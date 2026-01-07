De 5 hetaste hälsoprylarna på CES i år, från Garmins näringsspårning till den ökända AI-smartspegeln

CES är alltid en grogrund för experimentell konsumentinriktad hälsoteknik och nya wearables, och CES 2026 är inget undantag. Bland tri-fold-telefoner, vibrerande köksknivar och robotbartendrar finns det en rad prylar som vill ta sig in i våra liv för att göra oss friskare och mer välmående under 2026 och framåt.

Många av dessa enheter befinner sig fortfarande på ett proof-of-concept-stadium medan andra redan går att köpa. Från de bästa träningsspårarna på mässgolvet och tillägg till redan populära appar till helt nya hårdvaruformat, detta är hälsoprylarna som får folk att prata på mässan i år.

1. NuraLogix Longevity Mirror

(Image credit: Nuralogix)

Ja, Longevity Mirror låter som namnet på ett magiskt föremål som en ond trollkarl skulle vilja lägga vantarna på, men det är i själva verket avancerad teknik som berättade för CES-besökare och media att deras blodtryck troligen är för högt eller att de åldras för snabbt.

Med hjälp av kameror och en sofistikerad AI-algoritm analyserar Longevity Mirror från NuraLogix blodflödesmönster i ditt ansikte för att uppskatta en rad hälsoparametrar som puls fysiologisk ålder och till och med mental hälsa. Tidiga rapporter tyder på att enheten är relativt träffsäker och vi förväntar oss att AI-algoritmerna blir mer träffsäkra ju mer information som matas in.

Billig blir den dock inte. Enligt uppgifter börjar Longevity Mirror på 899 dollar med ytterligare abonnemangskostnader ovanpå.

2. Garmin Nutrition Tracking

(Image credit: Garmin)

Garmin har en stark närvaro på CES och i stället för nya klockor är den stora nyheten tillägget av Nutrition Tracking till Garmin Connect+.

Genom att helt enkelt ta en bild av maten med mobilens kamera analyserar AI:n sin databas av hemlagad mat butiksköpt mat och restaurangrätter, vilket gör det möjligt för användare att spåra kalorier och makronäringsämnen som protein fett och kolhydrater samt få Active Intelligence-insikter för att nå sina näringsmål.

Garmins Active Intelligence-AI ger därefter vägledning baserat på dina mål och om namnet inte redan avslöjade det för Garmin-användare innebär detta att Nutrition Tracking endast är tillgängligt för Connect+-användare.

Garmins nya premiumabonnemang Connect+ fick ett blandat mottagande vid lanseringen eftersom befintliga användare oroade sig för att nya funktioner till redan dyra Garmin-klockor skulle låsas bakom en betalvägg. Tja, det verkar som att de fick rätt.

3. Withings Body Scan 2

(Image credit: Withings)

En annan potentiellt hälsofrämjande innovation är Withings Body Scan 2, en smart våg som är tänkt att fungera som din kompletta ”longevity-station”. Smarta vågar har länge handlat om mer än att bara mäta vikt och Body Scan 2 mäter över 60 olika biomarkörer för att ge dig bättre koll på din hälsa.

På tal om handtag använder vågen en handhållen sensor som är ansluten till själva vågen via en indragbar kabel för mer exakta mätningar med hjälp av elektriska impulser. Den mäter vikt BMI fett muskelmassa bentäthet vätskebalans puls artärhälsa metabolisk effektivitet och mycket mer.

Det är potentiellt mycket bra nyheter för din hälsa men sämre för plånboken. Uppgifter pekar på att Withings Body Scan 2 kommer att kosta 599 dollar.

4. Luna Band

(Image credit: Luna)

Den senaste träningsspåraren som debuterar på CES erbjuder ett elegant alternativ till att svepa runt i watchOS- eller wearOS-gränssnitt på små skärmar. Luna Band är en träningsspårare utan skärm, likt Whoop men utan abonnemang, eller nya Polar Loop. Huvudpoängen med den här typen av spårare är att de passivt samlar in data och inte kräver ständig interaktion utanför appen.

Luna Band är däremot designad för att styras med rösten. Den fokuserar på ”realtidsbaserad röstledd hälsovägledning”, där tanken är att du kan logga måltider träningspass samt humör och känslor genom att prata med enheten och sedan se all information i appen i efterhand.

Detta sker enligt uppgift via Apples röstassistent Siri vilket innebär att du behöver en iPhone för att använda Luna Band och det finns inga uppgifter om Android-stöd. Det finns heller ingen information om pris eller lanseringsdatum ännu.

5. Sunbooster

(Image credit: SunLED Life Science)

Det finns en stereotyp om att människor som spenderar mycket tid vid datorer inte nödvändigtvis tillbringar så mycket tid utomhus. Vi kan varken bekräfta eller dementera det men vi kan konstatera att CES 2026 har gett oss tekniknördar ännu en ursäkt att vara ute ännu mindre. Säg hej till Sunbooster från SunLED Life Science.

Den ser ut som en webbkamera och fästs på en dator eller laptop där den projicerar nära-infrarött ljus i två till fyra timmar per dag. Det är lite som en SAD-lampa i ett mer koncentrerat format och regelbunden exponering för nära-infrarött ljus har i studier visat sig ge konsekventa välbefinnandefördelar. Det ser ut att kunna vara ett bra sätt att mildra effekterna av årstidsbunden depression och höja humöret.

Ett mobilskal och en bildskärm med inbyggda nära-infraröda lampor är också på väg. Sunbooster kostar 199 euro.