«The Last of Us Part II» er nå gratis på PlayStation Now – vi fikk bakoversveis

I en overraskende vending har nå Sony lagt til «The Last of Us Part II» til den stadig voksende listen over spill som er tilgjengelig for nedlasting om man abonnerer på PlayStation Now.



Hvis du allerede er kunde kan du enten laste ned «The Last of Us Part II» direkte på konsollen, eller spille umiddelbart via strømming, gitt at du har en internettilkopling som takler trafikken.



De andre spillene som ble lagt til den 5. oktober inkluderer Amnesia-samlingen («Amnesia: The Dark Descent» + ekspansjonspakken «Justine» og «Amnesia: A Machine for Pigs»), «Fallout 76» og «Final Fantasy 8 Remastered». Dette burde gi PS4- og PS5-eiere mer enn nok å holde fingrene i gjennom den mørke og skumle oktobermåneden.

Hvis du ønsker å abonnere på PlayStation Now for å få tilgang til «The Last of Us Part II» eller en av de andre spillene på tjenesten (det er snakk om godt over 1000 spill), så kan du gå til PlayStation Store på konsollen din, der du finner en egen seksjon for abonnementet.

Hvis du aldri har abonnert på PlayStation Now før har du også muligheten til å prøve tjenesten gratis i 7 dager. Etter prøveperioden trekkes du per måned. Abonnementet på PlayStation Now koster for tiden 95 kroner i måneden (hvis du betaler per måned), men kan fås for 49,59 kroner per måned, hvis du velger å betale for et helt år av gangen. Merk at dette abonnementet ikke inkluderer PlayStation Plus.



En siste ting en bør ha i mente er at selv om man får tilgang på strømming av spill over nettet, så er maksimal oppløsning 1080p, hvilket betyr at man ikke kan spille for eksempel «The Last of Us Part II» i 4K – hvis du ikke velger å laste det ned.

Kommentar: Begynner PS Now å nærme seg Xbox Game Pass?

Microsofts Xbox Game Pass regnes av mange som den aller største aktøren innen gaming-abonnement – og Xbox Game Pass Ultimate, som inneholder både Xbox Live Gold og Xbox Cloud Gaming, er nok et av de mest forbrukervennlige alternativene, siden man får muligheten for både online-spilling, strømming og drøssevis av spill i én enkelt pakke.



Når det er sagt, så har PlayStation Now imponert i det siste. Opprinnelig var det ikke mange titlene man fikk servert av denne tjenesten, og de kunne kun strømmes. Dette innebar gjerne en noe hakkete spillopplevelse for alle som ikke hadde en god internettilkopling.



Det tok imidlertid ikke lange tiden før PlayStation Now ble en respektabel tjeneste, og selv om det per nå ikke finnes rene PS5-spill på plattformen får man tilgang til et drøss av PS2-, PS3- og PS4-spill, som man enten kan laste ned eller strømme.



Nå som «The Last of Us Part II», og andre sluggere, legges til kan det se ut som om Sony har blitt varme i trøya, hvilket kan bety at de aller mest høyprofilerte spillene kan dukke opp på PlayStation Now relativt kort tid etter lansering. Hvorvidt Sony kommer til å lansere de aller største spillene på tjenesten, samtidig som i butikkene, gjenstår å se – men vi tviler sterkt.



«The Last of Us Part II» har altså nå blitt en del av Sonys abonnement-bibliotek, som allerede inneholder storspill (fra PS4-æraen) som «God of War», «Nioh 2», «Uncharted 4» og «Bloodborne». Forhåpentligvis betyr det at vi ikke må vente altfor lenge på at det første PS5-spillet blir introdusert på plattformen.