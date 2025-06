Android 16 är ute nu, men den stora visuella redesignen kan dröja till september

Android 16 har lanserats och om det känns ovanligt tidigt för dig så har du rätt – de senaste versionerna av Android har alla lanserats först mot slutet av sina respektive år och Android 15 släpptes faktiskt så sent som i oktober.

Så detta är en snabb vändning för Googles senaste Android-version – vilket kanske förklarar varför den mest efterlängtade och omfattande funktionen saknas.

Mer specifikt handlar det om Androids visuella omdesign – kallad Material 3 Expressive – som Google visade upp så sent som för några månader sedan, men som ännu inte är på plats. Den ska enligt uppgift dyka upp som en del av Android 16:s QPR1 (Quarterly Platform Release 1), som enligt en källa till Android Authority kommer att rullas ut till Pixel-enheter den 3 september – vilket är ungefär vid den tidpunkt då vi brukar förvänta oss att nya versioner av Android släpps.

