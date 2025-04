Rumores del Google Pixel 10: 5 cosas que creemos saber y 3 que no

Lo sabemos, no tiene mucho tiempo que se lanzó oficialmente la serie Pixel 10 de Google, sin embargo, los rumores sobre el próximo Google Pixel 10 no dejan de surgir.

El Google Pixel 10 podría ponerle las cosas difíciles al Samsung Galaxy S25, ya que es probable que el último buque insignia de Google, el 2025, ofrezca especificaciones de gama alta combinadas con funciones de IA de vanguardia.

Aunque el Pixel 10 y sus hermanos -que probablemente incluyan el Pixel 10 Pro, el Pixel 10 Pro XL y el Pixel 10 Pro Fold- probablemente no se lancen hasta dentro de unos meses, tenemos una buena idea de lo que podemos esperar de ellos.

