Slik kan 2024-modellen av iPad Air bli seende ut

Vi tror at sjette generasjons iPad Air sannsynligvis vil bli lansert i år. Nå har enda et stort hint som støtter denne antagelsen dukket opp i form av lekkede tegninger av den enda større 12,9-tommers modellen som ryktes å være under utvikling.

Disse tegningene kommer fra 91mobiles (via 9to5Mac), som angivelig viser CAD-renderinger av iPad Air 6. Bildene ble hentet inn via «bransjekilder», så det er ingen garantier for at dette faktisk vil bli det endelige designet.

Den største kommende endringen er naturligvis økningen i skjermstørrelse, fra 10,9 tommer på femte generasjons iPad Air 2022 til 12,9 tommer denne gangen. Det ser likevel ut til at begge størrelsene vil være tilgjengelige for neste versjon av nettbrettet.

Det ser også ut til å være noe av et redesign angående kameraet på baksiden. Nåværende utgave av iPad Air har en veldig enkel bakre kameramodul som består av ett enkelt objektiv, men disse tegningene viser en innrammet modul rundt både objektivet og blitsen.

Som med tidligere modeller av Apple iPad Air-nettbrettet, har vi fortsatt Touch ID-knappen på kanten av enheten. Den vanlige USB-C-porten samt strøm- og volumknappene er også observert i disse lekkede CAD-gjengivelsene.

Mens 91mobiles refererer til at nettbrettet drives av Apples M2-brikke, har andre kilder antydet at den aller nyeste M3-brikken vil bli tatt i bruk i stedet. Uansett vil dette bli en kraftig enhet når den til slutt dukker opp.

Med den nye 12,9-tommers størrelsen vil det være enda mindre som skiller iPad Air fra de dyrere iPad Pro-modellene, som for tiden leveres i 11-tommers og 12,9-tommers versjoner. Disse nettbrettene forventes også å motta en oppdatering en gang i år.

Året 2023 var spesielt for Apple ettersom det var det første året siden lanseringen av den opprinnelig iPad-modellenen at ingen nye Apple-nettbrett dukket opp. Som vi har skrevet før, vil alt sannsynligvis endre seg i 2024, ettersom det ventes oppdateringer av nesten alle modeller.