Det här blir de 11 största tekniktrenderna 2026 – enligt CES 2026

CES 2026 är över – och ett trött TechRadar-team är nu tillbaka hemma och återhämtar sig tillsammans med sina AI-emotionella stöddjur.

Det var ännu en enorm teknikmässa, och vi har redan plockat ut de 25 bästa prylarna vi såg på årets CES. Men hur såg det ut i det stora hela? Vilka tekniktrender såg vi som ger en fingervisning om vad som kommer att prägla de kommande tolv månaderna?

Det är precis det vi har sammanfattat nedan. Listan täcker inte varenda tekniktrend för 2026 (det hade blivit väldigt långt), men CES är traditionellt en stark indikator på de idéer och teman som kommer att dominera resten av året.

Så om du vill ta en paus från dina haltande nyårslöften och få en glimt av den nära framtiden, är det här vad världens största teknikmässa har förutspått …

1. Vikbara telefoner blir vecklösa

Telefoner har numera sällan någon större närvaro på CES, men Samsung bröt trenden i år genom att visa upp sin vecklösa vikbara OLED-skärm.

Även om det bara var en teknikdemo var det ändå en stor grej. En vikbar skärm som är helt slät och fri från märken när den fälls ut har varit något av den heliga graalen för vikbara telefoner de senaste sju åren. Ironiskt nog kan den ryktade iPhone Fold bli den största vinnaren.

Ryktena pekar på att Apple kan bli först med att använda den här nya OLED-skärmen senare i år, eftersom panelen tillverkas av Samsung Display (som är ett separat bolag från Samsung). Tyvärr lär den bli väldigt dyr, vilket är anledningen till att vi har argumenterat för att Android-fans av vikbara telefoner ändå kan se en debut i iPhone Fold som en välsignelse i förklädnad.

2. Det blir året för RGB LED-TV-apparater

(Image credit: Future)

På CES 2025 förra året blev det tydligt att RGB-LED-bakbelysning var nästa stora grej för TV-apparater – och på årets mässa fick vi en ordentlig förhandstitt på de modeller som faktiskt kommer att nå marknaden.

Vad är det då för ny teknik? Teknikjättarna har alla sina egna namn för den, där Samsung och LG båda kallar den ”Micro RGB”, medan Hisense och TCL använder RGB Mini-LED. Men de stora fördelarna är desamma över hela linjen: ett bredare färgomfång samt förbättrad ljusstyrka (eller samma ljusstyrka som i dag med lägre energiförbrukning).

Du kan läsa vår djupgående guide om RGB-TV för hela genomgången, men den stora snackisen på CES 2026 var Samsungs 130-tum stora Micro RGB-TV. Efter att ha sett den på plats beskrev vi den som ett vackert monster till TV, där den enda nackdelen är att den just nu mest är ett utställningsexemplar. Den bygger dock på samma teknik som kommer att användas i Samsungs Micro RGB-TV-serie, som lanseras i storlekar från 55 till 115 tum – så det är bara att börja spara.

3. Vi kommer alla att skaffa AI-emotionella stöddjur

(Image credit: Future)

Från SwitchBots KATA Friends till Ecovacs LilMilo – AI-drivna husdjur fanns överallt på CES i år. De flesta kan reagera på gester och klappar, följa efter dig med livfulla ögon, känna igen din röst och i vissa fall till och med avgöra vilket humör du är på.

AI ger dem en personlighet och gör att de kan lära sig när du interagerar med dem. Visst kan de ses som leksaker – många erbjuder möjligheten att köpa snygga kläder och tillbehör, ungefär som en upphottad Build-A-Bear – men flera tillverkare betonar också deras potentiella värde som emotionella följeslagare. De kan erbjuda sällskap och tröst för personer som kanske inte kan ha ett riktigt husdjur.

Vi märkte själva hur förvånansvärt lätt det var att knyta an till dem. Och även om vissa ger starka Funzo från The Simpsons-vibbar, tror vi att många kommer att välkomna ett lurvigt, AI-drivet husdjur in i sina liv under året.

4. AI-wearables blir din andra hjärna

Switchbot AI Mindclip (vänster) och Pebble Index 01 (höger) var bland de nya AI-bärbara enheterna som visades upp på CES 2026. (Image credit: Core Devices / Future)

AI-hårdvara har hittills varit något av en flopp – minns du Rabbit R1 från CES 2024 eller den olycksaliga Humane AI Pin? Det hindrade dock inte teknikjättarna från att presentera nya kandidater på årets CES, och de hade alla en sak gemensamt.

Det stora temat var AI-wearables som vill fungera som din andra hjärna. Ett exempel är Pebble Index O1, en smartring som låter dig lägga till anteckningar i kalendern, transkribera röstmemon och mer. Ett annat är Switchbot AI Mindclip, en liten kavajnål (ja, ännu en) som spelar in och sammanfattar samtal.

Det här är tydligt riktningen för AI-prylar under 2026. Det fanns dussintals andra exempel – från Lenovos hängsmyckes-baserade Qira-assistent till Ankers Soundcore Work – och vi har även hört att OpenAI:s mystiska ChatGPT-pryl kan ta formen av en AI-driven penna. Om vi faktiskt kommer att köpa allt detta är en annan fråga, men alternativ kommer det definitivt inte att råda brist på i år.

5. Robotgräsklippare får LiDAR-ögon

(Image credit: Future)

Navigeringen hos robotgräsklippare har tagit stora kliv framåt de senaste åren, och den hetaste nya tekniken som tar sig in i trädgårdarna 2026 är LiDAR.

Tekniken fungerar genom att ljusstrålar studsar mot statiska objekt för att skapa en 3D-karta av omgivningen, och den är redan standard i de bästa robotdammsugarna. I mindre trädgårdar med gott om objekt att reflektera mot är det ett utmärkt sätt att få exakt navigering utan att vara beroende av stark satellitsignal.

Nästan alla tillverkare av robotgräsklippare vi såg på CES 2026 – från Segway Navimow till Mammotion och Roborock – visade upp minst en LiDAR-baserad modell. Räkna därför med att tekniken blir norm under året.

6. ”Longevity” blir det nya buzzwordet inom hälsospårning

(Image credit: Withings / Nuralogix)

”Longevity” låter kanske inte som det mest inspirerande träningsmålet, men det var utan tvekan årets största hälsotekniska buzzword på CES 2026.

Först ut var NuraLogix Longevity Mirror, som kan plocka fram en imponerande mängd mätvärden – inklusive din fysiologiska ålder – bara genom att titta på ditt trötta januarifejs. Naturligtvis sker det med hjälp av en kombination av AI-magi och en inbyggd kamera.

Sedan hade vi Withings Body Scan 2, en uppsättning smarta vågar som vill fungera som din personliga ”longevity-station”. För att backa upp det löftet spårar den över 60 biomarkörer – från risk för högt blodtryck till artärhälsa och metabol effektivitet – för att förutsäga din långsiktiga hälsa.

Alla vill inte få sin hälsa dissekerad på den här nivån av detaljrikedom, men om du är nyfiken kommer det finnas en hel armé av prylar redo att ge dig en inblick i din framtida hälsa.

7. Smartglasögon blir på riktigt mainstream

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Efter några trevande försök längs vägen var det på CES 2026 som smartglasögon till slut kändes som något för massmarknaden – plötsligt hade var och varannan tillverkare ett par brillor att visa upp. Räkna med att de verkligen tar fart i år.

Vi har redan gått igenom flera av dem i vår sammanställning över de bästa smartglasögonen från CES, med höjdpunkter som Asus ROG Xreal R1 AR med 240 Hz uppdateringsfrekvens för gamers och RayNeos Project eSIM, som hintar om de första smartglasögonen helt utan behov av en telefon.

Det som verkligen gjorde smartglasögon till en av mässans största trender var dock alla de modeller vi inte ens fick plats med i vår sammanställning – annars hade listan blivit milslång. Vi fick till och med en större uppdatering kring Meta Ray-Ban Display i samband med CES, även om det inte bara var positiva nyheter.

8. Intel gör sig redo för en rejäl comeback

(Image credit: Future / John Loeffler)

De senaste åren har inte varit särskilt snälla mot Intel. Företaget har länge dominerat processor-marknaden, men har sett sin ställning utmanas från flera håll: Apple har övergett Intel till förmån för sina egna Arm-baserade M-chip, AMD har fått både kritiker- och försäljningsframgångar med sina alternativ, och Qualcomms Arm-baserade Snapdragon-chip blir allt vanligare i bärbara datorer.

Därför var det uppfriskande att se Intel slå tillbaka med sina nya mobila Panther Lake-processorer, även kända som Intel Core Ultra Series 3. Utifrån det vi sett kan detta vara Intels bästa chans till revansch, tack vare förbättrad prestanda, bättre energieffektivitet (och därmed längre batteritid) samt starkare integrerad grafik.

För att understryka satsningen lanserade aktörer som Dell, Asus, Acer och Lenovo nya bärbara datorer med Intels nya chip under CES. 2026 kan mycket väl bli året då Intel tar upp kampen på allvar igen.

9. Solid state-batterier kommer att kännas lockande nära

(Image credit: Verge)

Ett annat stort buzzword du kommer att höra mycket om under 2026 är ”solid state-batterier”. Den här nästa generations batteriteknik är onekligen spännande, men räkna också med en hel tomt snack längs vägen.

Den stora nyheten på CES 2026 var att Verge Motorcycles meddelade att de blir den första tillverkaren att sätta ett helt solid state-batteri i produktion ”inom de kommande månaderna”. Om det stämmer vore det en riktig game changer – med löften om el-motorcyklar som klarar runt 600 kilometer på en laddning, där en snabbladdning på tio minuter ger ytterligare cirka 300 kilometer i räckvidd.

Det låter fantastiskt i teorin, men vi avvaktar gärna och ser hur det faktiskt utvecklas innan vi blir alltför exalterade. På ett liknande spår har vi också hört talas om semi–solid state-batterier (som använder ett gel-liknande elektrolytmaterial) på väg till telefoner, med löften om bättre säkerhet och längre livslängd. Om du är en tidig användare av ny batteriteknik kan 2026 bli ditt år.

10. Retro-tech ska ge oss vår uppmärksamhet tillbaka

(Image credit: Clicks / Core Devices)

Retro-tech var överallt på årets mässa – och det handlade inte bara om nostalgi.

Många av dessa tillbakablickar, som exempelvis Blackberry-inspirerade Clicks Communicator (ovan), handlar om att ta tillbaka vår uppmärksamhet från ändlöst doomscrollande genom att erbjuda en modern teknikupplevelse, men med tydliga ramar av enkelhet.

Clicks Communicator fokuserar helt på produktivitet och känslan av att faktiskt skriva på ett fysiskt tangentbord, medan nya Pebble Round 2 (som släpps i maj) är en smartklocka som inte är för smart – tack vare sin färgade e-papper-skärm och upp till sju dagars batteritid.

Självklart fanns det också mängder av annan nostalgitech på CES 2026 – från flipperspel från Stern till My Arcades nya miniarkadmaskiner från Sega (vi tar gärna Streets of Rage-versionen). Men det är de mer ”anti-hjärnröta”-inriktade prylarna, som små e-bokläsare, som vi tror blir den verkliga tekniktrenden under 2026.

11. Humanoida robotar kommer att försöka – och misslyckas – att flytta in i våra hem

(Image credit: LG)

Robotar är ett stående inslag på CES, men i år var de extra sugna på att stå i centrum. Tyvärr lyckades de mest visa att de fortfarande inte riktigt är redo för vardagslivet 2026.

Redan första dagen på CES 2026 såg vi LG:s CLOiD-robot ta vad som kändes som en evighet på sig att stoppa in en enda blöt handduk i en tvättmaskin. Senare träffade vi SwitchBot Onero H1 (nedan) och såg den försöka tvätta – med minst sagt blandade resultat.

På många sätt blev årets CES en nyttig verklighetscheck mot all hype vi sett kring humanoida robotar som 1X Neo. Den sistnämnda kostar runt 20 000 dollar (eller 499 dollar i månaden), och för många av uppgifterna den inte klarar själv måste du låta en X1-anställd fjärrstyra roboten genom jobbet.

Robotik har tagit enorma kliv framåt under det senaste decenniet och kommer fortsätta göra det även under 2026 – räkna med ännu mer humanoid-hype. Men drömmen om en riktig robotbetjänt känns fortfarande en bit bort. För tillfället satsar vi snarare på att robotdammsugare med ben och armar fyller tomrummet.