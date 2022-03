Apples mars-arrangement er et faktum – dette forventer vi lansert, inkludert iPhone SE 3

Invitasjoner til Apples første produktlansering i 2022 dukket opp onsdag kveld (2. mars), og bragte nyheter om at selskapets arrangement kommer til å holdes i heldigital form den 8. mars, klokken 19:00.



Årets første produktlanseringer fra Apple omtales gjerne som «vårarrangementet» («Spring Event»), og selskapets produktlanseringer i mars og april har nesten alltid nye iPad-modeller, ofte en og annen MacBook (vi tar gjerne en ny Air, takk!) og en overraskelse eller to.

Peek performance. March 8th. See you there. #AppleEvent pic.twitter.com/cEKMq7BuBhMarch 2, 2022 See more

I døgnet før den offisielle annonseringen av evenementet var emneknaggen #AppleEvent svært populær på Twitter, og det føltes nærmest som om folk prøvde å mane frem arrangementet ved hjelp av tankens kraft. Denne gangen hadde faktisk forståsegpåerne rett. Eventuelt er dette et bevis på at Twitter-brukere har overnaturlige evner. Uansett hva fasiten er har vi i alle fall nå en fargerik invitasjon og ordene «Peek Performance» å gruble over, satt til «Wonder» av Tung Bae.



Det følgende er hva vi tror er i vente når Apple-sjef Tim Cook går på scenen under selskapets vårevenement 2022 neste tirsdag.

iPhone SE 3 og iPad Air

Hva finner Apple på denne gangen? Ryktemølla mener å vite at vi kommer til å få en ny iPhone SE, altså tredje generasjon, eller iPhone SE 3.



Analytikere og lekkasjemakere tror årets modell kommer til å bli rimeligere enn 2020-varianten, som i USA kostet 399 dollar. Denne gangen skal det, etter sigende, være snakk om en telefon til 300 dollar. Det virker lite sannsynlig at designet får en totaloverhaling, så om man hadde håpet på et hopp fra iPhone 8-land til et iPhone 13-utseende, er sannsynligheten stor for at man blir skuffet.



Siden iPhone SE er en budsjettvariant, har modellen tradisjonelt vært tilgjengelig med enten 64 eller 128 GB lagring (iPhone 13 har en grunnmodell på 128 GB, til sammenligning.) Apple kan med iPhone SE 3 finne på å gå bort fra den laveste lagringskapasiteten og heller åpne opp for en større modell på 256 GB. På den andre siden høres det kanskje litt optimistisk ut å håpe på en modell med mer lagringskapasitet, som samtidig er billigere.



Mer sikkert er det at iPhone SE 3 kommer til å ta i bruk Apples seneste mobil-prosessor, A15 Bionic, og at den får støtte for 5G. Det sistnevnte punktet er vanskelig å unngå, ikke bare fordi Apple drar nytte av å ta i bruk den seneste teknologien (av markedsføringshensyn), men verden er nå i stor grad i ferd med å gå over til det raskere mobilnettverket.



Det er også rimelig å anta at en iPad eller to er på trappene. Det har gått mange rykter om at iPad Air 5 kommer til å dukke opp i inneværende kvartal. Det later til at analytikerne ikke helt klarer å enes om nettbrettene vil fortsette å ta i bruk LCD-paneler, eller om de nye modellene får den bedre, og potensielt tynnere, OLED-teknologien. At vi får en skjermstørrelse på 10,9 tommer virker imidlertid ganske så sikkert. Ingen forventer at Apple kommer til å dytte inn et TrueDepth-hakk og Face-ID i årets iPad Air (det kan godt være at være at de går bort fra hele skjermhakket i år, for alt vi vet.)



Som vanlig kommer Apple til å oppgradere de ulike komponentene, mens designet og annen nøkkelfunksjonalitet vil beholdes. Vi forventer en A15 Bionic-prosessor og muligheten til å ta i bruk 5G.



Selv om Apple ikke ender opp med å oppgradere lagringskapasiteten i iPhone SE er det lite sannsynlig at iPad Air 5-grunnmodellen vil ha 64 GB lagring. Bunnen for disse enhetene, som gjerne brukes både til kreative gjøremål og til hverdags, må være 256 GB. Det er i alle fall vår mening.

M2 for alle penga

Siden Apple tradisjonelt lanserer minst én MacBook (gjerne ikke en Pro-modell) på vårparten, er det rimelig å anta at vi neste uke får servert en ny MacBook Air. De store nyhetene her vil ikke nødvendigvis være selve maskinen, men Apple-prosessoren som befinner seg på innsiden: den etterlengtede M2-brikken.



Det har vært mye snakk om Apples M-serieprosessor av andre generasjon, og det kan være at et stort redesign av selve maskinen stilles i skyggen av det egenproduserte silisiumet. Det forventes at MacBook Air kommer til å miste sine duse kurver, og heller slipes ned til et mer kantete industridesign. iPad Airs fjerne muslingfetter. Andre designoppdateringer skal inkludere nye farger og til og med et hvitt tastatur (vi gleder oss ikke spesielt til å rengjøre dette etter noen måneder.)



Når det gjelder M2-prosessoren, så er det få som tror at den vil få flere kjerner, men Apple har antakeligvis optimalisert til den store gullmedaljen for å få ytelsen opp til et nivå som ligger mellom M1 og nye M1 Pro.

AirPods Pro 2

AirPods Pro leverer fortsatt godt, på tross av sin alder, men nærmer seg likevel pensjonsalder. AirPods Pro 2 kan dukke opp neste uke, og tilby enda mer innen treningsfunksjonalitet.



Enkelte rykter hevder at de nye proppene vil få elektronikk som kan holde styr på treningsøkter (for eksempel puls- og temperaturmåler.) Andre mener å vite at AirPods Pro 2 skal kvitte seg med Bluetooth-støtte og heller få en slags optisk overføring (dette høres usannsynlig ut, spør du oss.)



Det kan også være at Apple heller velger å gå for en slags Light-versjon av AirPods Pro, men det er litt vanskelig å se for seg hvordan disse skal stå på egne bein ved siden av AirPods 3.

«One more thing»

Kan overraskelsen denne gang være en helt ny Apple TV-enhet? Er det snakk om den mye omtalte (men nå nærmest glemte) Apple TV-en (et faktisk TV-apparat)?



Jo, du leste rett. Det har gått rykter om at Apple har arbeidet med en smart-TV i opptil tre størrelser (42, 50 og 65 tommer virker i så fall sannsynlig per nå.) Her ville man i så fall antakeligvis finne integrert Apple TV-funksjonalitet, et LCD-basert panel på 4K (muligens 8K i den største varianten) og en eller annen slags rabatt på Apple TV+.



Det ovennevnte er ikke spesielt sannsynlig, mer tro har vi på et produkt som kombinerer HomePod mini og Apple TV, med andre ord en smarthøyttaler som kan styre alle dine andre smartenheter ved hjelp av stemmekommandoer, spille av favorittmusikken din via Apple Music og strømme Ted Lasso – alt fra samme sted.

Dette får vi antakeligvis ikke den 8. mars

Det er mye som kan dukke opp under Apples evenement den 8. mars, men vi regner med de også kommer til å spare på en ting og to til senere i 2022.



Det er for eksempel lite trolig at Apple Watch 8 dukker opp. Dette er tradisjonelt et produkt som oppdateres på høsten, i kjølvannet av watchOS 9-avsløringen vi regner med å få i juni, under WWDC 2022.



Vi forventer heller ikke å se noen av de følgende produktene:

Uansett hva Apple velger å annonsere kan vi garantere at vi vil følge arrangementet tett, og dekke hver bidige detalj.



Vi gleder oss stort til alt Apple har å vise frem i 2022.