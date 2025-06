Android 16 er ute nå, men den store visuelle redesignen kan bli utsatt til september

Android 16 er ute nå, med nye funksjoner som liveoppdateringer og sikkerhetsverktøy.

Mange andre Android 16-funksjoner – inkludert den visuelle redesignen – mangler og skal etter sigende lanseres 3. september.

Denne første utrullingen er kun for Pixel-telefoner. Andre merker ventes å få Android 16 senere i år.

Android 16 har blitt lansert, og hvis det høres uvanlig tidlig ut, har du rett – de nyeste versjonene av Android har alle blitt lansert mot slutten av sine respektive år, og Android 15 ble faktisk lansert så sent som i oktober.

Så dette er en rask snuoperasjon for Googles nyeste Android-versjon – noe som kan forklare hvorfor den mest etterlengtede og omfattende funksjonen mangler.

Mer spesifikt er det Androids visuelle redesign – kalt Material 3 Expressive – som Google viste frem så sent som for noen måneder siden, men som fortsatt ikke er på plass. Det er angivelig planlagt å dukke opp som en del av Android 16s QPR1 (Quarterly Platform Release 1), som en kilde fortalte Android Authority vil rulles ut til Pixel-enheter 3. september – som er omtrent den tiden vi vanligvis venter at nye versjoner av Android skal bli lansert.

Androids redesign av Material 3 Expressive er ikke her ennå. (Image credit: Google)

3. september sies det også at vi vil se Android 16s skrivebordsmodus, som lar deg koble telefonen til en skjerm og bruke et skrivebordsgrensesnitt – akkurat som Samsung har tilbudt i flere år med sin DeX-modus.

Vi vil også se mindre oppdateringer da, som en mer organisert skjerm for lydinnstillinger, som ble oppdaget av Android Authority i den nyeste Android 16 QPR1-betaen.

Men det betyr ikke at denne første versjonen av Android 16 ikke er verdt å laste ned. Den inkluderer flere nye funksjoner, som liveoppdateringer som gir sanntidsinformasjon om matleveranser og Uber-turer, for eksempel, direkte på låseskjermen.

Du kan også aktivere Avansert beskyttelsesmodus for å beskytte telefonen mot usikre nettsteder, svindelanrop, ondsinnede apper og andre trusler. Ikke alle funksjoner i Avansert beskyttelse er nye, men nå kan du aktivere all denne beskyttelsen med et enkelt trykk.

(Image credit: Google)

Grupperte varsler og forbedringer av tilgjengelighet

Android 16 vil også gruppere varsler fra den samme appen for å holde ting organisert, og det er forbedringer for høreapparatbrukere – du kan nå velge å bruke telefonens mikrofon for lydinngang under samtaler (i stedet for høreapparatets mikrofon) og justere volumet på høreapparatet direkte fra telefonen.

Det er også mindre nyheter, som en modus som gir raskere tilgang til viktig enhetsinformasjon, noe som fremskynder prosessen når du selger telefonen din.

Disse funksjonene og flere rulles nå ut til kompatible Pixel-telefoner (det vil si Google Pixel 6 og nyere modeller). For de av dere som har en telefon fra et annet merke, vil det ta en stund, men Google sier at oppdateringer for andre produsenter vil bli utgitt «senere i år».