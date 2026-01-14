ExpressVPN lâche une bombe sur Mac : voici les 5 fonctions à tester d’urgence

ExpressVPN vient de lancer sa nouvelle application MacOS basée sur QT, intégrant de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

D’après les notes de mise à jour, l’application a été « repensée avec une interface plus épurée, une navigation améliorée et de nouvelles fonctions ». D’après les premières impressions, il s’agirait peut-être de l’une des plus grosses mises à jour de l’année pour ce fournisseur.

Split tunnelling

Le split tunneling est présent sur Windows depuis plus de cinq ans, tandis que les utilisateurs Mac en sont privés. (Image credit: ExpressVPN)

Le split tunneling est souvent négligé sur Mac en raison des restrictions imposées par Apple, qui en limitent l’usage. Cependant, cette version de l’application ExpressVPN n’est disponible que via le site officiel, ce qui permet enfin aux utilisateurs Mac d’y accéder.

Actuellement, il est uniquement possible de sélectionner les applications qui ne doivent pas passer par la connexion VPN. C’est la méthode la plus répandue parmi les meilleurs VPN pour Mac. À noter que IPVanish permet de faire l’inverse : choisir uniquement les applications qui utilisent le VPN.

Le split tunneling permet de continuer à utiliser normalement certaines applications qui bloquent les VPN ou fonctionnent mal avec, en les faisant passer en dehors du tunnel VPN. Cela peut concerner, par exemple, des sites bancaires, des plateformes de streaming ou Android Auto.

Post-quantum WireGuard

Les protections post-quantiques d’ExpressVPN sont désormais disponibles sur Mac. Jusqu’à présent, seuls les protocoles OpenVPN classique et Lightway (propriétaire d’ExpressVPN) étaient proposés. Avec le post-quantum WireGuard, les utilisateurs Mac peuvent désormais bénéficier d’un protocole capable de contrer les attaques dites « collecter maintenant, déchiffrer plus tard ».

Une nouvelle série de tests du protocole WireGuard classique a récemment été menée dans le cadre d’un test plus large d'Express VPN. S’il reste bien en deçà de la vitesse de Lightway Turbo, les 694 Mbps mesurés suffisent amplement pour la majorité des usages, d’autant plus qu’ils sont atteints malgré l’ajout du chiffrement post-quantique.

WireGuard/fastest VPN protocol Download speeds to our VPN test lab when connected to the nearest server < Prev WireGuard/Fastest protocol speed Next > Surfshark 1615 NordVPN 1256 ExpressVPN (Lightway Turbo) 1479 ExpressVPN (WireGuard) 694 Proton VPN 1521 0 500 1,000 1,500 2,000 Mbps WireGuard/Fastest protocol speed Data Product Value (Mbps) Surfshark 1615 NordVPN 1256 ExpressVPN (Lightway Turbo) 1479 ExpressVPN (WireGuard) 694 Proton VPN 1521 Surfshark 21.7 NordVPN 17.2 ExpressVPN (Lightway Turbo) 14.8 ExpressVPN (WireGuard) 13.6 Proton VPN 21.7 0 7.5 15 22.5 30 ms WireGuard/Fastest protocol latency Data Product Value (ms) Surfshark 21.7 NordVPN 17.2 ExpressVPN (Lightway Turbo) 14.8 ExpressVPN (WireGuard) 13.6 Proton VPN 21.7 Surfshark 2.3 NordVPN 2.4 ExpressVPN (Lightway Turbo) 5.3 ExpressVPN (WireGuard) 2.4 Proton VPN 5.2 0 1.5 3 4.5 6 ms WireGuard/Fastest protocol jitter Data Product Value (ms) Surfshark 2.3 NordVPN 2.4 ExpressVPN (Lightway Turbo) 5.3 ExpressVPN (WireGuard) 2.4 Proton VPN 5.2 1 of 3

Automatisation réseau

L’automatisation réseau peut sembler mineure, mais elle reste indispensable pour qui cherche une sécurité sans tracas sur MacOS. La dernière version de l’application permet de « définir des règles de connexion ou de déconnexion automatique du VPN selon le réseau auquel on se connecte ».

Par exemple, il est possible de programmer une déconnexion automatique lorsque l’on se connecte au Wi-Fi domestique, ou au contraire une connexion automatique dès que l’on rejoint un réseau public jugé à risque.

Même si cette fonctionnalité s’adresse avant tout aux utilisateurs mobiles, il est fortement recommandé de la configurer dès l’installation sur Mac.

Kill switch avancé

(Image credit: ExpressVPN)

La dernière mise à jour renforce également le kill switch intégré à l’application MacOS. Celui-ci est désormais actif même lors des phases de reconnexion ou de changement de serveur. Comme l’indiquent les notes de mise à jour, « le coupe-circuit Internet reste actif pendant les transitions, bloquant tout trafic non protégé par le VPN ».

En clair, toute activité en ligne en arrière-plan est temporairement stoppée lors d’un changement de serveur ou en cas de reconnexion, ce qui empêche toute fuite de données personnelles pendant ces brèves interruptions.

Des tests réalisés fin 2025 sur cette fonction ont révélé d’excellents résultats. Avec ces améliorations, les utilisateurs Mac bénéficient d’un niveau de protection renforcé.

Mode sombre

(Image credit: ExpressVPN)

Ce n’est pas une révolution, mais il s’agit d’une nouveauté très attendue : le mode sombre donne un nouveau visage à ExpressVPN sur MacOS. D’après les notes de version, cette option vise à « réduire la fatigue visuelle et à améliorer la lisibilité dans les environnements peu lumineux ».

Aujourd’hui, rares sont les applications encore utilisées en mode clair. Après le passage de la version mobile à l’affichage sombre l’été dernier, c’est désormais chose faite sur Mac. La refonte remplace le blanc épuré par un gris anthracite qui rappelle des interfaces comme celle de Proton VPN.

Le changement se fait très simplement via un bouton dans les paramètres.

Quoi d'autre ?

Certaines de ces nouveautés ont déjà été proposées en version bêta fin 2025. Cela dit, cette mise à jour va bien au-delà d’un simple lifting ou d’ajustements mineurs.

Elle inclut également :

Contrôle en ligne de commande (expressvpnctl) : un outil pour contrôler ExpressVPN via le terminal, automatiser certaines actions et exécuter des scripts

un outil pour contrôler ExpressVPN via le terminal, automatiser certaines actions et exécuter des scripts IP dédiée : toujours activable via un appareil mobile, mais désormais utilisable depuis l’application MacOS

toujours activable via un appareil mobile, mais désormais utilisable depuis l’application MacOS Meilleur support linguistique : l’application propose désormais 17 langues

l’application propose désormais 17 langues Navigation repensée : accès simplifié à certaines actions courantes : Smart Location : connexion automatique au meilleur serveur disponible Dernière localisation : reconnexion rapide au serveur précédemment utilisé Choix du protocole : désormais accessible depuis l’écran principal Vue cartographique des serveurs

accès simplifié à certaines actions courantes : Favoris : possibilité de marquer jusqu’à 10 serveurs pour y accéder plus rapidement

possibilité de marquer jusqu’à 10 serveurs pour y accéder plus rapidement Nouvelles notifications : messages d’information utiles sur les nouvelles options et réglages

ExpressVPN figure déjà parmi les meilleurs VPN pour Mac. Même si NordVPN reste en tête, l’écart se réduit avec cette mise à jour. À l’heure actuelle, NordVPN reste à privilégier pour les usages orientés streaming sur Mac ou pour ceux qui recherchent des fonctions supplémentaires comme la gestion de mots de passe, les alertes en cas de fuite de données ou encore des protections renforcées contre les menaces.