Samsung Galaxy S22 kopen: de beste deals van dit moment

De Samsung Galaxy S22 is officieel verkrijgbaar in winkels en webshops. Begin februari zag de S22 samen met de Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra het levenslicht. De opvolgers van het Galaxy S21-trio uit 2021 hebben de formule verder verfijnd. Heb je interesse om de Samsung Galaxy S22 te kopen? Hieronder hebben we de beste deals voor jou verzameld.

De Galaxy S-serie is al jaren razend populair, en ook met de S22-serie lijkt de fabrikant een voltreffer in huis te hebben. De Samsung Galaxy S22 is het instapmodel van van de nieuwe S22-serie, en biedt voor velen de perfecte mix tussen krachtige specificaties en een relatief betaalbaar prijskaartje. Toegegeven: er zijn goedkopere high-end telefoons op de markt, maar die zijn zelden zo compleet als de Samsung Galaxy S22.

De Samsung Galaxy S22 prijs bedraagt standaard 849 euro. In tegenstelling tot iPhones zakken de prijzen van Samsung-telefoons soms met een paar tientjes, maar dat is lang niet altijd het geval. Hieronder hebben we de beste Samsung Galaxy S22 deals voor jou verzameld.

Is de Samsung Galaxy S22 zijn prijs waard?

De Samsung Galaxy S22 is een uitstekende allrounder, waar je eigenlijk geen spijt van kunt krijgen. Er zit een prachtig AMOLED-display verwerkt in de behuizing, je geniet van krachtige nieuwe hardware, beschikt over een uitgebreide camera-opzet en je kunt zowel bedraad als draadloos opladen.

In dit segment vind je genoeg concurrenten terug die min of meer dezelfde specificaties bieden voor dezelfde of een lagere prijs. Denk hierbij aan de OnePlus 9 Pro, Xiaomi Mi 11, of de Oppo Find X3 Pro. Geen van deze toestellen is echter zo compleet als de Galaxy S22. Het model van Samsung laat weinig steekjes vallen, en alleen al qua update-ondersteuning heeft de rest het nakijken.

Samsung Galaxy S22 kopen: de beste deals

De Samsung Galaxy S22 is het instapmodel van de Galaxy S22-serie. Het is een sterke allrounder met interessante features en een scherp prijskaartje.

Ten opzichte van de Samsung Galaxy S21 is het nieuwe model voorzien van een compactere behuizing, vergelijkbaar met de iPhone 13. Goed nieuws dus voor iedereen die de trend van alsmaar groter wordende smartphones hekelt. Toch beschik je als gebruiker over een prima 6,1 inch AMOLED-display. In combinatie met de 120Hz verversingssnelheid geniet je van een soepele, levendige kijkervaring.

Onder de motorkap zit de nieuwe Exynos 2200-chipset. Of je nu een casual gebruiker bent of de hele dag door aan het multitasken bent; deze chipset kan het makkelijk aan.

De accucapaciteit is met 300mAh teruggeschroefd tot 3.700mAh. Dat heeft alles te maken met de kleinere behuizing ten opzichte van de S21. In de praktijk mag je nog altijd rekenen op een all-day battery.

De hoofdcamera heeft een upgrade gekregen van 12MP naar 50MP, samen met een nieuw en beter ontwerp van de sensor. Als gevolg hiervan zien foto's er nog scherper uit. Verder geniet je nog van een 12MP groothoekcamera en 10MP telefotocamera met 3x optische zoom.

Waar kun je de Samsung Galaxy S22 nog meer kopen?

Zelf op jacht? Bekijk hieronder de retailers die de Samsung Galaxy S22 standaard in hun assortiment hebben staan:

Lees meer over deze smartphone in onze Samsung Galaxy S22 review.

