Ny MacBook Pro med M2-prosessor kan bli annonsert neste måned

Apple planlegger å introdusere en ny MacBook Pro, som tar i bruk andregenerasjonsbrikken M2, under selskapets vårevenement i mars, ifølge en artikkel ført i pennen av DigiTimes.



MacBook Pro-varianten det refereres til kommer til å erstatte 13-tommeren med M1-prosessor, den eneste gjenværende modellen med den kontroversielle Touch Bar-funksjonaliteten, og mangelen på porter (2x USB-C), etter at MacBook Pro 14" og MacBook Pro 16" (2021) ble lansert. Denne spådommen er etter sigende basert på rykter fra kilder i forsyningskjeden som hevder at produksjonen ble opprettholdt under den kinesiske nyttårsfeiringen.



Dette er ikke det eneste produktet som forventes lansert i mars. Andre Mac-enheter som for eksempel nye varianter av MacBook Air, iMac og Mac mini skal også være på plakaten, og ha en ny generasjon Apple-produserte brikker på innsiden, litt på samme måte som vi opplevde da M1-prosessoren ble avduket for alvor, med lanseringen av Air, Pro og mini i 2020. En ny budsjettvennlig iPhone med støtte for 5G, samt en ny iPad skal også være aktuell for annonsering under samme arrangement.



Bloomberg-journalist Mark Gurman forventer at den oppdaterte 13-tommersmodellen ikke kommer til å ha samme Mini LED ProMotion-skjerm som er å finne i de større og kraftigere MacBook Pro-maskinene. DigiTimes ser ut til å være enige i den spådommen, og hevder at «[...] bortsett fra prosessoren, skal de fleste andre komponenter i nye MacBook Pro etter sigende ha nesten de samme spesifikasjonene som de som sitter i de eksisterende modellene med M1-brikker.»



Dette tyder på at vi ikke kommer til å få store designforandringer eller noen spesielt spreke nye funksjoner i den nye MacBook Pro-maskinen, men Gurman forventer likevel at Apple kommer til å gi kvitte seg med Touch Bar i de rimeligere MacBook Pro-modellene.



Som alltid, siden dette er snakk om rykter, så vi vet ikke om informasjonen stemmer før vi får den bekreftet fra offisielt hold. Apple-spådommer kan være litt mer sprelske i opptakten til et lanseringsarrangement, så det kan lønne seg å være litt ekstra kritisk, hvis man ønsker å unngå å bli skuffet. Heldigvis er ikke ventetiden lang.

Kommentar: Hva med den stasjonære Pro-maskinen?

MacBook-maskinene er populære som aldri før, men det har vært mistenkelig stille rundt Pro-sortimentet i det siste. For ikke så lenge siden gikk det rykter om at vi ikke kommer til å få oppdateringer i MacBook Pro-maskinene før resten av Mac-familien har gått over til en eller annen form for Apple-silisium, men gitt at de M1-baserte MacBook-maskinene har blitt såpass populære, så er det kanskje ikke så rart med en viss hvil på laurbærene.



Det skal sies at iMac Pro ikke har kommet spesielt godt ut av det. Etter lanseringen av den første modellen i 2017, ble den oppgradert i 2019 og 2020, for så å forsvinne i det stille den 19. mars 2021. Per nå er det uklart om Apple den gang hadde bestemt seg for å skrote prosjektet en gang for alle, eller om Cupertino-selskapet har planer om å gjenopplive Pro-varianten i løpet av 2022.



Gitt at vi allerede forventer lanseringen av en rekke maskiner med egenproduserte prosessorer fra Apple, så kan det være at en M1 Pro- og M1 Max-basert variant av iMac Pro dukker opp under Apple-evenementet i mars 2022. I fall det skjer, vil Mac Pro stå igjen som det eneste stasjonær- og laptop-produktet som fortsatt bruker Intel-prosessorer og AMD-skjermkort. En oppdatering av den ikoniske rivjern-maskinen (altså, den stasjonære Pro-varianten) må nødvendigvis være på trappene, spørsmålet er bare hvor lenge vi må vente, og om Apple velger å kjøre egenprodusert silisium, som i resten av Mac-familien.

Kilde: MacRumors