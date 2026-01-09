Samsung vant nettopp CES 2026 med sin foldbare OLED-skjerm uten synlig brett – men jeg håper iPhone Fold får den først

Samsung vant nettopp CES 2026. Hvis du spør meg, kan alle andre produsenter og teknologiselskaper prøve igjen neste år, for ingenting på årets messe var i nærheten av å være så imponerende som Samsungs fullstendig brettfrie, foldbare OLED-skjerm.

Men hva betyr dette egentlig? Kort sagt har Samsung utviklet en brettbar skjerm som blir helt flat når den brettes ut. Frem til nå har alle foldbare skjermer hatt en synlig brett i midten – noen ganger dyp, noen ganger subtil – der panelet brettes. Det har lenge blitt sett på som et nødvendig kompromiss, en pris å betale for den større skjermplassen som brettbare telefoner gir.

Samsungs nye skjerm, som fortsatt bare er en teknisk demo og ikke i noe annonsert produkt, eliminerer i hovedsak dette problemet fullstendig. Ingen bretter, ingen synlige spor – bare en glatt ytre skjerm som brettes ut til en like glatt indre skjerm. Ett kompromiss mindre for de som ønsker å være i forkant av teknologien.

Hvis du er som meg, begynner tankene dine umiddelbart å vandre til neste generasjons Galaxy Z Fold, eller kanskje til og med en oppfølger til Galaxy Z Trifold som ventes å lanseres i USA senere i år. Det virker rimelig at en innovasjon som denne fra Samsung Display først og fremst vil være til fordel for Samsungs egen mobilavdeling, ikke sant?

I virkeligheten er det imidlertid ikke helt så enkelt. Selv om Samsung teknisk sett eier Samsung Display, er selskapet og Samsungs mobilvirksomhet separate enheter som kan inngå og administrere sine egne avtaler. Det er slik Samsung for tiden leverer skjermer til iPhone, til tross for at Apple er den største rivalen i mobilmarkedet (legg den tanken til side et øyeblikk).

Tilbake til den nye, brettfrie, foldbare skjermen – selv om det er svært sannsynlig at vi vil se en versjon av teknologien i fremtidige brettbare Samsung-telefoner, er det ingen garanti for at Galaxy-modeller vil være først.

Faktisk peker nylige rykter fra flere kilder på det stikk motsatte – den rådende oppfatningen på ryktebørsen er at Apples lenge etterlengtede brettbare iPhone kan få dette nye Samsung-panelet.

Og til tross for analytiker Ming-Chi Kuos påstand om at Galaxy Z Fold 8 også kan få ny skjermteknologi, skal jeg stikke haken ut og si at det faktisk er mer sannsynlig at iPhone Fold vil få Samsungs brettfrie, foldbare OLED før noen annen telefon.

Det høres kanskje rart ut, men jeg tror det til syvende og sist vil være til fordel for Samsungs mobilavdeling på lang sikt. La meg forklare.

For det første ser det ut til at Samsung er litt i en knipe når det gjelder mobilpriser akkurat nå, sannsynligvis på grunn av global ustabilitet, amerikanske tollsatser og AIs innvirkning på komponentpriser.

Jeg skrev nylig om rykter som antyder at Galaxy S26-serien kanskje ikke får noen større kameraoppgraderinger for å holde kostnadene nede, men senere tips peker fortsatt på prisøkninger. Når det gjelder brettbare telefoner spesifikt, fikk Galaxy Z Fold 7 en høyere pris enn forgjengeren, og den koster nå godt over 20 000 kroner.

Og hvorfor høre på rykter når Samsung selv har sagt det rett ut? På CES sa Wonjin Lee, Samsungs globale markedsføringssjef, til Bloomberg: «Vi ønsker ikke å legge den byrden på forbrukerne, men vi kommer faktisk til et punkt der vi må vurdere å justere prisene.»

Det er flott med nye skjermer, men det er ikke vanskelig å forestille seg at det å utstyre Galaxy Z Fold 8 med så avansert ny teknologi kan føre til ytterligere prisøkninger – spesielt gitt markedssituasjonen og Samsungs egne uttalelser. Det er fortsatt spekulasjoner, men alt dette gjør meg tvilende.

Galaxy Z Fold 7 er allerede den dyreste foldbare telefonen som er tilgjengelig, så jeg tror Samsung ville gjort lurt i å ta det med ro i kassen i år. Videre venter vi at Galaxy Z Trifold lanseres til en pris på rundt 2 799 dollar (rundt 30 000 norske kroner), noe som rett og slett er utenfor rekkevidde for de fleste forbrukere. Så jeg håper Samsung tenker på overkommelighet når det gjelder deres ikoniske foldbare modell.

30 000-kronersterskelen for brettbare telefoner vil bli brutt før eller siden, men Cupertino er en mye bedre kandidat til å gjøre det først. Apple er allerede synonymt med høye priser, og brukerne er derfor mer villige til å akseptere en ekstremt dyr foldbar iPhone. Videre, hvis det er tekniske problemer med den nye skjermen – noe som alltid kan skje med ny teknologi – må Apple håndtere eller i det minste dele PR-konsekvensene, i stedet for at Samsung står alene.

Igjen, mye av dette er spekulativt, men jeg ser en vei som gagner Samsung på lang sikt, selv om det betyr å gi opp noe av rampelyset. Hvis Samsung kan utstyre sin neste foldbare telefon med dette avanserte panelet uten å øke prisen, er jeg helt for det – jeg tror bare det nåværende klimaet gjør det usannsynlig.

Vi kommer til å teste alle nye Samsung- og Apple-telefoner som treffer butikkhyllene, så følg med på guidene våre til de beste Samsung Galaxy-telefonene og de beste iPhonene for å få oversikt over de nyeste og beste modellene.