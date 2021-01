Cet ordinateur portable, inspiré du MacBook, brille par sa résolution d'écran élevée et son prix extrêmement bas

Qu'est-ce que c'est ? Voici le VBook, un PC portable de 13,5 pouces inspiré par le design des MacBooks Apple mais à la configuration plus modeste.

Pourquoi est-il si spécial ? Il possède la plus haute résolution d'écran que nous ayons évaluée sur un PC portable d’entrée de gamme, avec une couverture 100% sRGB spectaculaire.

Combien coûte-t-il ? Il est disponible chez Banggood au prix de 280,08 €, si vous saisissez le code promo BGVbook. C’est une belle réduction de 40%, cet appareil étant généralement commercialisé à un peu moins de 470 €. Il faudra néanmoins vous dépêcher : la promotion est valable jusqu’au 31 janvier 2021.

L’offre du jour : Alldocube VBook : 469,54 € 280,08 € chez Banggood

Économisez près de 190 € en utilisant le code promo BGVBook. Le VBook est un ordinateur portable doté d'un écran 100% sRGB, la plus belle résolution d’écran sur un appareil facturé à moins de 300 €. Dépêchez-vous ! Cette offre prend fin le 31 janvier 2021.Voir l'offre

Que faut-il savoir d'autre ? L'écran IPS de 13,5 pouces affiche une résolution de 6 mégapixels, ce qui s’avère une proposition plus que décente pour un ordinateur vendu à moins de 300 € aujourd’hui - surtout avec une couverture sRGB de 100 %. C'est l’équivalent du PixelSense offert par le Surface Book 3 de Microsoft, un ordinateur portable qui coûte six fois plus cher. Nous aimons aussi sa conception métallique robuste et sa webcam Full HD, ainsi que sa connectivité USB Type-C. Cependant, son processeur Celeron N3350 est tout simplement trop lent à notre époque et, associé à un stockage eMMC de 256 Go, il offrira une expérience utilisateur moindre… qui peut être améliorée grâce à la présence de 8 Go de mémoire vive.

Des inconvénients ? L'Intel Celeron N3350 est à peine plus convenable que l'Intel Atom x5-z8350. Nous préférerions une configuration embarquant 4 Go de RAM et un SSD de 128 Go, en contrepartie de n'importe quel processeur quadricœur comme le Celeron N4100.

Ces propositions PC peuvent également vous intéresser :