. Kombiner dette med et elegant design og super varmestyring, og den er en selvfølge for årets skjerm, perfekt for alle fra konkurransespillere til kreative designere. Les vår anmeldelse av Samsung Odyssey OLED G81SF

Beste gamingstol

Read more Read less ▼ Secretlab Titan Evo NanoGen Edition Den utmerkede NanoGen Edition, som er bygget på chassiset til en moderne klassiker, gjorde på en eller annen måte Titan Evo enda mer komfortabel. Det nye kunstskinntrekket og skummet på innsiden kombineres for å gjøre den til en av de mykeste spillstolene vi noen gang har plassert bakenden vår på, og effekten er merkbar i forhold til den «vanlige» Titan Evo. Det er en fantastisk variant av et vinnende tema, og legger til en ekstra streng i Secretlabs bue når det gjelder utvalget av Titan Evos som tilbys. Obligatorisk for alle som leter etter en high-end stol i år. Les vår anmeldelse av Secretlab Titan Evo NanoGen Edition

TV – kategorivinnere

Årets merke for hjemmeunderholdning

Read more Read less ▼ Hisense Noen anser kanskje ikke Hisense for å være i toppsjiktet blant TV-merker, men selskapet utmerket seg det siste året ved å introdusere et bredt utvalg av innovative AV-produkter. Disse ble ledet av Hisense 116UX, den første RGB mini-LED-TV-en som kom på markedet, og en imponerende utførelse av denne banebrytende skjermteknologien. Den også imponerende Hisense U8QG ledet selskapets vanlige mini-LED-TV-serie, og vi ble introdusert for deres første trådløse Dolby Atmos-høyttalersystem, HT Saturn. Som om alt det ikke var nok, eide Hisense henholdsvis kategoriene for ultrakort projeksjonsavstand og bærbare projektorer, med to spektakulære introduksjoner: Hisense L9Q, en trippellaser-UST-modell med en spesifisert lysstyrke på 5000 lumen, og den bærbare trippellaseren Hisense C2 Ultra. Er det noe Hisense ikke gjør bra?

Beste gaming-TV