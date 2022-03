Nye iPhone SE (2022): Alt du trenger å vite om Apples rimelige iPhone

Slik gikk det altså, nye iPhone SE (2022) ble lansert i dag under Apples vårevenement. Dette er tredje generasjon i SE-serien, og følger i rekken etter foregående modell, iPhone SE (2020), som ble lansert – vel, det kan du nesten gjette deg til selv.



Den nye telefonen ble servert av Tim Cook under Apples lanseringsevenement den 8. mars, der vi også fikk stifte bekjentskap med den nye Apple-prosessoren M1 Ultra (M1 Max i dobbeltversjon), Mac Studio (en slags Pro-variant av Mac mini), ny iPad Air og en hel del mer.

iPhone SE (2022), lanseringsdato og pris

Nye iPhone SE vil være til salgs fra og med 18- mars, men du kan forhåndsbestille telefonen uken i forveien, fra og med 11. mars.



Telefonen skal koste 429 dollar i USA, noe flere bemerker at er en relativt stiv pris (forgjengeren kostet 399 dollar), men her i Norge blir prisen 5 290 kroner, hvilket faktisk er noe billigere enn foregående modell.



Den ovennevnte prisen gjelder grunnmodellen med 64 GB lagringskapasitet. Skal man ha 128 GB- eller 256 GB-modellene må man ut med henholdsvis 5 990 kroner og 7 290 kroner. I Norge vil telefonene være å finne i tre forskjellige farger: midnatt (svart), stjerneskinn (off-white) og den velkjente (PRODUCT)RED (rød).

iPhone SE (2022) – priser Modell Pris 64 GB 5 289 kroner 128 GB 5 990 kroner 256 GB 7 290 kroner

(Image credit: Apple)

iPhone SE (2022), design og skjerm

Tredje generasjon iPhone SE har samme design som forgjengeren. Det vil med andre ord si at den ser ut som en iPhone 8.



Den er liten og tynn, har relativt tykke kanter, særlig på topp og bunn, og nederst finner man en fysisk hjem-knapp.



Baksiden er laget av såkalt Ceramic Shield, Apples smarttelefonglass som selskapet hevder at er det sterkeste smarttelefonmaterialet på markedet. Vi kan nesten ikke unngå å nevne at når selskapet viste frem materialet for første gang (for noen år siden), klarte de ikke helt å overbevise alle som prøvde å slippe telefonen i gulvet.



Selv om skjermspesifikasjonene ikke ble nevnt, så regner vi med at det er snakk om samme skjerm som satt i den eldre iPhone SE-modellen. Dette er en LCD-skjerm på 4,7 tommer med en oppdateringsfrekvens på 60 Hz.

iPhone SE (2022), kamera og batteritid

Vi pleier å skrive «kameraer», i flertall, i denne seksjonen, men det ville være noe overilt i dette tilfellet, siden Apple ser ut til å være fornøyde med ett kamera på baksiden også denne gangen.



iPhone SE (2022) har med andre ord ett enkelt 12 MP-kamera, som presumptivt har en forbedret sensor kontra den foregående SE-modellen (dette ble ikke bekreftet under presentasjonen.)



Ved lanseringen viste Apple frem en del kamerafunksjoner, inkludert portrettmodusen og såkalte Photographic Styles (filtre), men dette er gammelt nytt på smarttelefonmarkedet, og iPhone-modeller flest har hatt disse funksjonene lenge.

(Image credit: Apple)

Selfiekameraet ble heller ikke omtalt i noen særlig grad, men om Apple ikke har gjort noen merkelige krumspring og oppgradert fremsiden, men latt baksiden ligge, så snakker vi antakeligvis om det samme 7 MP-kameraet som sitter i den to år gamle iPhone SE-modellen.



Når det gjelder batteri, så er det slik at Apple aldri avslører størrelsen på forhånd. Den eneste måten å finne ut av hvor mange mAh vi har å rutte med er å vente til at noen får telefonen i hende og åpner den opp. Likevel hevder Apple at denne modellen, altså iPhone SE (2022), skal ha «bedre batteritid», men nøyaktig hvor de har hentet denne fra, eller hva som er sammenligningsgrunnlaget, vites ikke. Vi antar de snakker om 2020-modellen, men det ble altså ikke spesifisert.

iPhone SE (2022), ytelse og programvare

iPhone SE (2022) får nå samme prosessor som sitter i iPhone 13, det vil si A15 Bionic, så man kan forvente lignende ytelse som den inneværende toppmodellen. Vi regner også med at noe av den forbedrede batteritiden kan stamme fra den nye prosessoren.



Hva med RAM og lagringskapasitet? Apple nevnte ingenting om minnet under presentasjonen, men når det gjelder lagringskapasitet, så vil telefonen være å finne med 64 GB, 128 GB og 256 GB lagring.



Operativsystemet er iOS 15, også det samme som man finner i iPhone 13, så her vil man kjenne seg godt igjen, rent bortsett fra at man må belage seg på å manøvrere gjennom OS-et via en relativt liten skjerm.



En større nyvinning i år, som ikke var å finne i den eldre iPhone SE-modellen, er støtte for 5G. I praksis vil dette si at nettilkoplingen vil være langt raskere, såfremt man bor i et område med tilgang på 5G.