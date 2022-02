Verwachte smartphones 2022: de beste telefoons die eraan komen

Nu 2021 achter ons ligt, kunnen we de balans opmaken en stellen dat het een goed jaar was voor smartphones. De verwachte smartphones voor 2022 lijken echter alles in zich te hebben om er een nóg beter jaar te worden. Zo hebben we al kennisgemaakt met de Samsung Galaxy S22-serie, inclusief een vrij unieke Samsung Galaxy S22 Ultra. Ook verwachten we een rigoureuze aanpassing van de iPhone 14 Pro, tal van nieuwe foldables en andere mooie vlaggenschepen.

Er ligt nog veel in het verschiet, en veel van de toestellen komen binnenkort. De eerste maanden van 2022 worden naar alle waarschijnlijkheid ouderwets druk.

Hieronder hebben we de meest interessante opties geplaatst van de smartphones die we verwachten in 2022. Het zijn toestellen die in veel gevallen erg goed uit de verf gaan komen, en op z'n minst als interessant, ongebruikelijk of innovatief bestempeld kunnen worden.

iPhone 14-serie

Het mogelijke design van de iPhone 14 Pro Max (Image credit: Jon Prosser / RendersByIan)

Het moge duidelijk zijn dat de iPhone 14 en zijn broertjes tot de meest geanticipeerde smartphones van 2022 behoren. We kunnen ze dan ook niet uit deze lijst met best verwachte smartphones houden.

De hype lijkt bovendien gerechtvaardigd als we kijken naar de laatste geruchten. Het ziet ernaar uit dat de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro voorzien worden van een vernieuwd design, zonder notch maar met kleine uitsparingen voor de camera's en sensoren.

Verder lezen we dat er een nieuw model aankomt in de vorm van de iPhone 14 Max. Dit wordt naar verluidt een toestel met een 6,7 inch scherm. Een opvolger van de iPhone 13 Mini lijkt niet te komen.

Geruchten wijzen verder op grote camera-upgrades, met 48MP sensoren die tot de mogelijkheden behoren (ten opzichte van de huidige 12MP camera's).

Verwacht richting de lancering van de iPhone 14-serie meer nieuws rondom de verwachte toestellen van Apple. De iPhone-releases vinden doorgaans plaats in september.

OnePlus 10

De OnePlus 10 Pro (Image credit: OnePlus)

De OnePlus 10 bevindt zich in een wat vreemde situatie. De smartphone is nog niet aangekondigd, maar de OnePlus 10 Pro. Saillant detail: tot dusver is de OnePlus 10 Pro alleen in China onthuld.

Momenteel is er nog niet al te veel bekend over de OnePlus 10, maar des te meer over de OnePlus 10 Pro. Zo is het Pro-model voorzien van een 6,7 inch 1440 x 3216 AMOLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid, een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-chipset, 5.000mAh aan accucapaciteit, alsook een camera-eiland met drie lenzen: een primaire 48MP camera, 50MP groothoekcamera, en een 8MP telefotocamera (met 3,3x optische zoom).

Voor nu is het nog even afwachten geblazen. We weten namelijk niet wanneer de OnePlus 10-serie beschikbaar komt in Europa.

Google Pixel 7

De Google Pixel 6 (Image credit: TechRadar)

We weten nog niet veel over de Google Pixel 7 op dit moment. We zijn er vrij zeker van dat er eentje in de maak is, al zal de release waarschijnlijk pas plaatsvinden rond oktober 2022.

Nadat Google vorig jaar zijn formule flink op de schop gooide met de Google Pixel 6-serie, verwachten we nu iets minder extreme veranderingen. De Pixel 6 blies de serie echter nieuw leven in, en dat was hard nodig ook. Van de Pixel 7 verwachten we een verdere verfijning van de nieuwe koers.

De eerste geruchten wijzen wederom op het gebruik van de Google Tensor-chipset, maar dan een verbeterde versie. De Pixel 7 lijkt uitgerust te gaan worden met vergelijkbare camera's als de Pixel 6. Daarnaast bestaat de kans dat er slechts één Pixel 7 verschijnt.

Samsung Galaxy Z Fold 4

De Samsung Galaxy Z Fold 3 (Image credit: Aakash Jhaveri)

De Galaxy S22 is natuurlijk hét vlaggenschip van Samsung dit jaar, maar de Samsung Galaxy Z Fold 4 mag niet vergeten worden. Het kan zomaar eens de beste foldable ooit worden.

We verwachten de smartphone niet eerder dan augustus of september. Naar verluidt is het design beter bestand tegen water en stof dan de Samsung Galaxy Z Fold 3, gekoppeld met een grotere batterij en verbeterde frontcamera die onder het display zit.

Er is zelfs een bron die meldt dat er twee camera's onder het display verwacht kunnen worden.

Sony Xperia 1 IV

De Sony Xperia 1 III (Image credit: TechRadar)

De Sony Xperia 1 III is zonder meer de beste smartphone die de Japanse fabrikant in tijden heeft gelanceerd, en we zijn dan ook erg benieuwd wat zijn opvolger in petto heeft. De Sony Xperia 1 IV verwachten we ergens rond april 2022 voor het eerst te zien.

Tot dusver is er nog niet heel veel informatie bekend over het toestel. Een bron meldt dat de Xperia 1 IV gebruik gaat maken van dezelfde primaire 50MP camera als de Pixel 6. Een andere bron wijst erop dat Sony een zelfgemaakte sensor gebruikt aan de voorzijde.

Wat ook de uitkomst zal zijn: van deze smartphone verwachten we goede prestaties op cameragebied, aangezien dat de laatste tijd wel snor zit bij Sony.

Huawei P50-serie

De Huawei P50 (Image credit: Huawei)

De Huawei P50-serie is al een tijd geleden aangekondigd, maar je vindt het toestel vooralsnog alleen in China. De globale lancering laat nog even op zich wachten.

De Huawei P50 Pro is het topmodel van de serie en is uitgerust met een 6,6 inch OLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 888-chipset, tot wel 12GB RAM, en een kwartet aan camera's achterop. De setup bestaat uit een primaire 50MP camera, 64MP telefotocamera (met 3,5x optische zoom en 200x digitale zoom), een 13MP groothoekcamera, en een 40MP monochroomcamera.

Onder de motorkap zit verder 4.360mAh aan accucapaciteit verstopt. De Huawei P50 Pro ondersteunt 66W snelladen. In plaats van Android draait de toestelserie op HarmonyOS 2. Dit heeft alles te maken met de ban van Huawei. 5G is eveneens afwezig.

De standaard Huawei P50 is op veel manieren vergelijkbaar, maar dan met een iets kleiner 90Hz scherm, 4.100mAh aan accucapaciteit, en een aangepaste camera-opzet: een primaire 50MP camera, 13MP groothoekcamera, en een 12MP telefotocamera met 5x optische zoom.

iPhone SE 3

De iPhone SE (2020) (Image credit: Future)

Hoewel de iPhone 14-serie zonder meer de meest geanticipeerde iPhone-release is van 2022, verwachten we ook de opvolger van de iPhone SE 2020 begin dit jaar. We hebben het dan over de iPhone SE 3.

Mocht de smartphone dit voorjaar verschijnen, dan verwachten we een snelle A15 Bionic-chipset onder de motorkap (net als de iPhone 13-serie) met 5G-ondersteuning. We verwachten eenzelfde design als bij zijn voorganger, met een 4,7 inch display, grote randen en een vingerafdrukscanner.

Het mag dan niet de grootste upgrade zijn op de markt, maar er is zeker een markt voor een nieuwe, betaalbare iPhone.

Google Pixel Fold

(Image credit: Google)

De Google Pixel Fold is een smartphone waar we al jarenlang geruchten over horen. De smartphone is nog altijd in ontwikkeling lijkt het, en een release in 2022 is dan ook niet uitgesloten.

Tot dusver wijzen leaks en geruchten op een 7,6 inch vouwbaar OLED-scherm, en zit er onder de motorkap dezelfde Tensor-chipset als bij de Google Pixel 6-serie. Voor nu raden we aan om dit nieuws met een korrel zout te nemen, maar misschien wordt dit wel dé verrassing van de foldable-markt van 2022.

Xiaomi 12 Ultra

De Xiaomi 12 (Image credit: Xiaomi )

De Xiaomi 12 heeft al het levenslicht gezien in China, maar er ligt mogelijk meer in het verschiet: naast de onthulde Xiaomi 12 Pro gaan er berichten rond dat er nog een Xiaomi 12 Ultra in de maak is.

Tot dusver is er nog niets concreet, maar geruchten wijzen erop dat het Ultra-model is voorzien van een gigantische camerabult vol met lenzen. Daarbuiten mag je rekenen op krachtige specificaties, zoals een Snapdragon 8 Gen 1-chipset, 120Hz verversingssnelheid, en 12GB RAM (minimaal).

Het klinkt misschien als een grap, maar er gaan zelfs geruchten rond over een Xiaomi 12 Ultra Enhanced. Voor nu kunnen we alleen stellen dat je mag beginnen met sparen als je een van deze Ultra's wilt aanschaffen.

Nokia 10

De Nokia 9 PureView (Image credit: TechRadar)

Over de Nokia 10 schrijven we letterlijk al jaren. Oorspronkelijk dachten we dat de smartphone door het leven zou gaan als de Nokia 9.1. Daarna als Nokia 9.2 of Nokia 9.3, maar nu zijn we aanbeland bij de Nokia 10. Er gaat nu zelfs een gerucht rond dat het toestel Nokia X60 gaat heten, gezien het gloednieuwe naamschema van HMD Global voor de Nokia-telefoons.

Het is nog altijd onduidelijk wanneer deze smartphone het levenslicht gaat zien. Diverse geruchten hebben in het verleden al releasedatums onthuld, die later niet bleken te kloppen.

Wat je mag verwachten van dit toestel? Een frontcamera onder het scherm, een display van saffierglas, een penta-lens met 108MP of 200MP sensor, 6.000mAh aan accucapaciteit, 144Hz verversingssnelheid, en een high-end Snapdragon-chipset. Dit kán op papier een echte premium smartphone worden. Dan moet hij wel verschijnen natuurlijk.