Proton VPN débloque enfin le combo sécurité ultime sur Windows

Proton supprime les restrictions sur l’utilisation simultanée des fonctionnalités sous Windows

Les utilisateurs peuvent désormais utiliser simultanément le split tunneling, le kill switch et NetShield

Le split tunneling est actuellement en version bêta pour les utilisateurs Mac et Linux

Les utilisateurs de Proton VPN sous Windows ont probablement déjà rencontré une situation frustrante de type « en choisir deux ». Pendant longtemps, l’application imposait un compromis : activer le split tunneling pour faire passer certaines applications en dehors du VPN obligeait souvent à désactiver d’autres fonctions de sécurité essentielles.

Selon un message publié par l’entreprise sur X, cette contrainte appartient désormais au passé. Proton vient de déployer une mise à jour de son application Windows permettant d’activer simultanément le split tunneling, le kill switch et NetShield.

« La dernière mise à jour de Proton VPN sur Windows permet de profiter des trois fonctionnalités en même temps, afin de naviguer sur internet en toute sécurité avec plus de sérénité », a indiqué l’entreprise dans un message.

Split-Tunneling ✅Kill-Switch ✅NetShield ✅Proton VPN's latest update on Windows lets you benefit from all three at once, so you can feel relieved while you browse the internet securely.

Pour les moins familiers avec ces fonctionnalités, il s’agit d’une amélioration notable du confort d’utilisation, qui aligne l’un des meilleurs VPN axés sur la confidentialité avec ses concurrents les plus polyvalents.

Jusqu’à présent, activer le split tunneling, qui permet par exemple de laisser une application bancaire utiliser la connexion classique tout en faisant passer un client de téléchargement via le VPN, impliquait souvent de renoncer au filet de sécurité du kill switch ou à la protection contre les logiciels malveillants et les publicités offerte par NetShield.

Désormais, il devient possible de personnaliser le routage du trafic sans compromettre le niveau de sécurité. Il est ainsi envisageable de regarder des contenus Netflix locaux dans un navigateur hors du tunnel VPN, tout en téléchargeant des fichiers de manière sécurisée à l’intérieur de celui-ci, pendant que NetShield bloque les traqueurs et que le kill switch empêche toute fuite de données en cas de coupure de connexion.

Pourquoi ce trio est important

Cette mise à jour débloque essentiellement le « Saint Graal » des configurations VPN : une sécurité maximale avec un confort maximal.

Split tunneling : il s’agit de la fonctionnalité de confort par excellence. Elle résout le problème des sites qui bloquent les VPN, comme certains portails bancaires, ou des services locaux nécessitant une adresse IP réelle. Plutôt que de désactiver entièrement le réseau privé virtuel (VPN), il suffit d’exclure les applications concernées.

il s’agit de la fonctionnalité de confort par excellence. Elle résout le problème des sites qui bloquent les VPN, comme certains portails bancaires, ou des services locaux nécessitant une adresse IP réelle. Plutôt que de désactiver entièrement le réseau privé virtuel (VPN), il suffit d’exclure les applications concernées. Kill switch : cette fonction agit comme un dispositif de secours. Si le serveur VPN se déconnecte ne serait-ce qu’une fraction de seconde, le kill switch coupe immédiatement l’accès à internet afin d’éviter toute exposition de l’adresse IP réelle.

cette fonction agit comme un dispositif de secours. Si le serveur VPN se déconnecte ne serait-ce qu’une fraction de seconde, le kill switch coupe immédiatement l’accès à internet afin d’éviter toute exposition de l’adresse IP réelle. NetShield : il s’agit de la fonctionnalité de filtrage DNS de Proton, conçue pour bloquer les logiciels malveillants, les publicités et les traqueurs en ligne avant même leur chargement.

En autorisant l’exécution simultanée de ces trois fonctionnalités, Proton élimine la nécessité de modifier constamment les paramètres en fonction des usages. L’application passe ainsi du statut d’outil à gérer activement à celui de couche de sécurité « configurée une fois pour toutes ».

Qu’en est-il de Mac et Linux ?

Si les utilisateurs Windows peuvent se réjouir dès aujourd’hui, la situation évolue progressivement sur les autres plateformes. Le split tunneling est actuellement disponible pour les utilisateurs Mac et Linux via les versions bêta de l’application.

En revanche, il reste à confirmer si la possibilité d’utiliser simultanément les trois fonctionnalités est pleinement opérationnelle sur ces versions bêta. TechRadar a contacté Proton afin d’obtenir des précisions sur le calendrier permettant aux utilisateurs Mac et Linux de bénéficier d’une expérience équivalente à celle de Windows, et cet article sera mis à jour dès réception d’une réponse.

En attendant, les utilisateurs Windows sont invités à vérifier les mises à jour de leur application afin de s’assurer qu’ils utilisent bien la version la plus récente. Pour celles et ceux qui n’ont pas encore essayé le service, un test complet de Proton VPN permet de comprendre pourquoi il reste l’un des choix les mieux notés auprès des amateurs de confidentialité.