5 produkter vi forventer å se under Apples marsarrangement

Apples første store arrangement i 2022 er rett rundt hjørnet. Selskapet har bekreftet at de vil holde et lanseringsevenement den 8. mars, der vi regner med å få servert en hel rekke nye produkter.



Dette er Apples vårevenement, noe selskapet arrangerer hvert år. Vi har en viss magefølelse når det gjelder hva som kommer til å dukke opp i strømmen, siden lekkasjer og rykter har gitt oss en viss pekepinn på sannsynlige annonseringer.



Under har vi listet opp alle produktene vi tror Apple vil vise frem under mars-arrangementet. Videre har vi også laget en liten liste over enhetene vi tror Apple vil vente med.

iPhone SE 3

iPhone SE (2020) (Image credit: Future)

iPhone SE 3 kan bli stjernen som skinner sterkest under arrangementet. Rykter fra flere forskjellige kilder vitner om at telefonen skal lanseres enten i mars eller april – det er derfor naturlig å anta at Apple vil bruke mars-arrangementet til å annonsere telefonen. Vi har til og med hørt 8. mars nevnt rent spesifikt som annonseringstidspunkt, så vi er ganske sikre på at iPhone SE 3 vil være til stede.



Denne modellen forventes å støtte 5G, hvilket vil være debuten i SE-serien, og ha en kraftig A15 Bionic-prosessor (den samme man finner blant annet i iPhone 13-serien.) Rent bortsett fra det ovennevnte later det til at dette blir en telefon som ligner stort på forgjengeren iPhone SE (2020). Vi regner med en skjerm på 4,7 tommer og tykke kanter.

iPad Air 5

iPad Air 4 (Image credit: TechRadar)

Apples nettbrettserie i midtsjiktet får antakeligvis en ny modell via dette arrangementet, siden rykteflommen har vært relativt stor i det siste.



Når det gjelder designet, så later det til at nettbrettet følger iPhone SE 3. De største nyvinningene vil antakeligvis være støtte for 5G og en A15 Bionic-prosessor, hvilket vil gi den en hel del mer ytelse kontra forgjengeren.



Det ryktes også at iPad Air 5 får et nytt kamera på fremsiden – en ultravidvinkelvariant på 12 MP, som vil gi en bedre kvalitet i videosamtaler.

Nye Mac-maskiner

MacBook Pro 13" (M1, 2020) (Image credit: Future)

Hele tre nye Mac-maskiner kan være på plakaten når Apple nå forbereder mars-annonseringer. Alle forventes å ha den nye M2-prosessoren.



Det er rimelig å anta at én av disse maskinene vil være en ny MacBook Pro, men vi er ikke helt sikre på hvilke andre maskiner som vil dukke opp. Én kilde mener å vite at to av enhetene skal være stasjonære maskiner, så det kan være snakk om en kombinasjon av nye Mac mini-, Mac Pro- og iMac-varianter, men det kan også være at vi får en ny MacBook Air. Kort sagt, så kan dette bli litt av en begivenhet for tilhengere av Mac-maskiner.

iOS 15.4

(Image credit: Apple)

Det er ikke bare maskinvare som har en tendens til å frekventere Apple-presentasjoner. Det er en viss mulighet for at iOS 15.4 også dukker opp. Programvaren har allerede en betaversjon, og den endelige versjonen forventes lansert når som helst, så marsevenementet virker som en ideell arena. Når det er sagt, selv om timingen later til å passe godt, så har ingen lekkasjer nevnt dette arrangementet rent spesifikt.



Uansett når iOS 15.4 dukker opp, så er nyvinningene denne gangen full støtte for Face ID om man har på seg munnbind, lanseringen av såkalt Universal Control (bruk av mus på tvers av Mac og iPad), et drøss nye emojier, anti-forfølgelse-system i AirTag og en rekke andre funksjoner og forbedringer.

Apple Glasses

Peek performance. March 8th. See you there. #AppleEvent pic.twitter.com/cEKMq7BuBhMarch 2, 2022 See more

Vi tar relativt hardt i om vi sier at vi faktisk forventer disse – vi er faktisk ikke sikre på hvorvidt de dukker opp eller ei, og det er bare i det aller siste vi har fått noen særlige indikasjoner på at det kan være aktuelt.



I en teaser for evenementet la Greg Joswiak, seniorvisepresident for markedsføring hos Apple, ut en video som ser ut til å vise en Apple-logo i AR-format – noe som kan sees fra perspektivet til noen som bruker Apples etterlengtede AR-briller.



Det er ikke noe vi regelrett forventer at kommer til å dukke opp, men det er ikke helt umulig heller. Det er i så fall stort om Apple Glasses faktisk dukker opp den 8. mars.

5 ting vi ikke forventer å se

Under lister vi opp produkter vi ikke forventer at kommer til å dukke opp. Når det er sagt, så er det selvsagt ikke umulig at enkelte av disse modellene vil være med på lasset. Vi lister heller ikke opp produkter som vi aldri kan tenke oss at vil være til stede, som iPhone 14 og Apple Watch 8.

iPad Pro (2022)

iPad Pro 12.9 (2021) (Image credit: TechRadar)

Det kan faktisk være at vi får en iPad Pro (2022) annonsert under dette arrangementet, og av alle produktene på listen er dette den ene tingen vi er minst sikre på at ikke kommer til å dukke opp.



Timingen er faktisk ganske riktig, siden iPad Pro (2021) ble avslørt forrige april, bare én måned senere på året. Hovedårsaken til at vi ikke forventer iPad Pro (2022) lansert er simpelthen fordi ryktemølla har vært stille som mus vedrørende produktet.



Uansett når nettbrettet lanseres, så vil iPad Pro (2022) antakeligvis ha MagSafe og trådløs lading, om tidligere lekkasjer har truffet blink. 11-tommersmodellen vil også, i likhet med 12,9-tommeren få en Mini LED-skjerm (per nå er det kun storebror i serien som har denne teknologien.)

AirPods Max 2

AirPods Max (Image credit: TechRadar)

Selv om de opprinnelige AirPods Max-hodetelefonene ble lansert i desember 2020, har vi ikke hørt noe om AirPods Max 2, og de er heller ikke under utvikling, om ryktene stemmer. Det er selvsagt mulig at Apple har klart å holde skuta potte tett og nå er klare til å avsløre nye modeller, men det er større sannsynlighet for at vi må vente til senere i 2022 eller ennå lengre på oppgraderte klokker.

AirPods Pro 2

AirPods Pro (Image credit: TechRadar)

AirPods Pro begynner virkelig å dra på årene, så det er strengt tatt på tide med AirPods Pro 2, men lekkasjer antyder at disse ikke vil komme før senere i 2022, så en lansering den 8. mars virker lite sannsynlig. Samtidig er det ikke slik at lekkasjer alltid treffer blink, så man vet aldri, men vi hadde blitt overrasket om øreproppene ble annonsert nå.



De nye modellene forventes å ha et nytt design uten stilker, i tillegg til bedre lydkvalitet, selvsagt.

iPad mini (2022)

iPad mini (2021) (Image credit: TechRadar)

Det er ikke lenge siden iPad mini (2021) ble lansert, bare et snaut halvår, faktisk, så vi regner ikke med at iPad mini (2022) dukker opp før i september 2022.



Vi har likevel hørt et og annet rykte om de potensielle spesifikasjonene. Én lekkasje ymtet om en 8,3-tommersskjerm med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz og en lagringskapasitet på 128 GB (i grunnmodellen) – det er, for ordens skyld, dobbelt mengde kontra grunnmodellen i fjorårsmodellen. Prosessoren skal etter sigende være den samme, men ha en noe høyere klokkefrekvens.

iPad (2022)

iPad 10.2 (2021) (Image credit: TechRadar)

Dette er nok en enhet der inneværende modell, iPad 10.2 (2021), ble lansert i september, så det gir lite mening om Apple plutselig kommer rekende med en oppdatert modell nå.



Vi har heller ikke hørt stort om iPad (2022), annet enn at den rent visuelt vil ligne nettbrettet vi ble servert i fjor.