«Best of IFA 2025»-prisen – våre 15 favoritter blant avdukingene på messen, fra neste generasjons TV-er til robotstøvsugere for trapper

TechRadar-teamet var på IFA 2025, den enorme teknologimessen i Berlin, og vårt team har brukt de seneste dagene på å gjennomsøke arrangementets utallige haller og stander på jakt etter flott teknologi vi ikke har sett før.

IFA gir oss alltid et stort utvalg av ting, fra små smarthjemoppgraderinger til elektrisk mobilitet, helt opp til verdens største TV-er.

Vi har bedt våre skribenter om å velge sin favoritteknologi de så på messen, og tildelt disse produktene våre «Best of IFA 2025»-utmerkelser.

Vi så massevis av flere kule ting som vi rett og slett ikke hadde nok trofeer til, men dette er produktene som virkelig utmerket seg – enten fordi de gjør noe helt nytt, fordi vi var veldig imponert over ytelsen deres, eller fordi de tilbyr flott teknologi til en lavere pris ... eller i noen tilfeller alt det ovennevnte.

IFA 2025 Beste mobiltelefon: Honor Magic V5

(Image credit: Alex Walker-Todd)

Honors nyeste brettbare telefon er enda en seriøst imponerende enhet, og til tross for at den er utrolig tynn, har den større batterikapasitet enn både Samsungs og Googles brettbare telefoner. Den inkluderer også superrask lading på opptil 66 W – mer enn det dobbelte av hva konkurrentene tilbyr.

Selvfølgelig har den en stor og vakker 7,95-tommers innvendig skjerm, samt en nyttig 6,43-tommers utvendig skjerm. Den leveres med 512 GB som standard, noe vi også digger – kombinert med det imponerende kamerasystemet og den skjermen, er den velegnet for kreatører.

Andre brettbare mobiler har kanskje tatt igjen tynnheten til Honors brettbare telefoner, men når det gjelder hvor mye som kan presses inn på den plassen – og til en lavere pris enn konkurrentene – har Magic V5 fortsatt et fortrinn.

IFA 2025 Beste TV: Samsung Micro RGB

(Image credit: Future)

Dette er første gang en endelig versjon av Samsungs Micro RGB-teknologi har blitt vist frem for offentligheten. Vi fikk en forhåndsvisning av den på CES tidligere i år, og utviklingen har skjedd bak lukkede dører siden, men på IFA kunne man gå til Samsungs stand og se det 115-tommers beistet du faktisk kan kjøpe på ordentlig.

RGB-bakgrunnsbelyste TV-er er det neste store, og gir et bredere fargespekter enn dagens TV-teknologi, og enda mer lysstyrke, samtidig som de er mer energieffektive. Samsungs TV-er har alltid vært i stand til å imponere med farger uansett, og denne nye TV-en ser helt fantastisk ut, samtidig som den viser frem fantastisk kontrast som kan lure deg til å tro at det er en OLED – men med en lysstyrke som selv de mest elite OLED-ene ikke kan matche.

Det er et virkelig imponerende panel, og vi fikk sett det i aksjon med ekte visning under messen – og det er definitivt starten på noe stort.

IFA 2025 Beste projektor: Xgimi Horizon 20 Max

(Image credit: Future)

Xgimi Horizon 20 Max er Xgimis mest avanserte hjemmeprojektor hittil, og den støtter 4K-oppløsning, Dolby Vision HDR, Filmmaker Mode og IMAX Enhanced. Den kan også skilte med en ultralav inputforsinkelse på 1 ms, variabel oppdateringsfrekvens og en maksimal oppdateringsfrekvens på 240 Hz. Men mest imponerende er den påståtte lysstyrken på 5700 ISO-lumen.

Vi har selv sett Horizon 20 Max, og det er en imponerende maskin. Den er superlyssterk, og det detaljerte bildet er perfekt for filmvisning og, som vi opplevde, spilling. En demo av Assassin's Creed: Shadows viser hvor responsiv Horizon 20 Max er, den oppleves smidig og hvass.

Den har også et nyttig linseforskyvningsverktøy for enkel bildejustering uten å måtte flytte projektoren, som i seg selv er bærbar. Optisk zoom gjør det også enkelt å justere bildet uten detaljtap. Med en pris på 2 999,99 dollar er den i den øvre enden av markedet for bærbare projektorer, men ut fra det vi har sett så langt er vi spente på å teste både den og dens mindre serieproduserte søsken – Horizon 20 og Horizon 20 Pro.

IFA 2025 Beste AV-innovasjon: Soundcore Nebula X1 Pro

(Image credit: Future)

Vi er sikre på at dette er verdens første kombinasjon av en projektor med Dolby Vision HDR-bildekvalitet og et Dolby Atmos-lydsystem, alt i én enhet. For å være tydelig, støtter den ikke bare Dolby Atmos – den har et omfattende høyttalersystem for å spille av surroundlyd direkte.

Høyttalerenhetene brettes ut fra sidene for å gi fysisk bredde, og det finnes avtakbare høyttalere som kan plasseres bak deg for å gi ekte surroundlyd, med drivere som peker i stort sett alle retninger for Atmos' 3D-lyd. To åtte-tommers basselementer sørger for bassen.

Og merk at dette også er en projektor av høy kvalitet, med hjul og et håndtak slik at du kan flytte den hvor som helst. Vi så den i aksjon, og den er virkelig imponerende – en ekte bærbar kino.

IFA 2025 Beste ørepropper: Earfun Air Pro 4+

(Image credit: Future)

IFA er fullstendig overfylt med rimelige ørepropper, men da vi prøvde disse midt i et travelt messeområde, skjøt de umiddelbart til topps på listen vår over kandidater til disse prisene. De er en oppgradert versjon av Earfuns eksisterende Air Pro 4-ørepropper, med et lydsystem med to drivere og andre avanserte funksjoner, og disse tilleggene utgjør en stor forskjell.

Lyden er kraftig og utrolig dyp, og leverer en kraftig bass som er veldig godt kontrollert, men fint balansert mellomtone og diskant – og med forbløffende god aktiv støydemping for prisen. Vi testet dem midt i et travelt og veldig høylytt messegulv, og stort sett alt var kuttet ut – det finnes avanserte ørepropper som ikke har ANC så bra.

Vi har anbefalt Nothing Ear (a) som våre beste ørepropper i samme prisklasse siden lanseringen, men en av TechRadar-teamets medlemmer som har et par Nothing-ørepropper, sa at merket burde være bekymret ...

IFA 2025 Beste platespiller: Technics SL-40CBT

(Image credit: Future)

Technics' platespillerserie, med direktedrevet motor, har vært høyt verdsatt i flere tiår – men nå kommer det en rimeligere versjon, fortsatt med samme motorsystem, og vi er veldig begeistret for den.

Technics SL-40CBT er fortsatt ikke billig (den norske prisen er ennå ikke avklart), men vi tviler ikke på at den kommer til å være av høy kvalitet. Og den har Bluetooth innebygd, samt et valgbart phonotrinn, så den er designet for å være fleksibel – du kan velge trådløst, gå rett inn i aktive høyttalere, bruke din egen forforsterker i et hi-fi-system...

Den har også et skikkelig kult minimalistisk design, med en matt finish som nesten føles som betong (men ikke er det). Den kommer i grå, svart og terrakottafarger, som alle ser flotte ut.

IFA 2025 Beste hodetelefoner: JLab JBuds Open

(Image credit: Future)

Du har sikkert hørt om hodetelefoner med åpen bakside, men de er vanligvis ikke så åpne. På samme måte som åpne ørepropper blir enormt populære, slik at folk kan lytte til musikk uten å bli avskåret fra det som skjer rundt dem, betyr disse åpne hodetelefonene at du kan lytte til musikk og fortsatt være oppmerksom – og designet betyr at de er kjøligere og lettere enn andre over-ear-hodetelefoner.

De er annerledes enn hi-fi-hodetelefoner med åpen bakside – selve høyttalersystemet er mer som et lukket system, og har et dobbelt driveroppsett for en overraskende kraftig og detaljert lydgjengivelse. Det er bare det at disse høyttalerne ikke er lukket i en forseglet øreklokke.

Høyttalerhuset bruker bølgeledere for å fokusere lyden mot øregangen, slik at de også lekker mye mindre støy ut enn du skulle tro. Da vi hørte på dem på et støyende messegulv, ble vi virkelig imponert over hvor bra musikken hørtes ut, og hvor godt du kunne høre den samtidig som du hadde nok av andre lyder inn til å føle at du fortsatt er koblet til verden. Vi liker også at du kan ha en akustisk gjennomsiktig grill på dem, eller ha dem helt åpne, avhengig av din estetiske preferanse.

IFA 2025 Beste laptop: Acer Swift 16 Air

(Image credit: Future)

Denne laptopen får hjernen til å koke litt hos alle som plukker den opp, basert på vår erfaring. Det er en 16-tommers laptop, så den er ikke akkurat liten – men den veier mindre enn 1 kg, og det føles som om det må være en dummy-enhet uten batteri eller noe (det var den ikke, vi sjekket).

Hvis du plukker den opp når den er lukket, og deretter åpner lokket, blir du genuint overrasket over å se en faktisk fungerende skjerm våkne til liv, fordi det rett og slett ikke føles som om den kan ha fullstendige laptop-innvoller der inne.

Det har den imidlertid – i tillegg til en 16-tommers skjerm (som er IPS LCD på modellen vi så, men kan være OLED, hvis du ikke har noe imot å jekke vekten opp til 1,1 kg), får du en AMD Ryzen-prosessorpakke, og du kan fylle den med opptil 32 GB minne og opptil 1 TB lagringsplass. En tredjedel lettere enn en 13-tommers MacBook Air, men med en større skjerm? Dette kan være den ultimate mobile arbeidsmaskinen.

IFA 2025 Beste gamingteknologi: Acer Nitro XZ403CKR

(Image credit: Future)

I Acers IFA-presentasjonshall var ikke det mest oppsiktsvekkende spilltilbehøret 3D-skjermen som kan fungere uten briller, eller den gaminglaptop-inspirerte Predator-elsykkelen, men Acer Nitro XZ403CKR-skjermen.

Denne buede widescreen-skjermen måler 39,7 tommer og kan skilte med 5K-oppløsning (5120 x 2160) med en oppdateringsfrekvens på 180 Hz og en responstid på 1 ms VRB og 0,5 ms GTG. Gå ned til WFHD-oppløsning (2560 x 1080), og du kan øke oppdateringsfrekvensen til 288 Hz. Den dramatiske 1000R-kurven omslutter deg også virkelig.

Det vi satte mest pris på var det herlige overskuddet som denne skjermen tilbyr. Du får spesifikasjoner som ikke vil føles som en begrensende faktor for ytelsen din – selv for avanserte maskiner – pluss en bred skjerm som muliggjør et større synsfelt eller multitasking uten å være så stor at skjermen er mer til ulempe enn en fordel.

IFA 2025 Beste smartklokke: Amazfit T-Rex Pro 3

(Image credit: Future)

Amazfit er verdt å følge med på akkurat nå. Amazfit Active 2, som ble lansert tidligere i år, fikk en ettertraktet femstjerners anmeldelse, og takket være det offisielle Hyrox-partnerskapet og klokkenes enestående forhold mellom pris og kvalitet, har Amazfit et øyeblikk i treningsmiljøet.

Nå som Amazfit har tatt treningssentre med storm, prøver de seg på Garmin igjen ved å introdusere Amazfit T-Rex 3 Pro, bare dager etter at Garmin lanserte sin egen Fenix ​​8 Pro. Amazfit T-Rex 3 Pro koster i USA $399 i stedet for Garmins superpremium-modell, som starter på firesifrede £1 029,99 i Storbritannia – i Norge er startprisen 15 999 kroner.

Selv om den kanskje ikke har alle maskinvarefunksjonene seriøse Garmin-lojalister er vant til, vil den til denne prisen lett imponere helgetrimmere med slankere lommebøker basert på spesifikasjoner. Opptil 25 dagers batteritid, 10 ATM vannmotstand, dykkemodus, kart i fullfarge og LED-lommelykt. Svært imponerende, og en smartklokke som skiller seg ut på årets messe.

IFA 2025 Beste smartring: Luna 2.0

(Image credit: Future)

Luna Ring 2.0 fra Noise lover å «avkode sinn og kropp» med sine sofistikerte algoritmer, og kom til IFA for å utfordre Samsungs og Ouras dominans innen det fremvoksende markedet for smarte ringer.

Vi syntes første generasjon Luna Ring føltes litt som et ufullendt arbeid, men kjernesporingen av søvn og restitusjon var sterk. Luna Ring 2.0 bringer en hel rekke nye ting og små forbedringer, ikke minst et kamskjell-etui for lading på farten.

Vi er spesielt fascinert av løftet om sporing av døgnrytme, analyse av målingene dine for å gi optimal leggetidinformasjon på samme måte som Whoop-bånd, og utsiktene til en «åpen kildekode-plugg»-app, noe som betyr at flere funksjoner er på vei i fremtiden. Ellers automatisk gå- og løpedeteksjon, fertilitetssporing, stresssporing og mer. Best av alt er at det er ikke noe abonnement knyttet til ringen, i motsetning til Oura: det er en engangsbetaling, og den er billigere enn enten Samsung Galaxy Ring eller Oura Ring 4. Fristende!

IFA 2025 Beste drone: Antigravity A1

(Image credit: Future)

Kombinasjonen av denne 360-graders dronen med matchende beskyttelsesbriller og bevegelseskontroller er virkelig banebrytende. Når du flyr Antigravity A1 i førstepersonsmodus, kan du se i alle retninger rundt dronen, uten utsikt til kroppen eller propellene; du bare er der og flyr.

Det smarteste av alt er at kontrollen av flyvningen, pilotens utsikt og kameravinkelen er frakoblet hverandre. Du kan styre til venstre mens du ser til høyre og filme rett nedover – det gir deg utrolig frihet til å lage fantastiske, oppslukende videoer, eller bare fortape deg i utsikten.

Og fordi all denne teknologien fortsatt passer under 250 gram-grensen for personlige droner, kan alle nyte dette. Det er et fantastisk sprang fremover for droner, og vi håper den virkelig vil … ta av.

IFA 2025 Beste smarthjemteknologi: Reolink TrackFlex Floodlight WiFi Camera

(Image credit: Future)

De fleste utendørs sikkerhetskameraer er supre for å overvåke et ganske smalt område, men du trenger flere av dem hvis du vil se opp for potensielle inntrengere fra flere vinkler. Reolinks nye kamera omgår dette problemet med to linser plassert i et chassis som panorerer og vipper for å følge bevegelse, noe som betyr at det ikke går glipp av noe – spesielt fordi det også har to innebygde flomlys.

TrackFlex kan også identifisere forskjellige motiver, inkludert mennesker og dyr, slik at du bare mottar varsler på telefonen din når det er noe verdt å se, og kameraet vil ikke bli utløst til å starte opptak unødvendig. Vil du se noe spesifikt? Du kan bruke AI-drevet søk for å se en bestemt hendelse (for eksempel «mann i rød jakke») for å unngå å måtte bla gjennom bunker med opptak.

Det er heller ikke nødvendig å betale et månedlig abonnementsgebyr, fordi klippene dine lagres lokalt på et SD-kort. Det veldig imponerende, og vi gleder oss til å teste det fullt ut snart.

IFA 2025 Beste utendørs smartteknologi: Roborock RockMow Z1

(Image credit: Future)

Roborock er en av de ledende aktørene i markedet for robotstøvsugere, og deres første forsøk på robotgressklippere ser like imponerende ut. RockMow Z1, som troner på toppen av en serie med tre roboter, har mye innovativ teknologi.

Denne robotgressklipperen med firehjulsdrift er designet for å takle spesielt vanskelig terreng. Den har et aktivt styringssystem som gir ultramyke svinger og skånsom, sklifri manøvrering – og beskytter plenen mot å bli revet opp, selv når gresset er vått.

Den andre fremtredende funksjonen er «PreciEdge»-bladet – et ekstra, mindre klippeaggregat som sitter på kanten av roboten og kan trimme kantene på plenen til innenfor 3 cm fra veggene, noe som betyr at du ikke trenger å håndtere den delen manuelt. En virkelig imponerende debut innen robotgressklipperbransjen.

IFA 2025 Beste smarthjem-innovasjon: Eufy MarsWalker

(Image credit: Future)

En av de største ulempene med robotstøvsugere er at de ikke kan bevege seg uavhengig mellom etasjene i hjemmet ditt, men Eufy MarsWalker kan være i ferd med å endre på alt dette. Denne trappebestigende modulen kan bære Eufys nyeste robotstøvsuger opp og ned automatisk, slik at den kan rengjøre hele hjemmet ditt uten at du trenger å gripe inn.

Robotstøvsugeren dokker seg selv i en lomme på trappemodulen, deretter manøvrerer fire bein hele enheten opp på det første trinnet og holder den stødig mens skinner på undersiden driver den opp (eller ned) trappen. Selv om dette ikke er den eneste trapperoboten på IFA (Dreame har en lignende konseptrobot), imponerte MarsWalker på demonstrasjon med sitt fullutviklede design og jevne, trygge opp- og nedstigninger. Dette kan virkelig ryste robotstøvsugermarkedet.

