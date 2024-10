Black Friday-deals på PS5 2024: startdatum och vad du kan förvänta dig

PlayStation 5 + Call of Duty Modern Warefare III | 7 988:- 6 190:- hos Amazon

Spara 1 798 kronor: Vi räknar alltid med att få se ett par fina paketerbjudanden på PlayStation-bundles och nu har det första dykt upp. Just nu får du en fin rabatt på närmare 2 000 kronor om du beställer hem ett PlayStation 5-bundle med ett Call of Duty Modern Warefare III.



Beställ hos andra återförsäljare:

Inet