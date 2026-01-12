Dette blir de 11 største teknologitrendene i 2026 – ifølge CES 2026

CES 2026 er over – og et slitent TechRadar-team er hjemme igjen og kommer seg med sine emosjonelle AI-støttedyr.

Det var enda en stort teknologimesse, og vi har allerede plukket ut de 25 beste dingsene vi så på årets CES. Men hvordan så det ut totalt sett? Hvilke teknologitrender så vi som gir oss et hint om hva som kommer de neste 12 månedene?

Det er akkurat det vi har oppsummert nedenfor. Denne listen dekker ikke alle teknologitrender for 2026 (den ville blitt veldig lang), men CES er tradisjonelt en sterk indikator på ideene og temaene som vil dominere resten av året.

Så hvis du ønsker å ta en pause fra dine slappe nyttårsforsetter og få et glimt av den nære fremtiden, er dette hva verdens største teknologishow har spådd ...

1. Foldbare telefoner mister bretten

BREAKING！Samsung showcased a foldable display with no visible crease at CES 2026.The panel looks excellent in terms of overall quality and also adopts under-display camera technology. Most importantly, there is no crease at all.This display technology is expected to be used… pic.twitter.com/BuL1gke9AZJanuary 6, 2026

Telefoner har sjelden en stor tilstedeværelse på CES i disse dager, men Samsung gikk mot trenden i år ved å vise frem sin sammenleggbare OLED-skjerm uten synlig brett.

Selv om det bare var en teknisk demonstrasjon, var det fortsatt en stor sak. En foldbar skjerm som er helt glatt og fri for merker når den er utbrettet, har vært noe av den hellige gral for brettbare telefoner de siste syv årene. Ironisk nok kan den lenge etterlengtede iPhone Fold bli den største vinneren.

Ryktene antyder at Apple kan bli de første til å bruke denne nye OLED-skjermen senere i år, ettersom panelet er laget av Samsung Display (som er et separat selskap fra Samsung). Dessverre kommer den til å bli veldig dyr, og det er derfor vi har hevdet at Android-fans av brettbare telefoner fortsatt kan se debuten til iPhone Fold som en velsignelse i forkledning.

2. Det blir året for RGB LED-TV-er

(Image credit: Future)

På CES 2025 i fjor ble det klart at RGB LED-bakgrunnsbelysning var det neste store for TV-er – og årets messe ga oss en god smakebit på modellene som faktisk kommer på markedet.

Så hva er denne nye teknologien? Teknologigigantene har alle sine egne navn på den, både Samsung og LG kaller den «Micro RGB», mens Hisense og TCL bruker RGB Mini-LED. Men de store fordelene er de samme på tvers av alle: et bredere fargespekter og forbedret lysstyrke (eller samme lysstyrke som i dag med lavere strømforbruk).

Du kan lese vår dyptgående guide til RGB-TV-er for hele oversikten, men den store snakkisen på CES 2026 var Samsungs 130-tommers Micro RGB-TV. Etter å ha sett den personlig, beskrev vi den som et vakkert monster av en TV, med den eneste ulempen at den for det meste er en skjermmodell akkurat nå. Den er imidlertid basert på den samme teknologien som skal brukes i Samsungs Micro RGB TV-serie, som lanseres i størrelser fra 55 til 115 tommer – så det er bare å begynne å spare.

3. Vi vil alle få emosjonelle AI-støttedyr

(Image credit: Future)

Fra SwitchBots KATA Friends til Ecovacs LilMilo var AI-drevne kjæledyr overalt på CES i år. De fleste kan reagere på gester og klapp, følge deg rundt med livlige øyne, gjenkjenne stemmen din og i noen tilfeller til og med forstå humøret ditt.

AI gir dem personlighet og lar dem lære mens du samhandler med dem. Jada, de kan sees på som leker – mange tilbyr muligheten til å kjøpe fancy klær og tilbehør, omtrent som en populær Build-A-Bear – men flere produsenter fremhever også deres potensielle verdi som emosjonelle følgesvenner. De kan gi selskap og trøst til folk som kanskje ikke kan ha et ekte kjæledyr.

Vi la merke til på egenhånd hvor overraskende enkelt det var å knytte bånd til dem. Og selv om noen avgir sterke Funzo from The Simpsons-vibber, tror vi mange vil ønske et pelskledde, AI-drevet kjæledyr velkommen inn i livene sine i år.

Les hele artikkelen: Ecovacs nye lansering fikk oss nesten til å gråte under omvisningen vår på CES-standen

4. AI-wearables blir din andre hjerne

Switchbot AI Mindclip (venstre) og Pebble Index 01 (høyre) var blant de nye kroppsnære AI-enhetene som ble vist frem på CES 2026. (Image credit: Core Devices / Future)

AI-maskinvare har vært noe av en flopp så langt – husker du Rabbit R1 fra CES 2024 eller den skjebnesvangre Humane AI Pin? Det hindret imidlertid ikke teknologigiganter i å avduke nye kandidater på årets CES, og de hadde alle én ting til felles.

Det store temaet var AI-wearables som ønsker å fungere som din andre hjerne. Et eksempel er Pebble Index O1, en smart ring som lar deg legge til notater i kalenderen din, transkribere talememoer med mer. Et annet er Switchbot AI Mindclip, en liten nål (ja, enda en) som tar opp og oppsummerer samtaler.

Dette er helt klart retningen for AI-dingser i 2026. Det var dusinvis av andre eksempler – fra Lenovos anhengsbaserte Qira-assistent til Ankers Soundcore Work – og vi har til og med hørt at OpenAIs mystiske ChatGPT-dings kan ta form av en AI-drevet penn. Om vi ​​faktisk vil kjøpe alt dette er et annet spørsmål, men det vil definitivt ikke være mangel på alternativer i år.

Les hele artikkelen: Glem treningsarmbånd – eksterne hjerner er de heteste nye bærbare enhetene på CES i år

5. Robotgräsklippare får LiDAR-øyne

(Image credit: Future)

Navigasjon med robotgressklippere har kommet langt de siste årene, og den heteste nye teknologien som treffer hager i 2026 er LiDAR.

Teknologien fungerer ved å reflektere lysstråler fra statiske objekter for å lage et 3D-kart over omgivelsene, og det er allerede standard i de beste robotstøvsugerne. I mindre hager med mange objekter å reflektere fra, er det en flott måte å få presis navigasjon uten å være avhengig av et sterkt satellittsignal.

Nesten alle robotgressklipperprodusenter vi så på CES 2026 – fra Segway Navimow til Mammmotion og Roborock – viste frem minst én LiDAR-basert modell, så vent deg at teknologien blir normen i år.

6. «Longevity» det nye moteordet innen helsesporing

(Image credit: Withings / Nuralogix)

«Longevity» høres kanskje ikke ut som det mest inspirerende treningsmålet, men det var uten tvil årets største helseteknologiske moteord på CES 2026.

Først ut var NuraLogix Longevity Mirror, som kan samle inn en imponerende rekke målinger – inkludert din fysiologiske alder – bare ved å se på ditt slitne januaransikt. Den gjør det ved hjelp av en kombinasjon av AI-magi og et innebygd kamera, selvfølgelig.

Så hadde vi Withings Body Scan 2, et sett med smarte vekter som har som mål å fungere som din personlige «lang levetidsstasjon». For å støtte opp om dette løftet sporer den over 60 biomarkører – fra høyt blodtrykksrisiko til arteriell helse og metabolsk effektivitet – for å forutsi din langsiktige helse.

Ikke alle ønsker å få helsen sin dissekert i denne detaljgraden, men hvis du er nysgjerrig, finnes det en hær av dingser klare til å gi deg et glimt inn i din fremtidige helse.

7. Smarte briller blir virkelig mainstream

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Etter noen forsiktige forsøk underveis, var det på CES 2026 at smartbriller endelig føltes som noe for massemarkedet – plutselig hadde alle andre produsenter et par å vise frem. Regn med at de virkelig tar av i år.

Vi har allerede dekket flere av dem i vår oppsummering av de beste smartbrillene fra CES, med høydepunkter som Asus ROG Xreal R1 AR med en oppdateringsfrekvens på 240 Hz for spillere og RayNeos Project eSIM, som hinter til de første smartbrillene uten behov for telefon.

Det som virkelig gjorde smartbriller til en av de største trendene på messen, var imidlertid alle modellene vi ikke engang hadde plass til i vår oppsummering – ellers ville listen ha vært milelang. Vi fikk til og med en stor oppdatering om Meta Ray-Ban Display på CES, selv om det ikke bare var positive nyheter.

Les hele artikkelen: De fem beste smartbrillene fra CES 2026, inkludert den første med HDR10

8. Intel forbereder seg for et stort comeback

(Image credit: Future / John Loeffler)

De seneste årene har ikke vært snille med Intel. Selskapet har lenge dominert prosessormarkedet, men posisjonen har møtt utfordringer fra flere hold: Apple har forlatt Intel til fordel for sine egne Arm-baserte M-brikker, AMD har hatt både kritisk og salgsmessig suksess med sine alternativer, og Qualcomms Arm-baserte Snapdragon-brikker blir stadig mer vanlige i laptoper.

Så det var forfriskende å se Intel slå tilbake med sine nye mobile Panther Lake-prosessorer, også kjent som Intel Core Ultra Series 3. Ut fra det vi har sett, kan dette være Intels beste sjanse til hevn, takket være forbedret ytelse, bedre energieffektivitet (og dermed lengre batteritid) og sterkere integrert grafikk.

For å understreke innsatsen lanserte aktører som Dell, Asus, Acer og Lenovo nye bærbare datamaskiner med Intels nye brikke på CES. 2026 kan godt bli året da Intel tar kampen på alvor igjen.

9. Faststoffbatterier vil føles fristende nære

(Image credit: Verge)

Et annet stort moteord du vil høre mye om i 2026 er «faststoffbatterier». Denne neste generasjons batteriteknologien er absolutt spennende, men vent deg mye tomt snakk underveis.

Den store nyheten på CES 2026 var at Verge Motorcycles annonserte at de ville være den første produsenten som ville sette et helfaststoffbatteri i produksjon «i løpet av de kommende månedene». Hvis det stemmer, ville det være en skikkelig game changer – lovende elektriske motorsykler som kan kjøre rundt 500 kilometer på én lading, med en rask ti-minutters lading som legger til omtrent 300 kilometer rekkevidde.

Det høres bra ut i teorien, men vi får vente og se hvordan det faktisk utvikler seg før vi blir for begeistret. På samme måte har vi også hørt om halvfaststoffbatterier (som bruker et gellignende elektrolyttmateriale) som finner veien inn i telefoner, med løfter om forbedret sikkerhet og lengre levetid. Hvis du er en tidlig bruker av ny batteriteknologi, kan 2026 bli ditt år.

10. Retro-tech vil gi oss oppmerksomheten tilbake

(Image credit: Clicks / Core Devices)

Retroteknologi var overalt på årets messe – og det handlet ikke bare om nostalgi.

Mange av disse tilbakeblikkene, som den Blackberry-inspirerte Clicks Communicator (over), handler om å ta oppmerksomheten vår tilbake fra endeløs doom-scrolling ved å tilby en moderne teknologiopplevelse, men med et klart rammeverk av enkelhet.

Clicks Communicator handler om produktivitet og følelsen av å faktisk skrive på et fysisk tastatur, mens den nye Pebble Round 2 (utgitt i mai) er en smartklokke som ikke er altfor smart – takket være fargeskjermen for e-papir og opptil syv dagers batteritid.

Selvfølgelig var det også mye annen nostalgisk teknologi på CES 2026 – fra flipperspill fra Stern til My Arcades nye mini-arkademaskiner fra Sega (vi elsker Streets of Rage-versjonen). Men det er de mer «anti-hjerneråte»-orienterte dingsene, som bittesmå e-boklesere, som vi tror vil bli de virkelige teknologitrendene i 2026.

11. Humanoide roboter vil prøve – og mislykkes i – å flytte inn i hjemmene våre

(Image credit: LG)

Roboter er en fast del av CES, men i år var de spesielt ivrige etter å ta scenen. Dessverre klarte de stort sett å vise at de fortsatt ikke er helt klare for hverdagen i 2026.

På den første dagen av CES 2026 så vi LGs CLOiD-robot bruke det som føltes som en evighet på å stappe et enkelt vått håndkle i en vaskemaskin. Senere møtte vi SwitchBot Onero H1 (nedenfor) og så den forsøke å vaske klær – med blandede resultater, for å si det mildt.

På mange måter var årets CES en nyttig realitetssjekk mot all hypen vi har sett rundt humanoide roboter som 1X Neo. Sistnevnte koster rundt 20 000 dollar (eller 499 dollar i måneden), og for mange av oppgavene den ikke kan gjøre på egenhånd, må du la en X1-ansatt fjernstyre roboten gjennom jobben.

Robotikk har gjort store fremskritt det siste tiåret og vil fortsette å gjøre det i 2026 – regn med enda mer humanoid hype. Men drømmen om en ekte robottjener føles fortsatt langt unna. Foreløpig satser vi på robotstøvsugere med ben og armer for å fylle tomrommet.