L’Union européenne veut couper TikTok aux moins de 16 ans

L’Union européenne envisage d’interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans

L’interdiction australienne doit entrer en vigueur le 10 décembre 2025

Un débat élargi sur la protection de la vie privée et la vérification de l’âge au sein de l’UE

Le Parlement européen examine actuellement la possibilité d’interdire l’accès aux plateformes sociales aux mineurs de moins de 16 ans.

Cette orientation a émergé lors de la session de mercredi, au cours de laquelle 483 députés ont voté en faveur d’une résolution visant à mieux protéger les mineurs en ligne, comme le rapporte Politico Europe. Seuls 92 élus s’y sont opposés, tandis que 86 se sont abstenus.

La Commission européenne suit de près l’exemple australien, pionnier mondial en la matière, dont l’interdiction pour les moins de 16 ans devrait entrer en application le 10 décembre 2025.

Portée par la sociale-démocrate danoise Christel Schaldemose, la résolution adoptée appelle désormais la Commission à remédier à « l’approche fragmentée de la vérification de l’âge » en Europe, afin d’assurer une cohérence à l’échelle du continent.

Des dispositifs de vérification de l’âge commencent en effet à être déployés au sein de l’UE, mais seuls quelques pays ont déjà mis en œuvre les nouvelles exigences prévues par le Digital Services Act (DSA).

Vérification de l’âge et risque pour la vie privée

(Image credit: Getty Images)

Si l’objectif affiché de ces lois est de protéger les mineurs face aux dérives en ligne, des experts en cybersécurité et défense de la vie privée s’inquiètent des méthodes actuelles de vérification de l’âge, qualifiées de « compromis sur la confidentialité ».

En pratique, tous les internautes – et pas uniquement les moins de 16 ans – seraient amenés à prouver leur âge pour accéder aux réseaux sociaux.

Or, fournir une photo de son visage ou une pièce d’identité à un prestataire tiers chargé de cette vérification peut exposer des données sensibles à des risques de fuite ou d’abus, alertent les spécialistes. Ce scénario s’est concrétisé au Royaume-Uni, où 70 000 photos de documents officiels ont été piratées chez un prestataire utilisé par Discord.

C’est précisément ce type de menaces sur la confidentialité qui pousse de plus en plus d’internautes, partout dans le monde, à se tourner vers les meilleurs services de VPN pour contourner les nouvelles obligations de vérification d’âge.

