MacBook Pro 14" (2021) er kommet: her er alt vi vet så langt

Apple MacBook Pro 14" (2021) er et av de mest etterlengtede produktene i 2021. Nå som det offisielt er blitt lansert under Apples Unleashed-arrangement 18-oktober, er tiden for spekulasjoner endelig over.

Etter lanseringen av MacBook Pro 13" (2020), var det fremdeles etterspørsel etter en kraftigere, kompakt og mer profesjonell laptop. Det er ingen overraskelse ettersom 13-tommeren benytter det samme M1 SoC (system on a chip) som de nåværende generasjonene av MacBook Air og 24" iMac.Heldigvis skjemmer denne litt større Pro-enheten oss bort, ettersom den har to nye og kraftige prosessorer – M1 Pro og M1 Max.

Vi har lengtet etter å slå kloa i litt nytt og friskt Apple-silisium siden WWDC 2021 i juni, da MacBook Pro 14" og MacBook Pro 16" (2021) hadde dukket opp i flere rykter og lekkasjer i månedsvis. Nå er ventetiden endelig over, og det ser ut til at nye MacBook Pro kan bli en av de beste laptopene på markedet, og dessuten langt bedre enn sine forgjengere.

Nye MacBook Pro 14" har flate ytterkanter, MagSafe-lading, mini-LED-skjerm og innebygget leser for SD-kort og en HDMI-port. Alt dette bidrar til at dette er en perfekt ledsager for creative yrkesutøvere som grafiske designere og fotografer.

Hvis du er bekymret for hvordan favorittprogramvaren din vil klare seg, er det ingen grunn til uro. MacBook Pro 14" med M1 Max har 3,7 ganer kjappere prosessorytelse enn en maskin med Intel i7, samt 13 ganger kjappere grafisk ytelse.

Vi vet ennå ikke hvordan MacBook Pro 14" (2021) vil klare seg når vi får prøvd den ut, men dette er den mest spennende Apple-lanseringen i år. Mens vi venter på å få prøvd ut maskinen selv og dele våre inntrykk med deg, kan du lese om hva vi vet om den så langt.

MacBook Pro 14" (2021): rett på sak

Hva er dette? En helt ny MacBook Pro 14"

En helt ny MacBook Pro 14" Når er den tilgjengelig? Kan forhåndsbestilles nå, er i hyllene fra tirsdag 26. oktober

Kan forhåndsbestilles nå, er i hyllene fra tirsdag 26. oktober Hva vil den koste? Startprisen er 23 490 kroner

MacBook Pro 14" (2021) – lanseringsdato og pris

(Image credit: Apple)

MacBook Pro 14" (2021) er tilgjengelig for forhåndsbestillinger nå, og den kommer i hyllene rundt 26. oktober.

Vi vet at modellen med 8-kjerners CPU, 14-kjerners GPU, 16 GB fellesminne og

512 GB SSD-lagring har en veiledende pris på 23 490 kroner, mens den kraftigere versjonen med 10-kjerners CPU, 16-kjerners GPU, 16 GB fellesminne og 1 TB SSD-lagring er priset til 20 490 kroner ved lansering.

Det er ikke noen fastsatt pris for M1 Max-modellen av MacBook Pro 14" ennå, men du kan konfigurere laptopen på Apples nettsider, der du også kan velge fellesminne (opptil 64 GB) og tilgjengelig lagringsplass (opptil 8 TB SSD).

Med den maksimale konfigurasjonen av Apple M1 Max-chip med 10-kjerners CPU, 32-kjerners GPU, 16-kjerners Neural Engine med 64 GB fellesminne og 8 TB SSD-lagring koster maskinen nette 71 990 kroner.

MacBook Pro 14-inch (2021) design

(Image credit: Apple)

Der mange andre produkter i Apple-familien har fått fargerike oppgraderinger i år, beholder MacBook Pro 14" (2021) elegansen (eller er eventuelt utdatert) med to alternativer for den utvendeige fargevaløren, nemlig stellargrå og sølv. Det er litt skuffende å få valget mellom to nyanser av grått i stedet for å komme med noen litt mer spenstige varianter, som for eksempel på 24 " iMac.

Vi har imidlertid noen gode nyheter om inn- og utganger. MacBook Pro 14" (2021) har tre Thunderbolt 4-porter, en HDMI-port, et SDXC-kortspor og en MagSafe 3-port, sammen med et Magic Keyboard med Touch ID, Force Touch-styreflate og USB-C-strømadapter.

Med alle disse portene til rådighet, kan du koble til tre Pro Display XDRs og en 4K-TV med M1 Max, eller to Pro Display XDRs hvis du velger M1 Pro.

Ryktene om avskaffelsen av den forhatte Touch Bar viste seg å stemme. Dette området erstattet av nye, fysiske tastatursnarveier for Spotlight, Siri, Dictation og Do Not Disturb.

Nå som vi skriver 2021, har vi endelig også fått et webkamera på 1080p på en MacBook. Det er en god oppgradering fra det pikslete 720p-kameraet Apple dessverre klamret seg til de fem foregående årene. Dessuten benytter det nye kameraet en linse med bredere blenderåpning. Den slipper inn mer lys, noe som skal gi eliminere bakgrunnsstøyen.

Sammen med en stor bildesensor som har mer effektive piksler, gir kameraet dobbelt så god ytelse ved svak belysning, slik at du ikke må ty til avansert belysning for å få et godt bilde.

MacBook Pro 14" (2021) – skjerm

(Image credit: Apple)

Vi hørte rykter om at skjermen til MacBook Pro 14" (2021) skulle bli en Liquid Retina XDR-skjerm med mini-LED-teknologi. Disse ryktene viste seg å være korrekte. mini-LED-skjermen skal kunne by på over 1000 nits med vedvarende lysstyrke, 1600 nits maksimal lysstyrke og et kontrastforhold på 1 000 000:1.

MacBook Pro 14" (2021) har også et fantastisk P3-fargespekter og støtter én milliard farger og har en adaptiv oppdateringsfrekvens 120 Hz, noe som er det raskeste på en MacBook noen gang.

Foruten å ta seg nydelig ut til film og TV-serier, hvis du skulle ønske deg å nyte slikt når du er på farten. Men disse egenskapene kommer virkelig til sin rett for kreative og folk som jobber med videoredigering. Med inkluderingen av en integrert SD-kortleser og HDMI-port, viser Apple at de mener alvor overfor kreative yrkesutøvere.

Selv om den har den forhatte kamerautstansingen vi bekymret oss for, har MacBook Pro 14" (2021) en skjerm p å14,2 tommer og totalt 5,9 millioner piksler. Det er flere piksler enn på den forrige 16-tommers MacBook Pro med Intel-brikke.

MacBook Pro 14" (2021) – spesifikasjoner

(Image credit: Apple)

Med introduksjonen av M1 Pro og M1 Max SoC, ser den nye 14-tommers MacBook Pro til å kunne skilte med alvorlig muskelstyrke. Som nevnt er det massevis av forskjellige konfigurasjoner tilgjengelig slik at du kan gjøre relativt budsjettvennlige valg (til å være en Pro-enhet), eller gi fullstendig beng og spandere på deg det aller beste.

Ifølge Apple gir 14-tommeren av MAcBook Pro med 14-kjerners CPU i M1 Pro og M1 Max:

Opptil 3,7x raskere prosjekthåndtering med Xcode.

Opptil 3x mer Amp Designer plug-ins i Logic Pro.

Opptil 2,8x raskere numerisk fluiddynamikk i NASA TetrUSS.

Med 16-kjerners GPU i M1 Pro og 32-kjerners GPU i M1 Max håndterer 14-tommeren av MAcBook Pro grafikkintensive arbeidsoppgaver med:

Opptil 9,2x raskere 4K-rendering i Final Cut Pro med M1 Pro og opptil 13,4x raskere med M1 Max.

Opptil 5,6x raskere kombindert vektor og raster GPU-ytelse i Affinity Photo med M1 Pro og opptil 8,5x raskere med M1 Max.

Opptil 3,6x raskere effektrendering i Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio med M1 Pro og opptil 5x raskere med M1 Max.

Både M1 Pro og M1 Max er overladet med en 16-kjerners nevral motor, slik at brukerne kan få gleden av raskere ML-oppgaver, som:

Opptil 8,7x raskere objektsporing i Final Cut Pro med M1 Pro og opptil 11m5 x raskere med M1 Max.

Opptil 7,2x raskere sceneredigeringsdeteksjon i 1080p ProRes 422 video i Adobe Premiere.

Opptil 2,6x raskere ytelse ved valg av personer i bilder i Adobe Photoshop.

MacBook Pro 14" (2021) – batterikapasitet

(Image credit: Apple)

Hvis du er veldig opptatt av batteritid, har Apple godsaker å by på. Både 14-tommeren og 16-tommeren av MacBook Pro overgår suverent de tidligere maskinene M1 MacBook Pro 13" (2020) og MacBook Air (2020).

Ifølge Apple kan MacBook Pro 14" (2021) levere opptil 17 timer med videoavspilling, noe som ikke helt kan konkurrere med 16-tommerens 21 timer. Likevel er det syv ekstra timer å leke med, noe som ikke er en liten bragd for en laptop med så mye muskler.

Noe som er enda bedre, er at den nye generasjonen av MacBook Pro kan levere samme type ytelse uansett om den er tilkoblet eller frakoblet strømuttaket. Dermed taper du ikke noe på ytelsesfronten når den bare kjører på batteri.