Samsung Galaxy Z Fold 4: nieuws, geruchten en alles wat we tot dusver weten

We verwachten veel van de Samsung Galaxy Z Fold 4. We hebben de Galaxy Z Fold 3 namelijk uitgeroepen tot beste foldable. De markt van vouwbare smartphones is sindsdien behoorlijk aan het groeien. De volgende versie moet een goede indruk achterlaten als Samsung weer bovenaan de lijst wil staan.

Sinds het debuut van de Fold 3 zijn ook de Oppo Find N en de Honor Magic V aangekondigd. Deze smartphones verbeteren de foldable-formule met minder duidelijke schermvouwen en betere specs. De Z Fold 4 zal zijn best moeten doen om de competitie aan te gaan.

We verwachten dat de nieuwe foldable van Samsung verschijnt samen met de Z Flip 4, als het bedrijf zijn vaste patroon hanteert.

Ondanks dat de smartphone waarschijnlijk pas in augustus verschijnt, hebben we al enkele geruchten gehoord. Hieronder kun je ze vinden, samen met een wensenlijst met wat we van de foldable willen zien.

Laatste nieuws Mogelijk krijgt de Samsung Galaxy Z Fold 4 niet één, maar twee under-display camera’s, vergelijkbare achtercamera’s met de Galaxy S22, een grotere batterij en een vernieuwd ontwerp.

In het kort

Wat is het? De volgende grote Samsung-foldable

De volgende grote Samsung-foldable Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk augustus of september

Waarschijnlijk augustus of september Wat gaat het kosten? Dat weten we nog niet, maar waarschijnlijk veel

Samsung Galaxy Z Fold 4 releasedatum en prijs

De Samsung Galaxy Z Fold 4 wordt waarschijnlijk aangekondigd in augustus van 2022. De release valt waarschijnlijk later in dezelfde maand of in het begin van september. Hier gaan we vanuit omdat zowel de Galaxy Z Fold 3 alsmede de Galaxy Z Fold 2 werden aangekondigd in augustus van hun desbetreffende releasejaren.

Echter zijn er op dit moment geen concrete geruchten als het om de releasedatum gaat, dus we kunnen niet met zekerheid zeggen dat Samsung dit schema zal aanhouden. Vooral omdat de oorspronkelijke Samsung Galaxy Fold werd onthuld in februari van 2019, echter verscheen die ook pas in september in de winkelschappen. Augustus lijkt ons het meest voor de hand liggende moment.

Ook als het over de prijs gaat kunnen we alleen gokken. De Samsung Galaxy Z Fold 3 kent een adviesprijs van 1.799 euro. Dat is iets minder dan zijn voorganger en aangezien Samsung veel kritiek krijgt voor de prijs van zijn foldables, lijkt het ons logisch dat de Z Fold 4 ongeveer hetzelfde kost. Misschien zelfs iets minder.

Een gerucht claimt dat de Galaxy Z Fold 4 inderdaad goedkoper wordt, maar hoeveel goedkoper is niet duidelijk.

De Samsung Galaxy Z Fold 3 is een dure smartphone (Image credit: TechRadar)

Nieuws en geruchten

Een vroege leak suggereert dat Samsung de Galaxy Z Fold 4 gaat uitrusten met een under-display camera, net als de Galaxy Z Fold 3. Deze keer wordt hij nog minder zichtbaar en kan maakt hij betere foto’s, aldus de claim.

Dit wordt onderschreven door een ander gerucht waarin wordt gezegd dat de smartphone zelfs twee under-display selfiecamera’s krijgt. Mogelijk eentje voor het hoofdscherm en eentje voor het kleinere scherm aan de voorkant.

Deze bron meldt ook dat de batterij groter zal zijn en het toestel een nieuw design krijgt. Daarnaast zou de vouw opnieuw zijn ontworpen om beter tegen stof en water te kunnen en krijgt het toestel dezelfde camera’s als de Galaxy S22.

Een ingediend patent (gespot door LetsGoDigital) suggereert dat de aankomende foldable ook van een under-display vingerafdrukscanner wordt voorzien.

Dit zou geen alledaagse vingerafdrukscanner zijn, maar een dubbelzijdige. Hierdoor kun je de smartphone van meerdere kanten ontgrendelen met dezelfde technologie. Echter gaat het hier om een patent, dus mogelijk is het slechts een experiment van Samsung.

Hiernaast hebben we weinig gehoord over de Samsung Galaxy Z Fold 4, maar we updaten de lijst constant. Houd deze pagina dus goed in de gaten.

We voorspellen overigens dat de smartphone ondersteuning krijgt voor de S Pen van Samsung en dat hij wordt uitgerust met een topklasse chipset. Het ontwerp zal ook grotendeels vergelijkbaar zijn met dat van de Galaxy Z Fold 3.

Wat we willen zien

Er zijn een aantal verbeteringen die we graag zien in de Samsung Galaxy Z Fold 4. De belangrijkste punten kun je hieronder lezen.

1. Een lagere prijs

Dit zeggen we ieder jaar, maar de Galaxy Z Fold-reeks is simpelweg te duur voor de meeste mensen. Gezien de technologie is het niet gek dat de prijs zo hoog is, maar we zien graag dat Samsung de nieuwe foldable iets goedkoper maakt.

Het goede nieuws is dat het bedrijf dat lijkt te doen. De Galaxy Z Fold 3 was al iets goedkoper dan zijn voorganger. Hopelijk wordt deze trend doorgezet bij de Z Fold 4.

Al met al zien we het liefst dat de foldable meer kost dan reguliere topklasse smartphones. We verwachten dat dit echter nog enkele jaren wel zo zal zijn.

2. Betere camera’s

De camera's van de Samsung Galaxy Z Fold 3 zijn niet bijzonder (Image credit: TechRadar)

De Samsung Galaxy Z Fold 3 is op veel manieren een topklasse smartphone, maar de camera’s komen niet eens in de buurt bij die van de Samsung Galaxy S21 Ultra, of andere Samsung-smartphones.

Aangezien we een behoorlijk zakcentje moeten neerleggen voor de foldables, verdienen de camera’s wel een upgrade. In plaats van de 2x optische zoom die het huidige model biedt, zien we liever de 10x optische zoom en de 30x Space Zoom terug waar de S22 Ultra toe in staat is.

Naast de zoom-functies zien we ook graag verbeteringen in de rest van de camera’s. De 4MP under-display camera is een leuke toevoeging, maar de prestaties vallen tegen.

3. Verbeterde batterijduur

Iets waar alle foldables moeite mee hebben, is batterijduur. Meestal zijn ze voorzien van dezelfde accu’s als je terugvindt in reguliere smartphones, maar dat is niet genoeg voor een foldable met een groot scherm.

De Samsung Galaxy Z Fold 3 heeft bijvoorbeeld een 4.400mAh batterij. Dat is een prima formaat voor een gemiddelde smartphone, maar met twee schermen is dat niet genoeg. Vooral niet als een van die schermen maar liefst 7,6 inch is.

De batterijduur is niet vreselijk, maar de smartphone houdt het krap een dag vol met een gemiddelde gebruiksduur. Er is nog veel ruimte om dit te verbeteren.

4. S Pen ondersteuning voor het voorscherm

We willen dat de S Pen op beide schermen werkt (Image credit: TechRadar)

De Samsung Galaxy Z Fold 3 is de eerste Samsung-foldable met ondersteuning voor de S Pen. Dit is een goede toevoeging, omdat je daarmee het meeste uit het grote scherm kunt halen. De stylus is echter alleen compatibel met het grote hoofdscherm, niet het kleinere voorscherm.

Dit is geen groot probleem, aangezien je het meeste uit de S Pen haalt met het grote scherm. Toch zou het fijn zijn om hem ook aan de voorkant te kunnen gebruiken. Het voorscherm van de Z Fold 3 is 6,2 inch, wat zeker niet klein is.

5. Een slot voor de S Pen

De gebrekkige implementatie van de stylus is een van onze grotere klachten, maar we zijn ook ietwat teleurgesteld dat de smartphone geen ruimte heeft om de stylus in te bwaren.

Dat betekent dat je een hoesje moet aanschaffen waar je de pen in kunt bewaren, of je loopt het risico om hem te verliezen. Als Samsung serieus wil zijn over S Pen-ondersteuning, zien we graag een slot voor de stylus terug in de Galaxy Z Fold 4.