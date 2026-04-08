Le nombre de foyers connectés via la fibre ne cesse de progresser (82% d’après l’Arcep). Mais une connexion très haut débit ne suffit pas nécessairement pour en profiter pleinement dans toute la maison. S’offrir le kit mesh Wi-Fi 7 BE 6500 de devolo est donc un investissement incontournable pour tous ceux qui veulent bénéficier de débits élevés, d’une connexion stable et d’une couverture sans zones mortes, le tout sans avoir à se prendre la tête.

Des débits ultra rapides

C’est le premier des arguments, celui auquel tout le monde pense : en Wi-Fi 7 les débits n’ont plus rien à voir. Mais pour en profiter encore faut-il disposer des équipements adaptés.

Le kit devolo permet d’atteindre des vitesses de transmission allant jusqu’à 6 500 Mbps. Cette performance s’appuie notamment sur une largeur de canal de 320 MHz (contre 160 MHz en Wi-Fi 6) doublant ainsi la capacité de transmission. Résultat : une expérience nettement plus fluide au quotidien, que ce soit pour le streaming en 4K ou 8K, les transferts de fichiers très volumineux ou encore le cloud gaming.

Une couverture même dans les endroits difficiles

Le kit mesh devolo Wi-Fi 7 assure une couverture optimale, même dans les configurations les plus difficiles. Composé de plusieurs bornes réparties dans la maison, il crée un réseau unique et homogène, sans coupure ni perte de signal. Résultat : fini les zones mortes, il offre une connexion stable dans chaque pièce, y compris sur plusieurs étages. Cette solution est particulièrement adaptée aux grandes habitations ou aux logements aux configurations complexes.

(Image credit: Devolo)

Une stabilité à toute épreuve

Grâce au kit devolo Wi-Fi 7, la stabilité est largement améliorée. Les nouveaux accélérateurs exploitent les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz tout en s’appuyant sur le Multi-Link Operation (MLO). Cette technologie permet d’utiliser plusieurs bandes simultanément, réduisant ainsi les coupures et la latence, un vrai atout pour la visioconférence ou le gaming.

Le réseau devient également plus intelligent, avec moins de ralentissements et une meilleure gestion des appareils connectés. En complément, le Multi-RU Puncturing évite les interférences en contournant les zones perturbées, garantissant un débit plus stable et une efficacité optimale.

Une solution vraiment Plug & play

L’installation des kits mesh devolo Wi-Fi 7 est particulièrement simple, même pour les utilisateurs novices. Disponibles en packs de plusieurs modules, ils sont préconfigurés dès la livraison : il suffit de les brancher pour qu’ils fonctionnent immédiatement. Les modules se détectent automatiquement, créent un réseau Wi-Fi unique avec un nom et un mot de passe déjà définis, sans nécessiter de reconfiguration des appareils existants.

Une application mobile gratuite permet d’ajuster les paramètres si besoin, tandis qu’une interface web est proposée pour les utilisateurs plus avancés.

Une offre qui s’adapte à vos besoins

Le kit devolo Wi-Fi 7 se distingue par sa grande flexibilité. En plus des packs de 2 ou 3 modules, il est possible d’ajouter des bornes supplémentaires à l’unité pour étendre facilement la couverture selon la configuration de son logement. Chacun peut ainsi adapter son installation à ses besoins, qu’il s’agisse d’un appartement ou d’une grande maison.

Côté connectique, le kit intègre quatre ports Ethernet (1 WAN et 3 LAN), permettant de relier directement des appareils comme une TV, une console, un PC fixe ou un décodeur. Une solution idéale pour profiter d’une connexion parfaitement stable, avec moins de latence et un débit constant.

(Image credit: Devolo)

La sécurité en prime

Le kit devolo Wi-Fi 7 intègre les dernières normes de sécurité, notamment le chiffrement WPA3, afin de protéger efficacement l’ensemble des appareils connectés du foyer. Cette technologie garantit une meilleure résistance aux tentatives d’intrusion et aux cybermenaces, tout en sécurisant les échanges de données sur le réseau. De quoi naviguer, travailler ou se divertir en toute sérénité, même avec de nombreux équipements connectés.

devolo, au cœur de l’innovation

Choisir un produit devolo, c’est opter pour une valeur sûre. Le fabricant allemand, qui s’est lancé en 2002, dispose d’une expertise reconnue en matière de réseau et a reçu de nombreuses distinctions internationales. Il s’est toujours démarqué par sa capacité à innover dans le domaine des réseaux domestiques. Il aura notamment démocratisé la technologie CPL auprès du grand public.

Aujourd’hui il propose des systèmes Wi-Fi mesh (dont le Devolo Wi-Fi 7 BE 6500 fait partie) conçus pour offrir un accès Internet haut débit garantissant une couverture optimale et une grande stabilité.