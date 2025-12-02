Samsung avduker Galaxy Z Trifold, en brettbar enhet som lever opp til navnet sitt

Ryktene var sanne: Samsung Galaxy Z Trifold, muligens den mest etterlengtede og omtalte mobiltelefonen (bortsett fra Apple iFold), er ekte og leveres allerde denne måneden … men djevelen ligger i detaljene.

Samsung annonserte mandag kveld (1. desember 2025) at de lanserer sin første trippelbrettbare Galaxy-telefon denne måneden i Sør-Korea (12. desember), og deretter vil den komme til USA i første kvartal 2026 (ingen ord om tilgjengelighet i Europa).

Basert på de detaljerte spesifikasjonene Samsung leverte, høres og ser dette ut som en bemerkelsesverdig, banebrytende enhet. Utbrettet er det en vanvittig tynn (3,9 mm) 10-tommers QXGA+ Dynamic AMOLED med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz og en maksimal lysstyrke på 1600 nits. Den er enda tynnere når den er utbrettet enn Samsung Galaxy Z Fold 7 (4,2 mm) og Samsung Galaxy S25 Edge (5,8 mm).

Sammenbrettet er Samsung Galaxy Z Trifold en litt tykk (12,9 mm) smarttelefon med en 6,5-tommers FHD+ Dynamic AMOLED-skjerm.

Massevis av ny teknologi

Image 1 of 3 (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung)

Generelt sett høres det imidlertid ut som et ingeniørmessig vidunder, med to forskjellige hengseltyper – den ene må være bredere for å brette den tredje delen over de to andre. Samsung sier at titanhengslene med dobbel skinnestruktur fungerer i harmoni. Man lurer på om utfoldingen av den ene nødvendiggjør utfoldingen av den andre, noe som betyr at du ikke bare kan ha en to tredjedels skjerm – det er sannsynligvis enten det lille 6,5-tommers dekselet eller at du får tilgang til hele 10-tommers nettbrettet.

Armor Aluminum-rammen er designet for å forhindre at en del av 10-tommers skjermen berører en annen del av den, noe som forhindrer slitasje og skade. Det er også et spesielt «forsterket overlag» for å beskytte den fleksible skjermen.

(Image credit: Samsung)

Trippelkamerasystem til en trifold

På utsiden er dekselskjermen, avrundet av keramisk baksidede, fiberforsterkede polymerpaneler. Venstre side huser den store trippelkamera-bumpen med 200 MP vidvinkel, 12 MP ultravidvinkel (120 graders perspektiv) og 10 MP 3X optisk zoom.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Det er også et 10 MP selfie-kamerautskjæring på dekselskjermen og et annet 10 MP selfie-kamerautskjæring på den 10-tommers fleksible skjermen. Dette er i hovedsak det samme kamerasettet som Z Fold 7, selv om vi ikke vet mye om bildesensorene bak linsene.

Enda mer enn 8-tommers skjermen du får når du folder ut Samsung Galaxy Z Fold 7, høres dette 10-tommers trippel-nettbrettet ut som det var designet for arbeid. Samsung skryter av den innebygde Dex-støtten og multitasking. Systemet vil støtte opptil fire arbeidsområder med fem apper hver. Alternativt kan den utbrettede skjermen brukes som tre tilkoblede 6,5-tommers smarttelefoner, der du enkelt kan dra og slippe mellom apper som kjører.

Naturligvis vil dette også være en lommekino for apper som Netflix og YouTube. Det eneste som kanskje mangler er et stativ.

Image 1 of 2 (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Z Trifold kan være godt rustet til å håndtere en MCU-lengde film eller en lang strømmeøkt: den har et 5600 mAh batteri fordelt på de tre segmentene.

Og spilling på storskjermen vil sannsynligvis bli en greie. Under panseret vil Z Trifold kjøre Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy, som betyr at 3nm-brikken sannsynligvis er litt overklokket for denne trippelbrettede enheten. For å støtte dette vil SoC-en ha 16 GB RAM og, for å starte, 512 GB lagringsplass. En 1 TB-modell vil være tilgjengelig av Z Trifold.

Det vi ikke vet er prisen. De fleste rykter setter den til mellom 3000 og 3500 dollar, noe som virker som et trygt kort når du tenker på at Samsung Galaxy Z Fold 7 har en veiledende startpris på 25 990 kroner. I nettbutikker har den imidlertid allerede vært å få for så lite som 17 990 kroner.

En Samsung-overraskelse

(Image credit: Samsung)

Det er uvanlig at Samsung avslører så mye med så lite spetakkel. Kanskje det er fordi Samsung Galaxy Z Trifold fortsatt er måneder unna en lansering i USA (muligens enda lenger i Europa), og Samsung ønsker å bruke hjembyen sin som et slags stort testkjøkken for den nye enheten.

Kunngjøringen reiser imidlertid spørsmålet om hvordan lanseringen av Z Trifold vil påvirke det som forventes å bli lanseringen av Galaxy S26-serien. De fleste regner med at det skjer i slutten av januar eller begynnelsen av februar 2026. Kanskje den store lanseringsfesten for Z Trifold vil sammenfalle med Samsungs store, etterlengtede avsløring av S26-serien. Den eneste merkelige delen av dette scenariet er at den ene trippelfold-telefonen er adskilt fra det som burde være lanseringen av dens brettbare søskenbarn, Z Fold 8 og Z Flip 8, en gang i midten av 2026.

Alt vil bli avslørt snart nok. I mellomtiden gleder vi oss til å få vite når vi kan prøve ut Samsung Galaxy Z Trifold, og hvor mye den vil koste oss.