Google Pixel 10-rykten – 5 saker vi tror att vi vet och 3 vi inte vet

Vi har fått höra en hel del rykten om Google Pixel 10-serien, men det finns fortfarande vissa saker vi inte hört så mycket om.

Google Pixel 10 kan bli en tuff utmanare av Samsung Galaxy S25, då Googles flaggskepp som förväntas dyka upp mot slutet av 2025 som ser ut att erbjuda specifikationer i toppklass kombinerat med banbrytande AI-funktioner.

Även om Pixel 10 och dess syskon – som sannolikt kommer att bli modellerna Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL och Pixel 10 Pro Fold – troligen inte lanseras förrän om flera månader, har vi en ganska bra bild av vad som väntar.

Med det sagt finns det fortfarande några saker vi är osäkra på, så här nedanför hittar du de fem viktigaste sakerna vi tror att vi vet (baserat på läckor och rykten), följt av tre stora saker vi ännu inte hört något om.

Här nedanför har vi listat fem saker vi tror att vi vet om Google Pixel 10-serien, inklusive nyckelspecifikationer, priser och design.

Enligt en detaljerad prisläcka kommer Google Pixel 10 att kosta lika mycket som sin föregångare, vilket innebär 10 790 kronor. Tekniskt sett nämndes bara priset för den amerikanska marknaden, men om det förblir oförändrat där är det stor chans att priserna i andra regioner också gör det.

Samma källa hävdar att även Pixel 10 Pro kommer att behålla samma pris som sin föregångare, alltså 13 290 kronor, men Pixel 10 Pro XL kommer enligt uppgift att kosta 100 dollar mer än Pixel 9 Pro XL, som hade ett startpris på 14 490 kronor vid sin lansering i Sverige. Så räkna med en liten prishöjning för den modellen.

Slutligen kommer Pixel 10 Pro Fold tydligen att bli lite billigare än Pixel 9 Pro Fold, med ett pris på ungefär 1 600 dollar. I Sverige kostade Pixel 9 Pro Fold 22 990 kronor vid sin lansering, så räkna med ett lite lägre pris än det.

Flera läckor har antytt att standardmodellen Pixel 10 kan få en trippelkamera, med en telefotokamera som kompletterar huvud- och ultravidvinkelkamerorna.

En mer detaljerad kameraläcka menar dock att detta inte blir en komplett uppgradering, eftersom de andra linserna kan vara sämre än tidigare. Tydligen kommer Pixel 10 att ha samma 48 MP huvudkamera och 13 MP ultravidvinkelkamera som Pixel 9a, tillsammans med en ny 10,8 MP telefotokamera som sannolikt erbjuder 5x optisk zoom.

Pixel 10 Pro och Pixel 10 Pro XL kommer enligt uppgift att ha exakt samma kameror som sina föregångare, vilket innebär en huvudkamera på 50 MP, ultravidvinkelkamera på 48 MP och telefotokamera på 48 MP med 5x zoom.

När det gäller Pixel 10 Pro Fold kommer den tydligen att ha en ny 50 MP huvudkamera (upp från 48 MP i föregångaren), men övriga kameror sägs vara desamma: en ultravidvinkelkamera på 10,5 MP, en telefotokamera på 10,8 MP med 5x zoom och två selfiekameror på 10 MP.

Utöver vissa ändringar i kamerahårdvaran kommer varje Pixel 10-modell sannolikt också att dra nytta av mjukvaruförbättringar, särskilt när det gäller AI. En läcka har lyft fram nya AI-verktyg som AI-videoredigering och möjligheten att helt enkelt tala till AI:n och säga vilka ändringar du vill göra i en bild.

Vi förväntar oss att Pixel 10-serien kommer att använda ett Tensor G5-chipset, som en uppföljare till Tensor G4 som användes i Google Pixel 9-serien och vi har hört en del om detta.

En detaljerad rapport från Android Authority antyder att Tensor G5 kommer att erbjuda förbättrad prestanda och effektivitet, men att det inte kommer att vara ett drastiskt steg upp från Tensor G4, vilket innebär att detta chipset förmodligen inte kommer att kunna utmana Snapdragon 8 Elite (som används av många Android-konkurrenter) när det gäller rå processorkraft.

Vi har ännu inte sett Google Pixel 10 Pro, men vi har sett läckta renderingar av standardmodellen Pixel 10 och Pixel 10 Pro XL och de ser ut att bli väldigt lika sina föregångare.

Den största skillnaden är helt enkelt att Pixel 10 har fått en tredje kamera på baksidan. I övrigt är det en välbekant look, där båda telefonerna har en platt baksida, platta sidor, rundade hörn, en pillerformad kamerarem samt en selfiekamera i ett skärmhål.

Skärmstorlekarna sägs vara identiska med fjolårets (vilket innebär 6,3 tum för Pixel 10 och 6,8 tum för Pro XL) och måtten är tydligen nästan exakt samma, där Pixel 10 enligt uppgift mäter 152,8 x 72 x 8,6 mm, medan Pixel 10 Pro XL sägs vara 162,7 x 76,6 x 8,5 mm. Det gör att standardmodellen är 0,1 mm tjockare än föregångaren och Pro XL är 0,1 mm längre, men i övrigt likadan.

Vi utgår då ifrån att även Pixel 10 Pro ser nästan identisk ut med sin föregångare,och Pixel 10 Pro Fold sannolikt också, med tanke på att separata renderingar av Pixel 10 Pro Fold visar en mycket bekant design.

Om vi skulle gissa skulle vi säga att Google Pixel 10-serien lanseras i augusti, eftersom Pixel 9-serien lanserades då förra året – och det är faktiskt precis vad ett rykte hävdar. Fyra modeller i Pixel 10-serien sägs enligt uppgift släppas i augusti: nämligen Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL och Pixel 10 Pro Fold.

