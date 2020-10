Surface Pro 7 : jusqu’à 250 € de réduction cette semaine

Du 29 juin au 5 juillet, Microsoft brade ses prix sur Amazon. Profitez d’offres promotionnelles de -45% sur de nombreux accessoires (manettes Xbox, clavier et souris sans fil…), mais surtout offrez-vous le dernier ambassadeur de la gamme Surface Pro, actuellement à moins de 850 €. Contre ce prix revu au plus bas, vous mettrez la main sur l’une des meilleures configurations de l’appareil, embarquant un écran 12,3 pouces, un processeur Intel Core i5 de 10e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go de stockage. En temps habituel, cette édition vaut 1069 €.

A noter qu’il est également possible d’acquérir à moindre prix le modèle Core i7 avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, toutefois la promotion s’avère plus légère (-15%, et il vous en coûtera 1418,65 €). Enfin, vous pouvez opter pour un pack exclusif Surface Pro 7 comprenant le clavier Type Cover noir, le stylet et la souris platine pour 1149 € vs 1364,97 € précédemment.

C’est et ça restera certainement la meilleure offre de Microsoft pour son 2-en-1, au moins jusqu’au Black Friday, en novembre prochain. Si vous cherchez un PC hybride qui vous permette de travailler efficacement sous Windows 10 et, en même temps, de vous relaxer sur tablette, c’est un très excellent choix.

A ne pas manquer :

Surface Pro 7 | i5, 8Go RAM, SSD 128 Go | 1069 € 849 € chez Amazon

La tablette 2-en-1 de Microsoft, destinée aux professionnels, enregistre des gains de performances considérables comparés au Pro 6, avec l’intégration d’un nouveau processeur Intel Core i5 gravé en 10 nm. Attendez-vous à une tablette beaucoup plus rapide pour exécuter à la fois des tâches bureautiques courantes comme des applications et des jeux nécessitant un moteur graphique plus élevé. Cerise sur le gâteau : la présence de la carte vidéo Iris Plus G4 adaptée pour le streaming vidéo en définition Full HD.

Les autres offres intéressantes autour du Surface Pro 7 :