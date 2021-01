Samsung Galaxy S21 Ultra review

De Samsung Galaxy S21 Ultra lanceert een maand eerder dan verwacht, en dat is goed nieuws als je op zoek bent naar het beste wat Samsung en Android te bieden hebben. De S21 Ultra beschikt over een prachtig groot display, vijf sterke camera's en een zoomkwaliteit die je op geen enkele andere Android terugvindt. Hoewel de Ultra van dit jaar een stuk goedkoper is dan zijn voorganger, blijft het een prijzig toestel voor de doorsnee consument. Verder moet je er rekening mee houden dat er geen ruimte voor een microSD-kaartje is en Samsung geen adapter meelevert.

Review in een notendop

De nieuwe Samsung Galaxy S21 Ultra is het nieuwe pareltje uit de koker van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De verbeteringen ten opzichte van de Samsung Galaxy S20 Ultra zijn legio: meer camera's, krachtigere specificaties, S Pen-compatibiliteit en meer. Zeker nu de Ultra de stylus van de Note-serie ondersteunt, is het S-toestel een waardige vervanger voor de Note-reeks die wellicht verdwijnt.

Samsungs beste en duurste camerasmartphone beschikt over de volgende specificaties: vijf camera's met als primaire sensor een 108MP-exemplaar, twee telefotocamera's met 100x zoom, één groothoekcamera en een 40MP-frontcamera. Daarnaast ondersteunt de Ultra 5G, houdt de batterij het een volledige dag vol en is er maximaal 16GB RAM aanwezig. Dit alles zit verpakt in een Android-smartphone met een 6,8 inch QHD+display met 120Hz verversingssnelheid. Tevens is de vingerafdrukscanner onder het display sneller en groter; het oppervlak van de sensor is 1,7 keer zo groot als die van de Samsung Galaxy S20-serie.

De Samsung Galaxy S20 Ultra was een eveneens indrukwekkende smartphone, maar had en heeft nog altijd last van een paar vervelende kinderziektes. Gelukkig behoort dit met de S21 Ultra tot het verleden. De camera-opzet is vernieuwd, waardoor de primaire camera met lasers werkt om autofocusproblemen zoals bij de S20 Ultra te voorkomen. Ook zijn de specificaties verbeterd om de 108MP-foto's, 40MP-selfies en 8K-video's beter te kunnen verwerken.

Foto's zien er scherp uit, het dynamisch bereik is indrukwekkend en Samsungs 'tripod lock'-software zorgt voor een relatief stabiele ervaring wanneer je foto's wil schieten in 30x en 100x zoom. Het is nu ook veel makkelijker om van 'Space Zoom' gebruik te maken, alhoewel we nog altijd twijfelen over de echte meerwaarde van de korrelige 100x zoomfoto's. Wij raden aan om maximaal 30x zoom aan te houden en het liefst in ideale lichtomstandigheden.

De Galaxy S21 Ultra kent een 3x optische zoomcamera en een 10x zoomcamera. Beide sensoren werken beter dan we ooit bij een ander toestel hebben gezien. In onze eigen vergelijking met de iPhone 12 Pro Max, die niet verder gaat dan 2,5x zoom (optisch gezien), laat Samsung concurrent Apple flink in het stof bijten. Apple's camera's mogen dan in sommige situaties met weinig licht af en toe het betere kiekje schieten (al heeft Samsung zeker het gat in kwaliteit kleiner gemaakt met de S21 Ultra), maar de standaard camera-app is veel en veel uitgebreider dan die van Apple, alsook makkelijker in gebruik.

De S21 Ultra is meer dan alleen een puike camerasmartphone. Zo is er ook een indrukwekkend edge-to-edge display aanwezig met een licht gebogen curve, een verfijnd design van het camera-eiland en een werkelijk prachtige Phantom Black-kleurversie. De Galaxy S21 Ultra is naar onze mening dan ook veruit de mooiste smartphone die de fabrikant ooit heeft gemaakt.

In tegenstelling tot wat we de afgelopen jaren gezien hebben, is de prijs van de Galaxy S21 Ultra zelfs lager dan die van zijn voorganger. Dat mocht ook wel, want vorig jaar vonden we 1.349 euro voor een smartphone met prestatieproblemen nogal veel. Een adviesprijs van 1.249 euro is nog altijd erg hoog, maar deze telefoon richt zich dan ook niet direct op de doorsnee consument. Verder dien je er rekening mee te houden dat het microSD-kaartslot is verdwenen, waardoor je vastzit aan de interne opslag van het model. Ook levert Samsung geen adapter meer mee met de Galaxy S21-serie, om zo 'e-waste' tegen te gaan.

Ben je pas net klaar met rouwen vanwege het feit dat Samsung de koptelefooningang heeft verwijderd, dan kunnen deze nieuwe 'aanpassingen' als een flinke klap in het gezicht voelen. Er is echter genoeg moois aanwezig om van te genieten bij de S21 Ultra. Zo veel zelfs dat we vinden dat Samsung met recht de 'Ultra'-naam aan deze smartphone mag geven

Samsung Galaxy S21 Ultra prijs en releasedatum

De Samsung Galaxy S21 Ultra zag het levenslicht op 14 januari tijdens het Galaxy Unpacked-evenement, samen met de reguliere Galaxy S21 en Galaxy S21 Plus. De presentatie vond ongeveer een maand eerder plaats dan doorgaans het geval is voor de nieuwe S-serie.

De Samsung Galaxy S21 Ultra releasedatum staat gepland voor 29 januari 2021 in de Benelux. De startprijs van de Galaxy S21 Ultra bedraagt 1.249 euro voor het model met 128GB en 12GB RAM. Je kunt ook een versie kopen met 256GB opslag en 12GB RAM voor 1.299 euro. Het ultieme model is echter de variant met 512GB opslaggeheugen en 16GB RAM. Het opslaggeheugen is niet uitbreidbaar, dus kijk vooraf goed hoeveel geheugen je nodig hebt.

De adviesprijs ligt een stuk lager dan de Galaxy S20 Ultra van vorig jaar, 100 euro om precies te zijn. Dat terwijl de instapversie toen ook over 128GB opslag en 12GB RAM beschikte.

De twee kleurversies van de Galaxy S21 Ultra (Image credit: Future)

Design

De Galaxy S21 Ultra is een prachtige smartphone om te zien. Zoveel zelfs dat we er niet eens over nadenken om er ooit een hoesje omheen te doen. Een riskante zet ja, maar de matte afwerking van het Phantom Black-model ziet er schitterend uit. Ook handig: op de matte afwerking zien we niet al te snel onze vingerafdrukken terug.

Naast Phantom Black is ook de Phantom Silver-versie overal te koop. In de webshop van Samsung vind je nog eens drie extra kleurversies terug: Phantom Titanium, Phantom Navy en Phantom Brown. Bij alle versies is er sprake van een matte afwerking, een naar onze mening significante verbetering ten opzichte van het wat goedkoop uitziende reflectieve glas van de voorgaande vlaggenschepen.

Zowel de Galaxy S21 Ultra als de S21 Plus zijn uitgerust met een laag Gorilla Glass aan de achterzijde, terwijl de reguliere Galaxy S21 gebruikmaakt van polycarbonaat ofwel plastic (Samsung zelf noemt het 'Glasstic'). Laatstgenoemde voelt een stuk minder glad aan. Dit merkt de doorsnee gebruiker echter pas als je ze naast elkaar houdt.

We vinden de Galaxy S21 Ultra groot op de vlakken waar je een flinke smartphone ook groot in wil hebben, terwijl de aspecten die je niet of weinig wil zien ook geminimaliseerd zijn. Zo zit er in het mooie, grote en licht gebogen 6,8 inch display een minimale uitsnede voor het cameragat aan de bovenzijde. Na een paar minuten video kijken vergeet je al snel dat er een uitsparing zit voor de 40MP-frontcamera. Ook zijn de randen (ook wel bezels genoemd) nog kleiner dan bij de S20 Ultra.

(Image credit: Future)

Display

De Samsung Galaxy S21 Ultra is Samsungs eerste smartphone die een 120Hz verversingssnelheid kan combineren met een Quad HD+-resolutie. De volledige Galaxy S20- en Galaxy Note 20-serie kunnen dit namelijk niet; je moet bij deze telefoons kiezen tussen 120Hz en Full HD+ of 60Hz en Quad HD+ (behalve de Note 20 die geen QHD+-display heeft).

Bij de Galaxy S21 Ultra is het beste van beide werelden aanwezig. In de praktijk is het display dan ook een genot naar te kijken. Zeker tijdens het scrollen en browsen merk je dat 120Hz heel prettig is om naar te kijken. De S21-serie maakt gebruik van een adaptief 120Hz-display, wat betekent dat het toestel analyseert of je ook echt zoveel Hz nodig hebt. Bij het lezen van een e-book daalt de verversingssnelheid bijvoorbeeld, om zo batterij te besparen.

De beelden zijn zoals gezegd indrukwekkend, maar de QHD+-resolutie zorgt er wel voor dat de batterij sneller leegraakt dan bij toestellen die gebruikmaken van een lagere resolutie.

Hoewel 6,8 inch ontzettend groot klinkt, vinden we het display van de S21 Ultra makkelijker in gebruik dan de iPhone 12 Pro Max met zijn 6,7 inch scherm. Dat komt voornamelijk door het gebogen display en de iets minder brede vorm van de S21 Ultra. De gebogen randen zijn subtieler dan bij voorgaande toestellen, met als gevolg dat je minder last hebt van ongewenste touch-registraties van je handpalm.

Ook in het daglicht hebben we gespeeld met de Galaxy S21 Ultra, en de smartphone schakelt automatisch zijn superheldere 1.500 nits modus in indien nodig. Andere smartphones met een AMOLED-scherm, waaronder de S21 en S21 Plus, komen niet verder dan 1.200 nits (wat al vrij indrukwekkend is), maar de S21 Ultra is merkbaar makkelijker af te lezen in fel zonlicht.

Onder het display zit een vernieuwde vingerafdrukscanner, welke ultrasone technologie gebruikt van Qualcomm. De nieuwe sensor is 1,7 keer zo groot als de sensor van de S20-serie, waardoor je een groter oppervlak hebt voor een match (en dus minder vaak mis zit). Verder werkt de scanner ontzettend snel voor een in-screen variant, al zijn fysieke scanners nog altijd een tikkeltje sneller bij de concurrentie.

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: Future)

S Pen-compatibiliteit

De Galaxy S21 Ultra is Samsungs eerste niet-Note die overweg kan met een S Pen, en het is een feature die we graag terugzien bij meer toestellen. Helemaal hetzelfde als bij de Note-serie werkt het hier echter niet: Samsung levert geen S Pen mee bij het toestel, en er is ook geen mogelijkheid om de stylus in de behuizing kwijt te kunnen. Samsung biedt wel een speciale folio case aan waarbij de S Pen in de zijkant van de hoes verdwijnt.

We waren in staat om snel en makkelijk notities te maken met de stylus. Met Air Command beschik je over tal van functies waarvoor je de S Pen kunt gebruiken via gebaren zonder het scherm aan te raken. Dit werkt in de praktijk naar behoren. Hoewel je ook een Note-stylus kunt gebruiken, vinden we de grotere en bredere S Pen die Samsung heeft uitgebracht prettiger in gebruik.

In onze testperiode was het nog niet mogelijk om de bluetooth-snelkoppelingen te testen waarmee je de camera en andere apps zou moeten kunnen activeren. Net als bij de Galaxy Note 20-stylus kun je op afstand apps opstarten, waarna de innerlijke Harry Potter in ons naar boven komt. We weten nog niet of deze functionaliteit naar de nieuwe S Pen komt of dat we daarvoor moeten wachten op een eventuele S Pen Pro.

Zelfs met alle hype rondom de S Pen op een S-toestel verwachten we nog altijd later dit jaar een Note 21 te zien. Er is nog altijd vraag naar deze smartphone-serie, en we zouden het dan ook betreuren als de geruchten over het beëindigen van de Note-serie waar zouden zijn.

(Image credit: Future)

Camera

Klaar voor extreme zoomfuncties? De Samsung Galaxy S21 Ultra beschikt over maar liefst vijf camera's aan de achterzijde, waarvan twee telefotocamera's: eentje met 3x optische zoom en een met 10x optische zoom. 100x zoom (ook wel Space Zoom genoemd) is behouden gebleven en is merkbaar beter dan bij de S20 Ultra, al zouden we de korrelige plaatjes nog altijd niet heel snel op onze sociale media-accounts plaatsen.

Het zijn de 3x, 10x en, in situaties met voldoende licht, de 30x zoomfoto's die echt top zijn met een zuiverheid waar je u tegen zegt. Handig bij de S21 Ultra is de nieuwe 'tripod lock'-functie, wat voorkomt dat de viewfinder (wat je in de camera-app ziet van je camerasensor) heen en weer beweegt wanneer je flink ingezoomd hebt. Na ongeveer één seconde fixeert de S21 Ultra-camera zich op een object wat vervolgens met gele arcering omringd wordt, waarna het trileffect geminimaliseerd wordt.

Afbeelding 1 van 8 (Image credit: Future) Groothoekcamera Afbeelding 2 van 8 (Image credit: Future) Primaire camera (1x zoom) Afbeelding 3 van 8 (Image credit: Future) Telefotocamera 2x zoom Afbeelding 4 van 8 (Image credit: Future) Telefotocamera 3x zoom Afbeelding 5 van 8 (Image credit: Future) Telefotocamera 4x zoom Afbeelding 6 van 8 (Image credit: Future) Telefotocamera 10x zoom Afbeelding 7 van 8 (Image credit: Future) Telefotocamera 30x zoom Afbeelding 8 van 8 (Image credit: Future) Telefotocamera 100x zoom (max)

Hierboven krijg je een goed beeld van de nogal absurde camerakwaliteiten van de S21 Ultra. We gaan van 0,6x zoom van de groothoekcamera naar de bizarre 100x digitale zoom, alhoewel we zelf liever stoppen bij 30x zoom om nog een beetje kwalitatief goede foto's te hebben. Naast Huawei is er geen enkele fabrikant die ook maar in de buurt komt van de zoomkwaliteiten van de S21 Ultra.

Het hebben van twee telefotocamera's klinkt ridicuul op papier, maar we snappen achteraf zeker de meerwaarde van een 3x optische zoom en een met 10x optische zoom. Hoewel de zoomfunctie dus optisch is, heeft de camerasoftware van Samsung er af en toe een handje van om een andere camera te kiezen dan jij voor ogen had. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de verschillende diafragma's per sensor en het licht in de omgeving. Het kan dus voorkomen dat het zoomfoto's maakt met de primaire camera waarbij de buitenkant eraf wordt gesneden voor een zoom-effect. Het is af en toe een tikkeltje onberekenbaar, maar het merendeel van de plaatjes ziet er oké uit.

Onze vorige favoriete telefotocamera is de Galaxy Note 20 Ultra met 5x optische zoom en 50x digitale zoom. De 10x optische zoom van de S21 Ultra krijgt objecten veel scherper en van dichterbij in beeld, terwijl de 3x optische zoom handig is voor situaties waarbij je wel iets moet zoomen, maar geen digitale vervorming wil hebben.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) 10x optische zoom bij een bewegend object Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Nachtmodus uit Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future) Nachtmodus aan

De grootste verbetering op cameravlak vergeleken met de S20 Ultra is zonder meer de primaire 108MP-camera. Bij het eerste model met de 108MP-camera liepen we tegen de nodige kinderziektes aan. Met name de autofocus van de S20 Ultra is een probleempje wat ondertussen wel minder is geworden, maar nog altijd niet zo goed werkt als gehoopt. Bij de S21 Ultra is dit pijnpunt gelukkig aangepakt dankzij de toevoeging van een laser-geassisteerde fasedetectie autofocus (de Note 20 Ultra beschikt hier ook over). Plaatjes die je schiet met de 108MP-camera zijn nog rijker aan detail nu, alsook de 40MP-selfies. Het belangrijkste van deze extra sensor is dat je nu ook afbeeldingen bij kunt snijden waar nodig, zonder dat je snel kwaliteitsverlies hebt.

We merkten dat de Galaxy S21 Ultra camera gebruikmaakt van een verbeterd dynamisch bereik als we foto's buiten de deur schieten (zie de foto's met een heldere lucht en donkere gebouwen) ten opzichte van zijn voorgangers. Samsung biedt nu ook 12-bit RAW-bestanden aan voor meer flexibiliteit bij het bewerken van foto's. De iPhone 12 Pro Max heeft nog altijd de overhand bij niet ingezoomde plaatjes, zeker in foto's die je schiet in de avonduren, maar Samsung heeft zeker het gapende gat met Apple kleiner gemaakt dit jaar.

Alle Galaxy S21-telefoons zijn nu in staat om 4K-video's op te nemen met 60 frames per seconde. Ook 8K met 24 frames per seconde behoort tot de mogelijkheden. Het is de nieuwe Director's View (Blik van Regisseur) die het meest in het oog springt: met deze modus schiet je tegelijkertijd een video met de frontcamera en een camera aan de achterzijde. Ideaal voor vloggers en content creators.

Director's View is een leuke toevoeging die je op niet veel andere smartphones krijgt (bij de iPhone 12-serie moet je hier een aparte app voor downloaden). Ook waarderen we de zoom-in microfoon, waarmee je beter het geluid kunt opnemen wat van het object afkomt waar je op inzoomt. Ook is Single Take (Enkele Opname) terug en beter dan tevoren: vanaf nu is het ook mogelijk om slowmotion-video's op te nemen via Single Take. Het blijft veruit de meest originele en leuke feature van de Galaxy-telefoon.

(Image credit: Future)

Hardware en prestaties

De Samsung Galaxy S21-serie is sneller dan zijn voorgangers vanwege twee redenen: er zit een gloednieuwe chipset onder de motorkap en de One UI 3.1-interface die gebaseerd is op Android 11 is ook geëvolueerd.

De Samsung Galaxy S21 Ultra maakt gebruik van de nieuwe Exynos 2100-chipset. In de Verenigde Staten zijn de Galaxy-toestellen altijd uitgerust met een vergelijkbare Snapdragon-chipset, al was het de afgelopen jaren altijd zo dat de Snapdragon-versies beduidend beter waren dan de Exynos-chips van Samsung zelf. De eerste tests laten zien dat de Exynos 2100 en Snapdragon 888 niet alleen beter zijn dan hun voorgangers, maar ook dat de prestaties een stuk dichter bij elkaar liggen. Je hoeft je dus echt geen zorgen te maken over een gebrek aan prestaties bij deze krachtpatser.

Iets meer aandacht vergt het opslaggeheugen: het is bij de S21 Ultra niet mogelijk om de opslagcapaciteit uit te breiden via een microSD-kaartje. Zeker voor mensen die veel van hun geheugen gebruiken en veel foto's en video's maken, kan het instapmodel met 128GB opslag en 12GB RAM niet voldoende zijn. Je kunt voor een meerprijs ook het model met 256GB opslag en 12GB of 16GB RAM in huis halen. Het extra werkgeheugen maakt vooralsnog weinig verschil qua prestaties, maar we raden je zeker aan om goed na te denken over hoeveel opslagcapaciteit je nodig denkt te hebben.

Zoals gezegd is de gestroomlijnde ervaring van de Galaxy S21 Ultra voor een deel te danken aan de verbeterde software. One UI 3.1 voelt zeer gelikt en opgeruimd aan; menu's haperen niet en tonen je nu minder ongewenste poespas. Het inschakelen van de spaarstand gebeurt nu bijvoorbeeld direct, zonder dat je nog eens dubbel moet bevestigen.

Samsungs digitale assistent Bixby wil maar niet weggaan, alhoewel de rol van de assistent kleiner lijkt te zijn geworden. De speciale Bixby-knop is verdwenen. Deze activeer je nu via de aan/uit-knop (echt uitzetten gebeurt nu door tegelijkertijd de aan/uit-knop en volumeregelaar naar beneden ingedrukt te houden). Verder is Bixby Today vervangen door een Google-alternatief om jou relevante informatie te tonen.

(Image credit: Future)

Batterijduur

De Galaxy S21 Ultra batterijduur is vrij solide bij normaal gebruik. Het vlaggenschip houdt het doorgaans makkelijk een volledige dag vol. Wanneer je echter alles op alles zet om het maximale te vragen van de S21 Ultra en veel gebruikmaakt van 120Hz en de QHD+-resolutie, merk je dat de Ultra-batterij het zwaar krijgt.

De 5.000mAh aan accucapaciteit is net zo groot als bij de Galaxy S20 Ultra. Volg je wat Samsung heeft ingesteld, dan hoef je je geen zorgen te maken om de batterijduur. Saillant detail: uit de doos draait de Samsung Galaxy S21 Ultra op een Full HD+-resolutie. Hoewel lang niet iedereen het effect ziet van de scherpere QHD+-resolutie, merk je dit wel aan de batterijduur.

Verder helpt het dat de S21-serie is uitgerust met een adaptief 120Hz-display. Je maakt zoals eerder vermeld dus niet altijd gebruik van de hoge verversingssnelheid. De S21 Ultra kan zelfs terugschakelen naar 11Hz. Of je de hele dag door boeken leest of Fortnite speelt heeft dus een flink effect op de batterijprestaties.

Samsung levert geen adapter mee, omdat het zo net als Apple 'e-waste' wil tegengaan. In tegenstelling tot de Galaxy S20-serie ondersteunt de S21 Ultra geen 45W-laden meer; de teller stopt nu bij 25W. Volgens Samsung moet de laadsnelheid echter zo geoptimaliseerd zijn dat je met een 25W-adapter bijna dezelfde prestaties moet behalen als de 45W-adapter bij de S20. Hoe dan ook moet je rekening houden met een kleine twee uur voordat het toestel volledig is opgeladen.

Bij draadloos opladen duurt het nog iets langer voordat de tank volledig vol zit, want de S21 Ultra ondersteunt maximaal 15W op deze manier (wat nog altijd hoog is voor draadloos opladen). Net als voorgaande jaren kun je andere draadloos oplaadbare producten (zoals de Galaxy Buds Pro) opladen met de S21 Ultra. Deze functie noemen we ook wel omgekeerd draadloos opladen.

Moet ik de Samsung Galaxy S21 Ultra kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je een epische zoomcamera wil hebben

De bijzonder uitgebreide camera-opzet van de Samsung Galaxy S21 Ultra is echt ontzettend goed. Hoewel Apple bij niet-ingezoomde plaatjes vaak nog de overhand heeft, komt alleen Huawei in de buurt van de zeer goede zoomfoto's die de S21 Ultra bewerkstelligt.

Je de meest krachtige Android van dit moment wil

De Samsung Galaxy S21 Ultra is op het moment van schrijven veruit de krachtigste smartphone op de markt. Of je nu split-screen wil gebruiken, de hele dag door Fortnite speelt of Netflix video's kijkt; de Galaxy S21 Ultra kan het aan.

Je graag de S Pen gebruikt

Ben je verknocht aan je S Pen maar wil je geen nieuw Note-toestel? De S21 Ultra is de eerste niet-Note met ondersteuning voor deze speciale stylus.

Koop hem niet als...

Je krap bij kas zit

We vinden de S21 Ultra beter dan zijn goedkopere broertjes omdat hij het beste van het beste combineert wat Samsung te bieden heeft. Daar betaal je echter wel een flinke prijs voor, en we begrijpen maar al te goed dat niet iedereen dat ervoor overheeft.

Je veel opslag gebruikt

Het is niet mogelijk om het opslaggeheugen uit te breiden met een microSD-kaartje. Heb je niet genoeg aan 256GB opslaggeheugen? Dan is dit niet de smartphone voor jou.

Je alle geavanceerde S Pen-functies wil gebruiken

De S21 Ultra is compatibel met de S Pen, maar niet alle functies worden (vooralsnog) ondersteund, zoals bluetooth-snelkoppelingen.

Eerste review: januari 2021