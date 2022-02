Tre nye M2-baserte Mac-maskiner kan dukke opp under Apples mars-arrangement

Tre nye Mac-SKU-er har blitt registrert hos Eurasian Economic Database i forkant av et vårevenement det ryktes at Apple skal holde om ikke så lenge. Dette underbygger eksisterende rykter om at den neste generasjonen Apple-silisium kommer til å bli lansert i løpet av de kommende uke – potensielt under et arrangement som etter sigende skal finne sted den 8. mars (eller i nærheten av denne datoen.)



Oppføringen ble først oppdaget av Consomac, som merker seg at informasjonen som har blitt registrert ikke gir oss mye informasjon om selve produktene, men noen indikasjoner kan de potensielt gi. Numrene som står oppført hos EED er de følgende: A2615, A2686 og A2681, der sistnevnte omtales som en laptop.



Vi har ikke fått noen offisiell bekreftelse på at disse nye enhetene kommer til å ta i bruk M2-brikkene, som antas å være på vei, men alle M1-enhetene har vært oppført med tall som starter med A24. Siden disse nye Mac-maskinene bryter trenden er det sannsynlig at vi i det minste kommer til å bli servert nye varianter av de M1-baserte enhetene, selv om vi ikke får noen M2.



Consomac ymter om at de to andre modellene kan være stasjonære maskiner, men vi er på ingen måte sikre på hvorvidt dette er snakk om Mac Pro, Mac mini eller iMac. Likevel passer dette godt sammen med tidligere rykter om at Apple nå forbereder seg på å lansere nye Mac-produkter i mars, i tillegg til påstandene om at en større iMac på 27 tommer er planlagt lansert som en erstatter for iMac Pro, som forsvant fra markedet tidlig i 2021.



Som alltid, siden dette kun er rykter, så kan vi ikke vite om det ovennevnte medfører riktighet før vi får en offisiell bekreftelse, eller vi ser produktene presentert under en lansering. Apple registrerer i blant sine produkter flere måneder før lansering, så selv om dette er lovende nyheter med tanke på eksistensen av nye Mac-er, så er det ikke sikkert at de blir lansert med det aller første. Per nå har ikke Apple gitt lyd om noe vårevenement, så det er verdt å forholde seg skeptisk til ryktene inntil videre.

Kommentar: Hvil i fred, Touch Bar

Laptopen som ble registrert forventes å være en MacBook Pro i det rimeligere segmentet, som skal erstatte dagens M1-baserte 13-tommersmodell – den eneste MacBook Pro-varianten som fortsatt har den kontroversielle Touch Bar-funksjonaliteten, og som mangler portene som ble gjeninnført med MacBook Pro-variantene på 14 og 16 tommer.



Bloomberg-journalist Mark Gurman forventer at denne nye MacBook Pro-maskinen kommer til å være like mangelfull, og at det er sannsynlig at den heller ikke kommer til å ha en Mini LED-basert ProMotion-skjerm. Andre spekulasjoner fra DigiTimes inkluderer blant annet det følgende: «[...] rent bortsett fra prosessoren kommer de fleste andre komponentene i de nye MacBook Pro-maskinene etter sigende til å ha nesten de samme spesifikasjonene som i den eksisterende modellen med M1-brikker» – men ifølge Gurman vil i det minste Touch Bar-funksjonaliteten fjernes.



Den lysende berøringsstripen har alltid vært et kontroversielt element, men hvis dette blir modellen som setter siste spiker i kista, så vil MacBook Pro 13" (M1, 2020) være siste MacBook-maskin med Touch Bar en kan skaffe seg. Hvorvidt man liker OLED-stripen eller ei, så vil dette være slutten på en æra for Apple – og vi regner med at det ikke er rent få som synes det er på tide.

Kilde: MacRumors