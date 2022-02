Samsung Galaxy Z Fold 4 mogelijk voorzien van S Pen-slot

We hebben nog niet zo veel gehoord over de Samsung Galaxy Z Fold 4, maar daar komt nu verandering in. Een leak heeft de schermformaten en een belangrijke feature onthuld. De aankomende foldable is mogelijk voorzien van een uitsparing voor de S Pen.

Deze informatie komt van TheElec. Het is een geloofwaardige claim. De Samsung Galaxy Z Fold 3 biedt immers ondersteuning voor de S Pen, maar bevat geen slot om hem in te bewaren. De Samsung Galaxy S22 Ultra is er daarentegen wel van voorzien.

Het leak suggereert ook dat de Galaxy Z Fold 4 een 7,56 inch hoofscherm krijgt en een 6,19 inch display aan de voorkant. Dat is ongeveer gelijk aan de formaten van de Z Fold 3. Die heeft een hoofdscherm van 7,6 inch en een 6,2 inch secundair display.

Het uiterlijk van de twee smartphones zal naar verluidt weinig verschillen. Volgens de bronnen focust Samsung zich op de stevigheid van het apparaat en niet op het ontwerp. Vanwege het S Pen-slot zal er wel een lichte verandering zijn in het design.

Dezelfde bronnen geven ook informatie over de Samsung Galaxy Z Flip 4. Deze heeft naar verluidt een 6,7 inch hoofdscherm en een 1,9 inch secundair display. Dat is vrijwel hetzelfde als de Galaxy Z Flip 3, dus verwacht hier weinig veranderingen in het ontwerp.

Tot slot melden de bronnen dat de twee foldables rond dezelfde tijd lanceren. De maand augustus lijkt ons een logisch moment, aangezien dat een jaar na de aankondiging van de voorgangers zou zijn.

Analyse: een S Pen-slot is een logische toevoeging

Dit is het eerste gerucht dat we horen over een S Pen-uitsparing, maar we denken dat er een kern van waarheid in zit.

Het zou logisch zijn als de smartphone hetzelfde patroon volgt als de Galaxy S Ultra-reeks. Deze is inmiddels ook voorzien van een S Pen-slot. De foldables van Samsung zijn uiterst geschikt voor de stylus, aangezien ze een groot display hebben.

Het ruime scherm van een Galaxy Z Fold is ideaal om op te tekenen of schrijven. Een reguliere smartphone kan dezelfde ervaring niet zo makkelijk bieden. De S Pen is een ideale metgezel om het meeste uit het grote display te halen. Een compartiment voor de stylus is eigenlijk een must-have.

Het is ietwat teleurstellend dat de Galaxy Z Fold 3 niet is uitgerust met een houder voor de S Pen. Hopelijk maakt Samsung dit goed met de Z Fold 4.

Via GSMArena