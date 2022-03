Samsung Galaxy S22 Ultra kopen: de beste deals verzameld

De Samsung Galaxy S22 Ultra is nu verkrijgbaar in diverse winkels en webshops. De S22 Ultra is de krachtigste versie van het trio dat Samsung in februari uit de doeken deed. Naast de Galaxy S22 Ultra heb je ook nog de compacte en betaalbare Galaxy S22, en de Galaxy S22 Plus als gulden middenweg. Heb je interesse om de Samsung Galaxy S22 Ultra te kopen? Dan hebben we goed nieuws voor je! Hieronder vind je de beste deals terug.

Elk jaar trakteert Samsung ons op nieuwe smartphones uit de Galaxy S-serie. Dit is dé toestellijn waar wereldwijd met grote interesse naar gekeken wordt. De Zuid-Koreaanse fabrikant is namelijk de enige Android-fabrikant die ook maar in de buurt komt van de populariteit van Apple met zijn iPhones. De Samsung Galaxy S22 Ultra kun je dan ook zien als het antwoord van Samsung op de iPhone 13 Pro Max van Apple: ultieme specificaties en geen compromissen.

De Samsung Galaxy S22 Ultra kent een adviesprijs van 1.249 euro. Doorgaans zakt de prijs wat na de release of krijg je mooie extraatjes bij diverse webshops als je er een aanschaft. Hieronder vind je de beste Samsung Galaxy S22 Ultra-deals terug.

Is de Samsung Galaxy S22 Ultra de moeite waard?

Ben je nog huiverig om de Samsung Galaxy S22 Ultra te kopen? Dat begrijpen we maar al te goed. Een instapprijs van 1.249 euro is niet bepaald goedkoop te noemen. Weet echter wel dat je daar ultieme prestaties voor terugkrijgt. Naast een lading camerafuncties geniet je ook van het gemak van de S Pen. Deze stylus was tot voor kort exclusief voor de Galaxy Note-serie, waar Samsung in 2020 mee is gestopt.

In dit prijssegment vind je diverse andere hoogvliegers terug, die ook allemaal hun eigen unieke, high-end features kennen. Naast de iPhone 13 Pro Max heb je ook nog de nieuwe Oppo Find X5 Pro en de Sony Xperia 1 III. Alle vier de toestellen komen met krachtige chipsets, een robuuste behuizing en een geavanceerde camera-opzet. Geen van de alternatieven beschikt echter over een stylusondersteuning.

De Galaxy S22 Ultra is alleen al het overwegen waard vanwege de sterke, uitgebreide cameraopties. Het is misschien wel de beste camerasmartphone tot nu toe. Het is geen complete herziening van het camerasysteem van de Samsung Galaxy S21 Ultra, maar die was ook al erg goed. De camera van de S22 Ultra is echter beter. De optische zoom en Space Zoom zijn echter de kersen op de taart.

Het design is gebaseerd op de Samsung Galaxy Note 20, terwijl al het moois van de Galaxy S behouden blijft. Er valt niets te klagen in termen van de ultrahoge resolutie en het 6,8 inch scherm (met uitstekende kleuren en een soepele, variabele weergave).

Onder de motorkap zit de nieuwe Exynos 2200-chipset. Of je nu een casual gebruiker bent of de hele dag door aan het multitasken bent; deze chipset kan het makkelijk aan. De accucapaciteit is met 5.000mAh flink, maar het is niet het meest zuinige totaalpakket; verwacht niet dat je bij regulier gebruik de twee dagen aantikt op één cyclus.

We zijn daarnaast erg onder de indruk van de lichte en dunne S Pen. Het is goed om te zien dat deze stylus eindelijk echt geïntegreerd is in de Galaxy S-reeks. Voor mobiele gebruikers die hun smartphone voor productiviteitsdoeleinden gebruiken is het een waar geschenk. Het is de kers op de taart van een verder zeer goede smartphone.

