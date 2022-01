iPad Air 5: lanseringsdato, nyheter, pris og lekkasjer

Skal man tro lekkasjene, kan heller iPad Air 5 komme før enn siden. Det virker da også fornuftig, ettersom iPad Air 4 begynner å bli en veteran.

De tre første generasjonene av iPad Air var temmelig like hverandre, mens iPad Air 4 ga serien en designmessig overhaling. Dermed gikk den fra å bare være som en litt større versjon av basismodellen til en enhet det smakte «iPad Pro Lite» av. 2020-utgaven av iPad Air kom i butikkhyllene med et moderne utseende, rikelig med prosessorkraft og en fingeravtrykksleser på siden – men med noen supre egenskaper lånt fra toppmodellen iPad Pro.

Men hva skal vi vente oss av en iPad Air 5? En ny designmessig oppgradering? Forbedret skjerm? Et ekstra kamera? Vi har hørt om at alt dette og mere til kan være på trappene. Nedenfor kan du lese om alle ryktene og lekkasjene nedenfor. Vi har også satt opp vår egen ønskeliste over hva vi ønsker oss av Apples neste generasjon av iPad Air.

Dette inkluderer utbedringer av småfeilene i iPad Air 4, noen egenskaper den nåværende versjonen ikke har – og mye mer.

Siste nytt iPad Air 5 ser ut til å ha blitt sertifisert av en regulatorisk organisasjon, noe som antyder en snarlig lansering.

Rett på sak

Hva er dette? Neste generasjon av Apples nettbrett i mellomsjiktet

Neste generasjon av Apples nettbrett i mellomsjiktet Hvor mye vil det koste? Trolig rundt 7000 kroner

Trolig rundt 7000 kroner Når slippes det på markedet? Trolig tidlig i 2022

iPad Air 5 – slippdato og pris

(Image credit: TechRadar)

Apple forholder seg vanligvis ikke til en årlig lanseringsrytme med sin iPad Air-serie, men vi venter oss likevel en ny modell snart, ettersom iPad Air 4 kunne feire sin ettårsdag i oktober 2021.

En kilde har til og med spesifikt opplyst om at vi kan vente oss iPad Air 5 denne «våren». Det skulle altså bety i tidsrommet mars–mai. En eldre lekkasje har antydet en kunngjøring tidlig i 2022. Dessuten later det kommende nettbrettet til å ha blitt sertifisert av EEC (Eurasian Economic Commission), noe som er en ytterligere indikasjon på at det er like om hjørnet.

Når det gjelder prisen, ble iPad Air 4 lansert i Norge til 6990 kroner for en modell med lagringsplass på 64 GB, og med økende priser for større kapasitet. iPad Air 5 vil nok bli priset ganske likt.

Nyheter og rykter

Vi har ennå ikke hørt mye om iPad Air 5, men én kilde hevder at en iPad Air modell som trolig vil bli lansert tidlig i 2022 vil få en skjerm på 10,9".

Det er i så fall den samme størrelsen som iPad Air 4, men teknologien er annerledes, ettersom de eksisterende modellene benytter LCD. En overgang til OLED kan gi bedre fargegjengivelse og kontraster, samt andre oppgraderinger.

Senere hvisking rundt dette Apple-brettet antyder at OLED ikke fungerer helt slik Apple ønsker, slik at iPad Air kanskje må holde seg til LCD. Det stammer ikke bare fra én kilde, men to.

Samtidig nevner en annen kilde ikke OLED, men hevder at iPad Air 5 vil få en skjerm på 10,9" og en prosessorbrikke av typen A15 Bionic (som man også finner i iPhone 13-serien) – samt 5G, et kamera med to objektiver (der en ultravidvinkel holder standardobjektivet med selskap), fire stereohøyttalere og ert design som minner om iPad Pro (2021), men fortsatt uten Face ID.

Flere av disse ryktene er blitt gjentatt i en lekkasje av nyere dato, der det dessuten hevdes at iPad Air 5 vil få en A15 Bionic-brikke og et design som minner om forgjengerens (med skarpe kanter), en skrem på 10,9", et kamera på baksiden med ett objektiv og et frontkamera (ultravidvinkel) på 12 MP.

Det vi ønsker oss

Her er det vi ønsker oss av den neste iPad Air-modellen.

1. Raus lagringsplass

(Image credit: TechRadar)

iPad Air 4 er tilgjengelig med to lagringsalternativer, nemlig 64 GB, som trolig er utilstrekkelig for de fleste brukerne, samt 256 GB, som koster en hel del mer.

De fleste nettbrett leveres med 128 GB, ettersom det fungerer godt for de fleste av oss. Det vil også fungere godt sammen med iCloud (eller andre skyverktøy du måtte foretrekke), i tilfelle du trenger enda mer plass.

Vi ser gjerne at iPad Air 5 kommer med en lagringsplass på 128 GB, slik at Apple sjalter ut varianten med 64 GB. Sistnevnte alternativ kan kanskje fortsatt fungere på innstegsnivå, men er man villig til å investere i en iPad Air, vil man nok forvente mer.

2. Forbedret selfiekamera

Vi har virkelig innvendinger mot selfiekameraet til iPad Air 4. Dette er en enhet på bare 7 megapiksler, noe som egner seg dårlig til videosamtaler, selfier og videoopptak av deg selv.

Hvis dette tallet kjøres opp til 10 eller 12 megapiksler, ville selfiekameraet blitt langt mer nyttig. Enda bedre ville det vært om man lånte selfieteknologien fra de nyeste iPhone-modellene.

3. Enda flere fargevalører

Vi gledet oss over at Apple kom med iPad Air 4 i en rekke farger. Og vi likte særlig utvalget av pastellfarger.

Vi ser gjerne enda mer av dette med iPad Air 5 – og kanskje med noen helt nye farger i tillegg. iPhone XR og iPhone 12 kom i flere flotte og livlige fargevarianter, og vi ser gjerne at disse brukes i større utstrekning.

(Image credit: Apple)

4. Lengre batterivarighet

Batteriet i iPad Air 4 klarer rundt 10 timers bruk. Det er det samme man får med de fleste iPad-modellene, altså mellom 9 og 12 timer ved alminnelig bruk. Hvis du har med den iPad-en i sengen for å se på film, eller tar den mad på cafékontoret ditt av og til, er dette helt greie tall.

Men hvis du arbeider kreativt og har med deg brettet på en filminnspilling, du arbeider med finans og har det med på lange flyturer eller er en forelder som skal holde barna underholdt på en lang biltur, vil du kanskje slite med denne batteritiden.

Vi ser gjerne en økt batterikapasitet i iPad Air 5, og i det minste at det kommer optimaliseringer i programvaren slik at enheten holder ut lenger.

5. Bedre håndtering av widgeter på iPad

Dette er typisk et problem knyttet til iPadOS 15 og Apples programvare, og ikke maskinvaren i en iPad, men det er uansett en endring vi ønsker velkommen.

En av de sentrale funksjonene i iOS 14 er muligheten til å skape widgets basert på appene dine, og legge dem på hovedskjermen slik at de er lett tilgjengelige. I iPadOS kan du bare legge til disse widgetene i en karusell på hovedsiden, og der kan det være vanskelig å finne dem hvis du har massevis av apper. Da forsvinner noe av nytteverdien.

Vi ser gjerne forbedringer fra iPadOS 14, slik at du kan legge til widgeter hvor du vil i hjemmemenyen, og ikke bare på samme sted.

6. Slankere ytterkanter

Designet til iPad Air 4 og iPad Pro har ikke de enorme ytterkantene man finner basismodellene iPad og iPad mini, men det gjenstår likevel en ganske tykk kant som skiller skjermen fra brettets ytterkant.

En slankere kant på iPad Air 5 ville gitt et forbedret design, der skjermstørrelsen og brettets fysiske størrelse ikke avviker så mye fra hverandre. Dette er ikke et ufravikelig krav, noe som gjør at dette ønsket står nederst, men slankere kanter tar seg alltid bedre ut. Og dette er jo tross alt en ønskeliste.