Samsung Galaxy S21 review

De Samsung Galaxy S21 is niet dé ster van de Galaxy S-serie in 2021, maar vergis je niet: het meest compacte en goedkoopste toestel uit de nieuwe high-end lijn van de Zuid-Koreaanse fabrikant is nog altijd een zeer solide keuze. Zo is de camera-opzet indrukwekkend, zit er genoeg power onder de motorkap en is de batterijduur prima. Wil je het beste van het beste? Dan raden we je de Galaxy S21 Ultra aan. Voor iedereen die een handset wil met een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding voor een vlaggenschip, is de Galaxy S21 een echte aanrader.

Review in een notendop

De Samsung Galaxy S21 is een vreemde smartphone op papier, maar na een intensieve testperiode zijn we erachter gekomen dat het toestel zeer prettig in gebruik is. Hier en daar zijn wel wat aspecten die minder premium zijn dan bij de Samsung Galaxy S20 uit 2020, maar er is ook genoeg te vinden wat beter is.

De Samsung Galaxy S21 is maar liefst 150 euro goedkoper qua adviesprijs vergeleken met het 5G-model van zijn voorganger. Dat is een flink bedrag, maar ondanks de gesloten compromissen mag de telefoon zich met recht nog een van de betere high-end telefoons op de markt noemen.

De gesloten compromissen maken ook het gat groter met de meest premium versie uit de S21-serie, namelijk de Samsung Galaxy S21 Ultra. De Ultra is een handset die we aanraden aan iedereen die het beste van het beste wil hebben en waarbij een prijs van ruimschoots over de duizend euro hen geen angst aanjaagt.

De Galaxy S21 is redelijk compact gehouden en ligt lekker in de hand, en het scherm toont kleuren mooi weer. De Full HD+ schermresolutie van het 6,2 inch display is echter niet het beste wat Samsung te bieden heeft. Uiteraard maakt 120Hz-ondersteuning veel goed, maar de Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra bieden een QHD+ resolutie aan die, in tegenstelling tot de S20-serie, tegelijkertijd werkt met een 120Hz ververssnelheid.

Hoewel de cameraspecificaties nauwelijks zijn veranderd op papier, is er in de praktijk wel degelijk het nodige verbeterd. De camera-opzet van de Galaxy S21 maakt nog mooiere plaatjes dan zijn voorganger, en dat heeft voornamelijk te maken met verbeterde camerasoftware.

Ook de chipset is een stuk beter dan de chip die in de S20 zit. De Exynos 2100 is zeer krachtig en dit resulteerde dan ook in goede benchmark scores en een prettige gebruikerservaring in het echt.

De accucapaciteit is gelijk gebleven aan het model van vorig jaar, maar dat doet niets af aan het feit dat je het vrij gemakkelijk een volledige dag uit kunt houden op één cyclus. Ondanks de plastic (ook wel 'glasstic' genoemd) behuizing is het nog altijd mogelijk om de smartphone draadloos op te laden. Hoe je het apparaat ook op wil laden, een adapter zal je zelf in huis moeten hebben; Samsung levert enkel nog een USB-C kabeltje mee.

De Samsung Galaxy S21 is uitermate geschikt voor consumenten die graag een high-end smartphone in huis halen, maar niet hun hele spaarboekje willen opmaken voor een nieuwe telefoon. Behoor jij tot die categorie? Dan krijg je absoluut geen spijt van de Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21 releasedatum en prijs

De Samsung Galaxy S21 is op 14 januari officieel uit de doeken gedaan op het Galaxy Unpacked-evenement, alsook de Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra.

De Samsung Galaxy S21 releasedatum staat gepland voor 29 januari 2021 in de Benelux. De startprijs van de Galaxy S21 bedraagt zoals gezegd 849 euro voor het instapmodel met 128GB en 8GB RAM. Er is ook een variant te koop met 256GB aan opslag die 899 euro kost.

De adviesprijs is een flink stuk lager dan de Galaxy S20 van vorig jaar. Het 5G-model daarvan kostte bij de release namelijk 999 euro.

Naast de Samsung Galaxy S21 heeft de fabrikant ook nog de Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra in de nieuwe telefoonserie zitten. De Plus heeft een prijskaartje van minstens 1.049 euro, en de Ultra gaat over de toonbank voor niet minder dan 1.249 euro.

Design

De Samsung Galaxy S21 is voorzien van diverse aanpassingen qua uiterlijk. Zo is het camerablok onder handen genomen; het nieuwe blok steekt vrijwel niet uit en is van een ander kleurtje voorzien. De aanpassingen aan het cameradesign zorgen er tevens voor dat de Galaxy S21 iets minder uitsteekt dan bij zijn voorganger. Waar je bij de S20 het gevoel kon hebben alsof de camera's er als het ware op waren geplakt, maakt het blok hier echt deel uit van het totale design.

De Galaxy S21 is beschikbaar in vier verschillende kleurversies: Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet en Phantom Pink. Met name Phantom Violet is een vrij unieke kleur waar we zelf na een tijdje ook van zijn gaan houden, zeker in combinatie met het gouden camerablok.

Welke kleur je ook kiest, weet dat de Galaxy S21 gebruikmaakt van een plastic achterzijde. Samsung noemt de achterzijde 'Glasstic'. Hoewel het apparaat zeker stevig aanvoelt, blijft het minder premium aanvoelen dan het glas waarover de Galaxy S21 Plus en Ultra wel over beschikken. De metalen randen zijn wel behouden gebleven en dragen bij aan de robuustheid van het toestel.

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: TechRadar)

Kijken we naar de randen van het toestel, dan zijn er weinig poorten of gaten te vinden. Aan de onderzijde zit de simkaartsleuf verwerkt, alsook een USB-C poort en speaker, terwijl je aan de rechterrand een aan/uit-knop en volumeregelaar vindt. De Bixby-knop is verdwenen, maar je wekt de assistent nu op door de aan/uit-knop ingedrukt te houden (voor het uitzetten van de smartphone moet je ook de volumeknop omlaag ingedrukt houden).

Een negatief punt voor sommigen is de overstap naar een volledig plat scherm op de Galaxy S21. Samsung heeft al een aantal generaties schermen gebruikt die aan de linker- en rechterrand mooi in de behuizing overgaan, maar bij de Galaxy S21 is dit achterwege gelaten.

(Image credit: TechRadar)

Het zal je waarschijnlijk niet opvallen, tenzij je gewend bent aan die gebogen randen. Het is wel de moeite waard om dat te vermelden als je van dit specifieke designkenmerk houdt. De gebogen schermranden vind je in de S21-serie enkel terug bij de S21 Ultra. Wij storen ons in ieder geval niet aan het platte display.

Al met al voelt de Samsung Galaxy S21 aan als een premium toestel, alhoewel het niet zo high-end in de hand ligt als de Samsung Galaxy S20 of Galaxy S21 Ultra.

Display

Misschien wel de meest controversiële aanpassing bij de Samsung Galaxy S21 is de downgrade van Quad HD naar een Full HD+ display. Zoals gezegd is deze stap gezet om de prijs van de Galaxy S21 te drukken. Gebruik je op dit moment een telefoon met Quad HD-resolutie, dan is het zeker mogelijk dat je verschil ziet.

In onze testperiode hebben we ons niet gestoord aan de lagere resolutie. Full HD-video's zien er nog altijd helder en levendig uit, en het gaat uiteindelijk toch allemaal om de gebruikerservaring. Ben je in het bezit van een Quad HD-telefoon en wil je koste wat kost deze resolutie behouden, dan zal je moeten kijken naar de S21 Plus of S21 Ultra.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: TechRadar)

Naar onze mening heeft Samsung de juiste afweging gemaakt voor de Galaxy S21. Het zal zeker niet in de smaak vallen bij iedereen, maar het merendeel van de consumenten zal deze aanpassing niet of nauwelijks merken.

Net als bij de S20-serie ondersteunt de Galaxy S21-serie een 120Hz ververssnelheid. Leuk detail: hoewel de S20 een QHD+ display kent, schakelt de telefoon automatisch terug naar Full HD+ bij de 120Hz modus. Wat dat betreft is er weinig veranderd. Alhoewel, het scherm van de Galaxy S21 is ietsjes slimmer: de S21 analyseert nu in hoeverre je deze hoge ververssnelheid 'nodig' hebt. Zo is er bijvoorbeeld een 120Hz ververssnelheid bij games, maar daalt het aantal Hz wanneer je een e-book leest, aangezien het voordeel van een hogere ververssnelheid in dit geval verwaarloosbaar is.

Samsung heeft ook de vingerafdrukscanner op de S21-telefoons aanzienlijk verbeterd ten opzichte van eerdere handsets. De sensor zelf is 70 procent groter en dus makkelijker te raken. Ook is de scanner een stuk sneller dan zijn voorganger. Misschien niet zo snel als de fysieke vingerafdrukscanners die je op andere telefoons vindt, maar dit is een van de beste in-screen versies die we zijn tegengekomen.

Camera

(Image credit: TechRadar)

De Galaxy S21 camerahardware is niet veranderd ten opzichte van zijn voorganger, waarbij de stap van de S10 naar de S20 in camerahardware significant was. Dit jaar draait het allemaal om de software. Ook heeft Samsung een manier gevonden om het camera-eiland af te slanken.

Aan de achterzijde vinden we de volgende camera's terug: een primaire 12MP-camera, 12MP-groothoekcamera en een 64MP-telefotocamera met 3x hybride optische zoom. Al deze sensoren weten prima foto's te nemen op de S20, en dit geldt ook voor de 10MP-frontcamera.

Ben je in het bezit van de Galaxy S20, dan zal je niet al te veel veranderingen zien. Ben je echter een Galaxy S10 gewend? Dan vallen de verbeteringen een stuk beter op.

Samsung heeft de Single Take-modus verder onder handen genomen, de functie die tegelijkertijd foto's en video's kan opnemen: vanaf nu is het ook mogelijk om slowmotion-video's op te nemen via Single Take. Het blijft veruit de meest originele en leuke feature van de Galaxy-telefoon.

Deze modus is bijvoorbeeld handig wanneer je foto's wil schieten van je huisdieren of snel bewegende kinderen. Single Take maximaliseert de kans dat je een leuke foto of video neemt van de onberekenbare situatie.

De telefotocamera biedt 3x optische zoom en tot wel 30x digitale zoom. De resultaten zijn niet zo indrukwekkend als die van de Galaxy S21 Ultra, maar het is nog altijd een interessante camerasensor om mee te spelen.

Afbeelding 1 van 5 Een standaard foto met de primaire camera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 5 3x optische zoom (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 5 10x zoom (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 5 30x zoom (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 5 De groothoekcamera in actie (Image credit: TechRadar)

We vonden dat foto's van objecten op grote afstand en gemaakt met 10x zoom of minder nog van redelijke kwaliteit waren. Alles hoger dan dat wordt erg korrelig, en de kwaliteit gaat na 10x zoom snel achteruit.

De 10MP-frontcamera is minder in het oog springend, maar hij bleek tijdens onze tests capabel genoeg. Nu de wereld steeds meer contact houdt via videogesprekken in dit tijdperk van lockdowns, zul je zien dat deze camera tegen deze taak is opgewassen. Ook is de S21 in situaties met voldoende licht in staat om mooie eindresultaten te schieten.

(Image credit: TechRadar)

Een andere nieuwe functie is Director's View. Deze modus stelt gebruikers in staat om tegelijkertijd een video op te nemen met een camera aan de achterzijde als de frontcamera. Het idee is dat vloggers en andere content creators hun eigen reactie kunnen filmen bij iets grappigs bijvoorbeeld.

We vinden de functie goed werken, en het is vergelijkbaar met de Bothie-modus van de Nokia-smartphones. We weten niet zeker hoeveel andere mensen dan vloggers deze functie daadwerkelijk zullen gebruiken, maar het is een leuke upgrade die je aanmoedigt om te experimenteren.

Voor video heb je de optie om 8K met 24 frames per seconde op te nemen voor maximale kwaliteit en details. Wij vinden de modus echter iets te bijgesneden (het beeld wordt afgesneden ter bevordering van de beeldstabilisatie). Wij prefereren de 4K-modus met 30 of 60 beelden per seconde. Je kunt ook video's in Full HD opnemen met 30, 60 en 240 frames per seconde. De videokwaliteiten van de Galaxy S21 zijn over het algemeen vrij sterk, maar moet nog altijd zijn meerdere erkennen in de iPhones van deze wereld.

Voorbeeldfoto's camera

Afbeelding 1 van 8 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 8 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 8 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 8 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 8 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 8 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 8 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 8 (Image credit: TechRadar)

Prestaties en software

Samsung rust de nieuwe Galaxy S21-serie uit met een eveneens nieuwe chipset, namelijk de Exynos 2100. Deze chipset lijkt een stuk sterker dan zijn voorgangers. In het verleden wisten de Exynos-chipsets de Snapdragon-equivalenten niet bij te houden die in de Amerikaanse Samsung Galaxy-telefoons zitten, maar dat lijkt nu verleden tijd.

In Geekbench 5 behaalde de Galaxy S21 een multi-core score van 3.367. Dat is merkbaar beter dan de S20 met Exynos 990 chipset, die bleef hangen op een score van 2.699.

Benchmarks vertellen zeker niet het hele verhaal. In de praktijk zijn we echter ook zeer te spreken over de prestaties van de Samsung Galaxy S21. Alledaagse taken lijken sneller uitgevoerd te worden dan bij oudere Samsung-vlaggenschepen, en van haperingen is geen sprake. Of je nu veel aan multitasken doet of hele dagen gamet op je smartphone, de S21 kan het aan.

Wel valt ons op dat de Samsung Galaxy S21 vrij snel warm wordt. Speel je op de achtergrond muziek af terwijl je door je Facebook-feed scrolt, dan stijgt de temperatuur al redelijk significant. Hitte is niet bepaald goed voor de prestaties, maar gelukkig werd het nooit echt gloeiend heet.

(Image credit: TechRadar)

De Galaxy S21 beschikt over 8GB RAM. Wil je meer werkgeheugen aan boord hebben? Dan verwijzen we je naar de Galaxy S21 Ultra, aangezien dit model verkrijgbaar is met 12GB en 16GB RAM.

Hoewel het werkgeheugen vaststaat, heb je wel de optie om te gaan voor het model met 128GB aan opslag of 256GB. Het grote nieuws op dit vlak is dat Samsung je niet meer de mogelijkheid geeft om het geheugen uit te breiden via een microSD-kaartje. Dat is jammer, want hierdoor verliest Samsung weer een belangrijk pluspunt ten opzichte van de iPhones. Dat gezegd hebbende: de doorsnee consument heeft meer dan genoeg aan 128GB of 256GB aan opslaggeheugen.

De Galaxy S21 draait op Android 11 uit de doos, met daaroverheen Samsung One UI 3.1. One UI is op dit moment een van onze meer geliefde softwareschillen. De jaren van het trage en lelijke TouchWiz liggen duidelijk al jaren achter ons. Uiteraard mag je ook rekenen op Android 12, al duurt het na de release altijd enkele maanden voordat de software op Galaxy-toestellen te installeren is.

Samsung rust alle Galaxy S21-modellen uit met 5G-ondersteuning. Deze technologie staat nog in de kinderschoenen in de Benelux, maar je bent in ieder geval goed voorbereid op de toekomst.

Batterijduur

De batterijduur van de Samsung Galaxy S21 is solide, maar zeker geen game-changer te noemen. De accucapaciteit van het toestel bedraagt 4.000mAh. Dat is gelijk aan dat van de S20, maar Samsung promoot ondanks dat volop de batterijprestaties van het toestel. Hoewel de Exynos 2100-chipset zeker zuiniger zal werken dan de Exynos 990, is het verschil in batterijduur tussen de S20 en S21 verwaarloosbaar.

Op reguliere werkdagen halen we vrij makkelijk het einde van de dag. Pas op de dag dat we veel gebruikmaakten van de GPS moest de S21 om 10 uur 's avonds volledig leeg aan de oplader. Het ligt er vooral aan wat je met de S21 doet op een dag. Game je bijvoorbeeld veel? Dan gebruik je volop de 120Hz modus en heeft dat een nadelig effect op de batterijduur. Hoe dan ook zijn de prestaties van de S21 batterij gewoon oké te noemen, maar verwacht geen wonderen.

Het opladen van de Galaxy S21 is mogelijk met een oplaadsnelheid van maximaal 25W. Gebruik je deze technologie, dan zit een leeg exemplaar binnen 1,5 uur weer vol met accusap. Verder is er ondersteuning voor Qi draadloos laden, al zijn de snelheden op dit vlak logischerwijs iets minder.

We moeten er wel bijzeggen dat Samsung geen 25W lader meelevert. Niet eens een oplader zelfs. Samsung volgt namelijk Apple met het weglaten van een oplader, om zo 'e-waste' tegen te gaan. De theorie luidt dat mensen al voldoende opladers hebben. Of je daarin moet geloven is een tweede, maar feit blijft dat je zelf op zoek moet naar een adapter. Wel krijg je een USB-C kabel bij je S21.

Moet ik de Samsung Galaxy S21 kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop hem als...

Je een relatief compacte Samsung-smartphone wil De Samsung Galaxy S21 is niet de kleinste premium telefoon op de markt - die eer gaat waarschijnlijk naar de iPhone 12 mini - maar het is een goede keuze voor iedereen die niet een ontzettend grote smartphone in zijn of haar zak wil. Het 6,2-inch scherm ziet er op papier misschien groot uit, maar de telefoon zelf is beduidend kleiner dan veel van zijn Android-concurrenten.

Je een van de krachtigste Android-telefoons wil hebben De Galaxy S21 komt met een nieuwe Exynos 2100-chipset die razendsnelle prestaties op de mat legt. Multitasken, split-screen, gamen; niks is te gek voor de S21.

Als je een vrij oude smartphone hebt Voor iedereen die in het bezit is van een Galaxy S20 raden we de overstap naar de S21 af, maar consumenten met een Galaxy S10 of ouder merken zeker dat de S21 een flinke upgrade is.

Koop hem niet als...

Je een Galaxy S20 hebt Zoals reeds vermeld zijn de verbeteringen bij de S21 niet ontzettend groot. Daarnaast heeft Samsung enkele compromissen gesloten ten opzichte van zijn voorganger, om zo de prijs te drukken.

Je heel veel opslaggeheugen nodig hebt Het is niet meer mogelijk een microSD-kaartje in de nieuwe Galaxy S-telefoon van Samsung te stoppen. Heb je niet genoeg aan 256GB opslaggeheugen? Dan is dit niet het toestel voor jou.

Je het beste van het beste moet hebben De Samsung Galaxy S21 is een goede smartphone, maar zeker niet de meest indrukwekkende van het trio. Die eer gaat uit naar de Samsung Galaxy S21 Ultra.

Eerste review: januari 2021