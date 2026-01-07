Savner du BlackBerry? Clicks Communicator gir deg det fysiske tastaturet tilbake

Clicks Communicator er en ny Android-telefon

Med et fysisk tastatur har den en sterk BlackBerry-vibe

I USA kan man for øyeblikket reservere telefonen for 399 dollar.

Det er lenge siden en skikkelig BlackBerry-telefon var tilgjengelig på markedet, men Clicks bringer ideen om et fysisk smarttelefontastatur tilbake i 2026 med den nye Clicks Communicator – en av mange nye dingser som vises frem på CES 2026.

Clicks er kjent for sine tastaturtilbehør som først ble lansert i 2024, og vi har allerede sett det nye Clicks Power Keyboard bli avduket på CES 2026: et uttrekkbart tastatur for telefonen din som også tilbyr trådløs lading via MagSafe eller Qi2.

Clicks Communicator er den første frittstående telefonen fra selskapet, og den har definitivt en BlackBerry-vibe. Du får et fysisk tastatur på bunnen og en 4,03-tommers AMOLED-skjerm med 1080 x 1200 piksler på toppen.

Android 16 kjører programvaren, men er pakket inn i en tilpasset versjon av Niagara Launcher. Meldings- og produktivitetsapper (som WhatsApp, Slack og Gmail) er i sentrum, men du kan installere hvilken som helst app du liker fra Google Play Store.

Fokus på produktivitet

En rekke bakre deksler er tilgjengelige (Image credit: Clicks)

Her er det lagt stor vekt på meldinger og produktivitet, mens alt annet er skjøvet til side: det er for eksempel bare et enkelt 50 MP bakkamera. Det er hovedsakelig for å få unnagjort litt seriøs skriving på farten.

Det er et 4000 mAh batteri inni og 256 GB intern lagring. Som et dobbelt anerkjennende nikk til telefonene fra fortiden får du både en 3,5 mm lydkontakt og et microSD-kortspor, som lar deg øke den innebygde lagringsplassen til maksimalt 2 TB.

Clicks foreslår til og med at du kanskje vil bruke denne som en sekundær telefon ved siden av hovedtelefonen din. Den er definitivt laget for å appellere til BlackBerry-fans for arbeid på farten – det er også en fin sideknapp for raskt å spille inn talememoer.

Du kan også få utskiftbare bakdeksler til Clicks Communicator, hvis du noen gang vil endre stilen. Den leveres senere i år, og man kan reservere den nå til en tidligpris på $399, og full pris er satt til $499. Norge står for øyeblikket ikke oppført blant landene den kan leveres til, men den kan blant annet bestilles til land innenfor EU, samt Storbritannia.