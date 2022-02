iPhone 13 Mini review

De iPhone 13 Mini is de beste iPhone voor iedereen die wil genieten van Apple's iOS-platform in compact formaat. Je zou zelfs kunnen stellen dat het de beste kleine smartphone op de markt is op dit moment. Hij is krachtig, de camera is top en de batterijduur is beter dan die van de iPhone 12 Mini. Het is niet de beste iPhone in z'n algemeen, maar wel een serieuze optie voor iedereen die behoefte heeft aan iets kleiners.

De iPhone 13 Mini is de beste iPhone voor iedereen die wil genieten van Apple's iOS-platform in compact formaat. Je zou zelfs kunnen stellen dat het de beste kleine smartphone op de markt is op dit moment. Hij is krachtig, de camera is top en de batterijduur is beter dan die van de iPhone 12 Mini. Het is niet de beste iPhone in z'n algemeen, maar wel een serieuze optie voor iedereen die behoefte heeft aan iets kleiners.

Review in een notendop

De iPhone 13 Mini is Apple's kleine topmodel uit 2021, en het is de enige telefoon die je moet kopen als je jouw handen volledig om je toestel wilt hebben. In deze formaatklasse komt er geen toestel in de buurt wat zo geavanceerd is als de iPhone 13 Mini.

Aan het uiterlijk alleen zou je dat echter niet meteen zeggen. Vrijwel alle grote upgrades ten opzichte van de iPhone 12 Mini zitten aan de binnenkant van dit broekzakvriendelijke toestel. Op het eerste gezicht lijkt er dan ook niet veel anders.

De meest prettige upgrade is zonder meer de significant verbeterde batterijduur van de iPhone 13 Mini. Eindelijk is er een kleine smartphone die een volledige dag meegaat, zelfs tijdens intensief gebruik. De batterijduur is uiteraard niet zo goed als de grotere iPhone 13 of iPhone 13 Pro Max, maar dat moet je voor lief nemen bij compacte telefoons als deze.

Je bent minder tijd kwijt aan het opladen van je smartphone, en dat kun je steken in meer tijd voor het schieten van foto's. Dankzij de nieuwe camerasensoren van de verder herkenbare camera-opzet, laat de primaire camera volgens Apple 47 procent meer licht binnen. Alle nachtfoto's van de Mini zien er helder uit, met beduidend minder ruis dan foto's van de iPhone 12 Mini.

(Image credit: TechRadar)

Foto's zien er beter uit dankzij de nieuwe sensor en de Sensor-shift OIS-technologie, waarvan laatstgenoemde eerst nog exclusief was voor de iPhone 12 Pro en zijn Pro Max-partner. Ook door verbeteringen op softwarevlak is de iPhone 13 Mini beter geworden op dit vlak.

Inspireert de iPhone 13 Mini je om meer foto's te maken? Dan is het goed om te weten dat de standaard opslag voor dit model is verhoogd van 64GB naar 128GB. Daarnaast is deze telefoon verkrijgbaar met 256GB en 512GB aan opslag.

Cosmetische upgrades zijn ook uitgevoerd, al zie je ze wellicht niet meteen. De notch boven het scherm is een stuk kleiner, maar nog altijd prominent aanwezig. De schermhelderheid is verder voorzien van een boost, met een piek van 800 nits voor buitenshuis gebruik en 1200 nits bij het bekijken van HDR-content.

Er gaan geruchten rond dat dit de laatste kleine iPhone van Apple wordt, en dat zou te maken hebben met de tegenvallende verkoopcijfers van de iPhone 12 Mini. Dat zouden we betreuren, aangezien de iPhone 13 Mini veel van onze klachten rondom de iPhone 12 Mini heeft opgelost. Wat ons betreft verdient de Mini-lijn een heroverweging.

iPhone 13 Mini: releasedatum en prijs

(Image credit: TechRadar)

De iPhone 13 Mini zag het levenslicht op 14 september, en tien dagen later lag het toestel in de winkelschappen. Hetzelfde gold voor de overige iPhone 13-modellen.

De prijs van de iPhone 13 Mini begint bij 809 euro. Voor dit bedrag ontvang je het model met 128GB aan opslag. De dagen met slechts 64GB aan opslag zijn gelukkig verleden tijd. Voor een prijskaartje van 929 euro heb je de iPhone 13 Mini in huis met 256GB opslag. Er is ook een optie met 512GB opslag aanwezig. Deze variant bedraagt 1.159 euro.

Design

De iPhone 13 Mini is een premium toestel, maar met een kleinere behuizing en scherm. Het is speciaal ontworpen voor eenieder die graag een compacter toestel gebruikt. Smartphones van Apple zijn de afgelopen jaren flink gegroeid in formaat, waardoor sommigen het handig vinden om nog voor een klein toestel te kunnen kiezen.

De afmetingen bedragen slechts 131,5 x 64,2 x 7,7 millimeter. Veel kleiner vind je ze vandaag de dag niet meer.

Het toestel ligt comfortabel in de hand, en het is heel makkelijk om deze met één hand te gebruiken. Wij zijn makkelijk in staat om te typen op de smartphone en alles is te bereiken met onze duim.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: TechRadar)

Aan de rechterkant van het toestel is de aan/uit-knop te vinden. Aan de linkerkant zitten de notificatieslider, de volumeknoppen en de simkaartsleuf. Er is een Lightning-poort te vinden tussen de speakers aan de onderkant van het toestel.

Het scherm van de iPhone 13 Mini komt met Ceramic Shield-technologie. Apple zegt dat deze technologie ervoor zorgt dat de nieuwere iPhones tot wel vier keer zo valbestendig zijn als oudere iPhones.

De iPhone 13 Mini is verkrijgbaar in 5 kleuropties: blauw, roze, rood, Starlight en Midnight. De laatste twee termen zijn Apple's hippe namen voor wit en zwart.

Aan de achterzijde vinden we een cameramodule die iets uit de behuizing steekt. De camera's zitten diagonaal onder elkaar gepositioneerd, terwijl dit bij de iPhone 12 Mini nog horizontaal was. Daarbuiten lijken de twee toestellen nogal op elkaar.

Display

(Image credit: TechRadar)

Opnieuw heeft Apple een notch verwerkt in de iPhone 13 Mini (en de rest van de iPhone 13-reeks). Klaarblijkelijk is het bedrijf nog niet klaar om met een under-display camera aan de slag te gaan. De notch is overigens wel zo'n twintig procent kleiner dan op de iPhone 12 Mini.

We moeten echter wel vermelden dat het verschil niet erg opvalt, hoewel het de hoeveelheid scherm wat je kunt gebruiken natuurlijk wel vergroot.

De iPhone 13 Mini beschikt over een 5,4 inch scherm met een resolutie van 1.080 x 2.340 pixels. Dit betekent dat het over maar liefst 476 ppi (pixels per inch) beschikt. Dat is het hoogste aantal van de hele iPhone 13-reeks.

Omdat het scherm zo klein is, is het lastiger om de hoge resolutie op te merken. Het Super Retina XRDR OLED-display is echter heel mooi en levendig en beschikt over sterke helderheidopties. Je krijgt dezelfde schermtechnologie als de iPhone 13, maar met een stuk minder beeldscherm.

Het scherm is merkbaar helderder dan de iPhone 12 Mini, en kan tot wel 800 nits bereiken buitenshuis. Dit is iets wat we zeker kunnen waarderen als we in het directe zonlicht staan.

Het display beschikt over een standaard beeldverversing van 60Hz, net als de Mini van vorig jaar. Dat betekent dat je niet van dezelfde vloeiende verversingssnelheid kunt genieten als de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Deze Pro-modellen hebben namelijk een 120Hz scherm gekregen. De beeldverversing zal je overigens niet snel opvallen, tenzij je van een smartphone afkomt met een hogere verversingssnelheid. Van nature ziet het beeldscherm van een iPhone er al vrij soepel uit.

Camera's

(Image credit: TechRadar)

Apple heeft twee camera's in de iPhone 13 Mini verwerkt: een 12MP f/1.6 hoofdcamera met pixels van 1,7 micron om beter te presteren in situaties met weinig licht, en een 12MP f/2.4 groothoeklens met een gezichtsveld van 120 graden.

Het is min of meer hetzelfde van wat we kennen van de iPhone 12 Mini, maar de verhoogde pixelgrootte maakt veel verschil in de praktijk.

De prestaties bij situaties in weinig licht zijn behoorlijk goed te noemen bij de iPhone 13 Mini. De laatste jaren was dit sowieso al geen zwak punt bij iPhones, maar de iPhone 13 Mini mag zich op dit vlak meten met de betere van de markt.

Afbeelding 1 van 3 Foto bij weinig licht. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 Foto bij weinig licht. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 Foto bij weinig licht. (Image credit: TechRadar)

De iPhone 13 Mini werkt ook in andere alledaagse situaties meer dan goed. Plaatjes schiet je in levensechte kleuren, en de kwaliteit is vergelijkbaar met de iPhone 13. Nu verschilt de kwaliteit ook niet al te veel met de iPhone 12 Mini, maar in deze prijsklasse heb je zeker een goede camerasmartphone tot je beschikking.

Close-up foto's zijn iets lastiger bij de iPhone 13 Mini, en de macromodus werkt bij de iPhone 13 Pro en Pro Max een stuk beter als je dicht op een object staat.

Voor video-opnames kan de iPhone 13 Mini in 4K opnemen met 24, 30 of 60 frames per seconde. In Full HD kun je ook met 120 of 240 frames per seconde opnemen.

De grote nieuwe toevoeging op filmvlak is de 'Cinematic Mode', ook wel Filmmodus genoemd. We hebben op andere smartphones, zoals de Sony Xperia 1 II, de mogelijkheid gezien om een 'rack focus' uit te voeren (een techniek waarbij de focus van een object tijdens het shot wordt verlegd naar een ander object).

In de praktijk werkt deze technologie aardig goed, maar je hebt waarschijnlijk wel even de tijd nodig om erachter te komen hoe de technologie het beste werkt. Het is een leuke tool om erbij te hebben (als content creator bijvoorbeeld), maar niet meteen een directe reden om te upgraden.

Aan de voorzijde zit een 12MP frontcamera met f/2.2 diafragma. Deze camera leent zich uitstekend voor selfies en videobellen. Hoewel er geen grote vernieuwingen aan te pas zijn gekomen, ben je waarschijnlijk tevreden met de foto's die het toestel schiet.

Voorbeeldfoto's camera

Afbeelding 1 van 8 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 8 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 8 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 8 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 8 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 8 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 8 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 8 (Image credit: TechRadar)

Hardware en prestaties

De iPhone 13 Mini wordt aangedreven door Apple's A15 Bionic-chipset. Dat is dezelfde chipset als de andere iPhone 13-modellen, en in de praktijk vinden we deze chipset behoorlijk krachtig. Het laden en op de achtergrond draaien van meerdere applicaties verloopt probleemloos.

De iPhone 13 Mini komt met 4GB RAM. Dat maakt hem iets minder krachtig dan de Pro-broertjes met 6GB, maar in onze testtijd zijn we niet tegen problemen of tekortkomingen opgelopen.

Van haperingen tijdens het spelen van games of draaien van zware apps is geen sprake. Een Geekbench 5 multi-core score van maar liefst 4.643 reflecteert onze bevindingen in de praktijk.

(Image credit: TechRadar)

Vergeleken met de iPhone 13 is het verschil nihil; deze telefoon behaalde een score van 4.688. Tevens scoort de iPhone 13 Mini beduidend beter dan de iPhone 12 Mini (4.123). Android-concurrenten uit 2021 komen niet eens in de buurt. Zo scoort de Samsung Galaxy S21 3.367 en de OnePlus 9 Pro 3.630.

Je hebt de keuze uit drie verschillende opslagopties: 128GB, 256GB of 512GB. Wil je meer opslaggeheugen? Dan moet je voor de iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max gaan, welke allebei verkrijgbaar zijn in een versie met 1TB opslag. MicroSD-ondersteuning is zoals gewoonlijk afwezig.

We zijn al lang blij dat Apple afscheid heeft genomen van 64GB opslag. Het is voor veel gebruikers namelijk vrij makkelijk om zoveel data te verzamelen, waarna je aangewezen bent op iCloud.

5G-connectiviteit keert terug bij de iPhone 13 Mini, zodat je helemaal gereed bent voor het razendsnelle mobiele netwerk.

Software

Uit de doos draait de iPhone 13 Mini op iOS 15. We verwachten dat deze smartphone nog zes jaar lang wordt voorzien van updates, afgaande op het updatebeleid van Apple voor oudere toestellen.

iOS 15 is geen grootste vernieuwing ten opzichte van iOS 14, maar komt wel met een lading nieuwe functies die een soepelere gebruikerservaring realiseren.

Ben je al eens eerder aan de slag gegaan met een iPhone, dan ben je bekend met hoe de software werkt. Stap je over van Android? Reken dan op een andere interface en een iets geslotener ecosysteem voor apps en aanpassingsopties.

De software draait als een zonnetje op de iPhone 13 Mini, vergelijkbaar met andere 2021-modellen. Widgets en andere elementen zijn echter iets minder bruikbaar op dit kleinere display dan bij de grotere iPhones.

Batterijduur

Het kleinere design van de iPhone 13 Mini-serie zorgt ervoor dat er geen al te grote accu in het toestel kan. De accucapaciteit bedraagt slechts 2.438mAh.

Dat is een stuk kleiner dan de gemiddelde smartphone. Hoewel iPhones standaard een relatief goed batterijmanagement kennen, moet je op dit vlak geen wonderen verwachten. Wel is het beter dan de iPhone 12 Mini.

Bij normaal gebruik houdt de iPhone 13 Mini het vrij makkelijk een volledige dag uit, en dat is voldoende voor het merendeel van de gebruikers.

Bij een relatief lange schermtijd presteert de iPhone 13 Mini beduidend minder dan zijn grotere broers. Een autorit van twee uur met de navigatie aan zorgde voor een reductie van dertig procent in batterijduur.

Op een normale dag houden we ongeveer dertig procent aan accusap over. Dit is bij een mix van helderheidsniveaus en diverse taken, zoals browsen, video's kijken, chatten, gamen en browsen.

(Image credit: TechRadar)

Bij intensief gebruik zijn de resultaten het minst, al zien we ook hier een merkbare verbetering ten opzichte van de iPhone 12 Mini.

Ben je gewend aan een oudere iPhone? Dan zal je vast en zeker versteld staan wat de compacte iPhone 13 Mini qua batterijduur op de mat legt. Alleen als je al een recent Pro- of Pro Max-model hebt gehad, kunnen de prestaties ietsjes tegenvallen.

De iPhone 13 Mini ondersteunt 18W snelladen. Volgens Apple is de smartphone met een compatibele adapter binnen dertig minuten voor vijftig procent opgeladen.

In de praktijk blijkt die informatie te kloppen. Houd er echter rekening mee dat Apple geen adapter meer meelevert. Je moet er zelf een aanschaffen, wil je deze snelheden bereiken.

Draadloos laden keert terug op de iPhone 13 Mini. Er is ook ondersteuning voor MagSafe. Dit is een draadloze lader die de zich magnetisch vastklampt aan de achterzijde van je toestel. De laadsnelheid bedraagt 15W. Het zijn geen indrukwekkende snelheden, maar wel handig om op terug te kunnen vallen.

Moet ik de iPhone 13 Mini kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop hem als...

Je de kleinst mogelijke iPhone zoekt De iPhone 13 Mini is de kleinste smartphone van Apple, nog kleiner dan de iPhone SE 2020. Dat maakt het toestel erg comfortabel in gebruik met één hand.



De batterij beter moet zijn dan bij de iPhone 12 Mini Dit is een belangrijk verkoopargument van de iPhone 13 Mini ten opzichte van het 2020-model. De gemiddelde gebruiker houdt het makkelijk één dag vol met de accu van de iPhone 13 Mini. Dit is iets wat je niet vaak ziet bij kleine smartphones.



Je krachtige prestaties nodig hebt De chipset van de iPhone 13 Mini presteert merkbaar goed, en kan zich meten met de beste smartphones op de markt. Verwacht prestaties die vergelijkbaar zijn met de reguliere iPhone 13.



Koop hem niet als...

Je een kleine, goedkope smartphone zoekt Met een adviesprijs van minstens 809 euro is de iPhone 13 Mini nu niet bepaald heel goedkoop te noemen. Wellicht dat de iPhone SE 2020 dan een betere optie is.



Je de ultieme iPhone-camera wilt De iPhone 13 Mini schiet excellente foto's, ook in situaties met weinig tot geen licht. De superieure camera-opzet vind je echter in de iPhone 13 Pro-serie, waaronder een telefotocamera en ProRes-video.