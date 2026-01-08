Samsung vann precis CES 2026 med sin helt veckfria vikbara OLED – men jag hoppas att iPhone Fold får den först

Samsung vann precis CES 2026. Om du frågar mig kan alla andra tillverkare och teknikbolag försöka igen nästa år, för inget på årets mässa var i närheten av att vara lika imponerande som Samsungs helt veckfria vikbara OLED-skärm.

Låt oss backa bandet lite: vad betyder det här egentligen? Kort sagt har Samsung utvecklat en vikbar skärm som blir helt slät när den fälls ut. Hittills har alla vikbara skärmar haft ett synligt veck i mitten – ibland djup, ibland diskret – där panelen viks. Det har länge setts som en nödvändig kompromiss, ett pris man fått betala för den större skärmytan som vikbara telefoner erbjuder.

Samsungs nya skärm, som än så länge bara är en teknisk demo och inte sitter i någon tillkännagiven produkt, tar i princip bort det här problemet helt. Inga veck, inga synliga spår – bara en slät yttre skärm som vecklas ut till en lika slät inre skärm. En kompromiss mindre för den som vill ligga i teknikens framkant.

Om du är som jag börjar tankarna direkt vandra till nästa generation Galaxy Z Fold, eller kanske till och med en uppföljare till Galaxy Z Trifold som väntas lanseras i USA senare i år. Det känns ju rimligt att en sådan här innovation från Samsung Display först och främst skulle gynna Samsungs egen mobildivision, eller hur?

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

I verkligheten är det dock inte riktigt så enkelt. Även om Samsung tekniskt sett äger Samsung Display är bolaget och Samsungs mobilverksamhet separata enheter som kan ingå och hantera sina egna affärer. Det är så Samsung i dag levererar skärmar till iPhone, trots att Apple är dess största rival på mobilmarknaden (lägg den tanken åt sidan ett ögonblick).

Tillbaka till den nya veckfria vikbara skärmen – även om det är mycket sannolikt att vi kommer att se någon version av tekniken i framtida vikbara Samsung-telefoner, finns det inga garantier för att Galaxy-modeller blir först.

Faktum är att nyligen cirkulerande rykten från flera källor pekar på just motsatsen – den rådande uppfattningen i ryktesflödet är att Apples länge efterlängtade vikbara iPhone kan få den här nya Samsung-panelen.

Och trots analytikern Ming-Chi Kuos påstående om att Galaxy Z Fold 8 också kan få ny skärmteknik, tänker jag sticka ut hakan och säga att det faktiskt är mer rimligt att iPhone Fold får Samsungs veckfria vikbara OLED före någon annan telefon.

Det kan låta märkligt, men jag tror i slutändan att det skulle gynna Samsungs mobildivision på sikt. Låt mig förklara.

(Image credit: Future)

För det första verkar Samsung just nu sitta i en knipa när det gäller mobilprissättning, sannolikt till följd av global instabilitet, amerikanska tullar och AI:s påverkan på komponentpriser.

Jag skrev nyligen om rykten som antyder att Galaxy S26-serien kanske inte får några större kamerauppgraderingar för att hålla nere kostnaderna, men efterföljande tips pekar ändå på prishöjningar. När det gäller vikbara telefoner specifikt fick Galaxy Z Fold 7 ett högre pris än sin föregångare och den kostar nu en bra bit över 20 000 kronor.

Och varför lyssna på rykten när Samsung själva sagt det rakt ut? På CES sa Wonjin Lee, global marknadschef på Samsung, till Bloomberg: ”Vi vill inte lägga den bördan på konsumenterna, men vi kommer till en punkt där vi faktiskt måste överväga att justera priserna.”

Nya skärmar är trevliga, men det är inte svårt att föreställa sig att utrusta Galaxy Z Fold 8 med en så avancerad ny teknik kan leda till ytterligare prishöjningar – särskilt med tanke på marknadsläget och Samsungs egna uttalanden. Det är fortfarande spekulation, men allt detta gör mig tveksam.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Galaxy Z Fold 7 är redan den dyraste allmänt tillgängliga vikbara telefonen, så jag tycker att Samsung vore klokt i att ta det lugnt i kassan i år. Dessutom förväntar vi oss att Galaxy Z Trifold lanseras till ett pris runt 2 799 dollar (alltså runt 30 000 kronor), vilket helt enkelt är utom räckhåll för de flesta konsumenter. Därför hoppas jag att Samsung tänker på prisvärdhet när det gäller sin ikoniska fold-modell.

30 000 kronorsgränsen för vikbara telefoner kommer att brytas förr eller senare, men Cupertino är en betydligt bättre kandidat att göra det först. Apple är redan synonymt med höga priser, och användare är därför mer beredda att acceptera en extremt dyr vikbar iPhone. Skulle det dessutom uppstå tekniska problem med den nya skärmen – vilket alltid kan hända med ny teknik – skulle Apple behöva hantera eller åtminstone dela PR-konsekvenserna, snarare än att Samsung står ensamt.

Återigen, mycket av detta är spekulativt, men jag ser en väg som gynnar Samsung i längden, även om det innebär att de får avstå lite rampljus. Om Samsung däremot kan utrusta sin nästa vikbara telefon med den här avancerade panelen utan att höja priset är jag helt för det – jag tror bara att det nuvarande klimatet gör det osannolikt.

Vi kommer att testa varje ny Samsung- och Apple-telefon som når butikshyllorna, så håll ett öga på våra guider för de bästa Samsung Galaxy-telefonerna och de bästa iPhones för de senaste modellerna.