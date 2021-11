Slik ser du Friends: strøm alle sesongene!

Kan Friends (eller Venner for livet, som den offisielt heter på norsk) rett og slett være tidenes mest berømte TV-serie? Den hører helt klart hjemme i toppen. Hvis du blar deg gjennom kanalene oppdager du fort om Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe og Joey dukker opp på skjermen din. Men hvis du skulle velge ut én episode du vil se, vil du nok gjerne vite hvor og hvordan du kan se Friends der du er.

Her ser du Friends på nettet Sendt: 1994-2004 Antall sesonger: 10 (236 episoder) Skapere: David Crane, Marta Kauffman I hovedrollene: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer Strømmemuligheter: HBO Max Se serien uansett hvor du er: prøv de beste VPN-tjenestene fullstendig risikofritt

Gjennom hele 236 episoder følger Friends utviklingen i vennskapet mellom seks mennesker som bor sammen på Manhattan i New York. Her hjelper disse individene i 20-/30-årene de hverandre å navigere i en moderne (90-talls) hverdag gjennom mange komiske forviklinger, usikre karrierevalg og romantiske eventyr på veien.

Etter at serien tok slutt, er det overraskende at ikke Friends svant hen i forglemmelsen. Serien vinner derimot stadig nye tilhengere, og den ga oss dessuten en ny dose latter og nostalgi med Friends: The Reunion.

Uansett om du er lysten på å se Friends for første gang, eller du har elsket serien i evigheter og gjerne vil gjenoppleve moroa, kan du se alle de 10 sesongene på strømmetjenesten HBO Max, hvor du også kan se gjenforeningen. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvor du kan se Friends når du oppholder deg i Norge.

Kan jeg se Friends på Netflix?

Den siste dagen i 2020 forsvant Friends fra Netflix i Norge og fant seg et nytt hjem hos HBO. I flere andre land viser imidlertid Netflix fremdeles denne populære serien.

Slik ser du Friends hvis du er i utlandet

Oppholder du deg i utlandet og har veldig lyst til å se Friends? Du kan bli møtt med geoblokkering når brukerkontoen din er registrert i et annet land. Det eneste alternativet vi kjenner til, er å benytte en VPN-tjeneste for å få det til å se ut som om du befinner deg i et land du selv velger, for eksempel hjemlandet.

Denne typen programvare er perfekt egnet til dette, ettersom den lar deg endre IP-adressen slik at du later til å befinne deg på et helt annet sted enn du faktisk er. Alt dette skjer via en trygg og kryptert forbindelse. Slik kommer du i gang.

Bruk et VPN for å se Friends uansett hvor du er.

(Image credit: NBC Universal)

Her ser du Friends online i Norge