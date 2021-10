The Last of Us 2 blir gratis på PlayStation Now, och vi är minst sagt förvånade

I ett drag som verkligen är överraskande har Sony lagt till The Last of Us Part 2 till sin växande lista med titlar som finns att ladda ner och spela på prenumerationstjänsten PlayStation Now.

Om du är en PlayStation Now-prenumerant kan du antingen ladda ner The Last of Us 2 direkt till konsolen eller spela direkt via molnet, förutsatt att du har en tillräckligt snabb internetuppkoppling.

Andra spel som följer med The Last of Us 2 den 5 oktober 2021 inkluderar Amnesia Collection, Fallout 76 och Final Fantasy 8 Remastered. Detta borde ge PS4- och PS5-spelare mycket roligt innehåll att spela igenom i oktober, den läskigaste av alla månader.

Om du vill prenumerera på PlayStation Now för att spela The Last of Us 2 eller flera andra titlar som finns tillgängliga på tjänsten, går du bara till PlayStation Store på din konsol, där det kommer att finnas ett särskilt avsnitt för prenumerationstjänsten.

Om du aldrig har prenumererat på PlayStation Now tidigare har du rätt till en 7-dagars gratis provperiod, varefter du debiteras månadsvis. Prenumerationer på PlayStation Now kostar 99 kronor i månaden, men kom ihåg att detta inte inkluderar en prenumeration på PlayStation Plus.

En sista sak att notera är att även om spelstreamingen finns tillgänglig på PlayStation Now, går bildkvaliteten endast upp till 1080p, vilket innebär att du inte kommer att kunna njuta av The Last of Us 2 i 4K-upplösning om du inte laddar ner spelet till din konsol .

Kan PS Now ta sig an Xbox Game Pass?

Microsofts Xbox Game Pass är utan tvekan den största spelprenumerationstjänsten på marknaden. Och med sitt Xbox Game Pass Ultimate-alternativ, som förmodligen är det mest konsumentvänliga, eftersom det erbjuder både Xbox Live Gold och Xbox Cloud Gaming till en månatlig betalning.

Som sagt, PlayStation Now har verkligen kommit långt. Ursprungligen var det enbart ett mycket begränsat antal spel som fanns tillgängliga på tjänsten, och de kunde bara streamas via molnet. Detta innebar en mycket hackig spelupplevelse för dem som inte hade de bästa internetanslutningarna.

PlayStation Now har dock förvandlats till en väldigt hyfsad tjänst. Och även om det fortfarande inte finns några PS5-spel att spela ännu, finns det ett stort bibliotek med PS2-, PS3- och PS4 -titlar som alla är redo att laddas ner eller streamas direkt.

Med stora tillägg som The Last of Us 2 ser det ut som att Sony kan bli mer självsäkra med att släppa sina mest populära titlar på PlayStation Now, och mycket tidigare än vi är vana vid, även om vi är säkra på att Sony aldrig kommer att välja att lansera sina största titlar på tjänsten från dag ett som är fallet med Game Pass.

The Last of Us 2 går med i en lista över andra högprofilerade PS4-spel som finns tillgängliga på PlayStation Now-tjänsten, till exempel God of War, Nioh 2, Uncharted 4 och Bloodborne. Vi hoppas att detta stora släpp av en företagets mest uppskattade titlar till PlayStation Now betyder att vi är lite närmare att få se PS5-titlar gå live på tjänsten.