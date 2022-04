‘Samsung Galaxy Z Fold 4 voorzien van 108MP hoofdcamera’

Nu we inmiddels uitgebreid kennis hebben gemaakt met de Samsung Galaxy S22, verplaatsen we onze aandacht richting de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4. We verwachten deze foldables medio augustus te zien en het lijkt erop dat de Z Fold 4 een grote camera-upgrade krijgt.

Volgens bekende tipgever Dohyun Kim (opens in new tab) (via Notebookcheck.net (opens in new tab)) krijgt de Galaxy Z Fold 4 een 108MP hoofdcamera. De Galaxy S22 Ultra heeft ook een camera met deze resolutie. Het zou een behoorlijke upgrade zijn ten opzichte van de 12MP camera van de Galaxy Z Fold 3.

Eerder hoorden we geruchten dat de Galaxy Z Fold 4 ook de 10MP 3x optische zoomlens krijgt die we kennen van de Galaxy S22 en de S22 Plus. Dus we hebben nu een redelijk goed beeld van de camera set-up die we mogen verwachten.

Wat we denken te weten

We verwachten meer te horen over de Galaxy Z Fold 4 naarmate augustus dichterbij komt. Als Samsung dit goed aanpakt, kan het een van de meest aantrekkelijke foldables worden.

Als het om selfiecamera’s gaat, krijgt de Galaxy Z Fold 4 naar verluidt dezelfde under-display camera als zijn voorganger. Ook gaan er wat geruchten (opens in new tab) rond die suggereren dat de prijs van het toestel omlaag gaat.

Ondersteuning voor de S Pen ligt ook in de lijn der verwachting. Mogelijk krijgt de aankomende foldable een compartiment om de stylus in te bewaren.

Analyse: de opmars van foldables

Wanneer je een foldable aanschaft, moet je een aantal compromissen sluiten. Allereerst zul je zien dat het bedrag op je bankrekening flink is verminderd. Daarnaast hebben veel moderne foldables moeite met het bijhouden van vlaggenschip-toestellen. Hieronder valt ook de camerakwaliteit.

Dat is begrijpelijk. Een vouwbaar scherm zorgt voor een complex bouwproces met hoge kosten. Smartphonemakers moeten daarom op andere fronten geld zien te besparen om de prijs schappelijk te houden.

Dit gerucht toont echter aan dat foldables steeds dichterbij de traditionele smartphone komen. Mogelijk kost het na verloop van tijd niet veel meer om de upgrade te maken naar een vouwbare Samsung-smartphone, in plaats van een standaard toestel.