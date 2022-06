Ontvangt jouw iPhone de iOS 16-update?

WWDC 2022 zit erop, en we hebben een inkijkje gekregen in welke upgrades we mogen verwachten voor onze iPhones, iPads en MacBooks. Zo weten we onder meer wat we mogen verwachten van iOS 16, de nieuwste versie van Apple's mobiele besturingssysteem.

Een van onze favoriete nieuwe functies is dat je in de Berichten-app verzonden berichtjes kunt terughalen. Handig wanneer je achteraf een typefout ziet bijvoorbeeld.

Er komen ook de nodige vernieuwingen naar het vergrendelscherm. Met iOS 16 kun je het vergrendelscherm naar hartenlust aanpassen, waaronder het lettertype, de kleuren, widgets en meer. Je kunt zelfs Complicaties (stukjes info van apps, wat je wellicht kent van de Apple Watch) op het vergrendelscherm plaatsen.

Deze vernieuwingen klinken allemaal leuk en aardig, maar het is natuurlijk goed om te weten of jouw iPhone überhaupt in staat is om binnenkort te upgraden naar iOS 16. Lees snel door voor meer informatie hierover.

Welke iPhones ondersteunen iOS 16?

Apple meldt dat in de herfst van dit jaar iOS 16 op de markt komt (vermoedelijk tegelijkertijd met de iPhone 14). Deze gratis update komt naar de iPhone 8 en nieuwere modellen. Het gaat voor de duidelijkheid om de volgende telefoons:

En wat als je een iPhone 7 of ouder hebt?

Iedereen met een iPhone 7 of ouder gaat de nieuwe iOS-versie helaas niet meer meemaken. Dat gezegd hebbende: je iPhone moet nog altijd 'gewoon' blijven werken.

De features waar je aan gehecht bent geraakt, verdwijnen niet zomaar. Het kan wel na verloop van tijd zo zijn dat bepaalde apps oudere versies van iOS niet meer ondersteunen. Dit is wel iets om in de gaten te houden.

Verder kan het zijn dat je een grotere kans hebt dat kwaadwillenden aan de haal kunnen gaan met je data. Hackers hebben langer de tijd gehad om oudere hard- en software te hacken. Over het algemeen is iOS echter goed bestand tegen inbrekers.

Om de best mogelijke iOS-ervaring te blijven houden, is het raadzaam om toch eens te kijken naar een nieuwe iPhone. Bekijk onze koopgids met beste iPhones voor een handig overzicht.