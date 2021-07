Samsung Galaxy Z Flip 4 krijgt mogelijk roterende camera

Als we de recente leaks en teasers van Samsung mogen geloven, verschijnt de Samsung Galaxy Z Flip 3 op 11 augustus. We vangen nu ook al een beeld op van hoe de Samsung Galaxy Z Flip 4 eruit kan zien. Als de informatie klopt, dan mogen we grote veranderingen verwachten.

LetsGoDigital merkte een patentaanvraag op van Samsung bij het World Intellectual Property Office (WIPO). Dat patent bevat een clamshell-smartphone die erg lijkt op de Samsung Galaxy Z Flip, op een veel groter secundair scherm en roterende camera na.

Deze dual-lens camera bevindt zich in het scharnier van het toestel, en je kan deze roteren zodat hij werkt als de smartphone dichtgevouwen is (met enkel het coverscherm zichtbaar) of geopend, en alle verschillende hoeken daartussen. Daarmee is hij niet enkel geschikt voor selfies, maar ook alle andere foto's die je wil maken.

Dit zou niet de eerste smartphone zijn met een roterende camera. De Samsung Galaxy A80 had er bijvoorbeeld al een, net als de Oppo N1. Deze twee smartphones verschenen in 2013. Het zou de eerste vouwbare smartphone zijn met deze feature.

Deze toepassing heeft enkele voordelen. Je krijgt om te beginnen een betere camera voor je selfies, en de smartphone komt zonder notch of punch-hole om de camera in te verbergen. Door de lens in het scharnier te plaatsen, heb je ook plaats voor een groter secundair scherm.

(Image credit: Samsung / LetsGoDigital)

Op papier klinkt het zeer interessant, maar als je een kijkje neemt naar de bovenstaande afbeelding, zie je dat de implementatie van de roterende camera toch niet geheel vlekkeloos verloopt. Door de camera in het scharnier te plaatsen, moet je natuurlijk wel met een groter scharnier aan de slag. Dat zorgt er op zijn beurt voor dat de smartphone groter wordt.

Bovendien steken het scharnier en de bijhorende camera uit als je de smartphone opent. Het ziet er niet erg elegant uit. Dat is niet de bedoeling bij een premium foldable.

Deze redenen, in combinatie met het feit dat patenten niet altijd daadwerkelijk worden omgezet in consumentenproducten, zorgen ervoor dat we toch niet helemaal overtuigd zijn van dit nieuwe ontwerp van de Samsung Galaxy Z Flip 4. Volgens geruchten komt de Galaxy Z Fold 3 met een in-screen selfiecamera, dus we vermoeden dat Samsung deze route eerder zal blijven volgen, waarbij camera's minder zichtbaar worden.

Bovendien sloegen roterende camera's nooit echt aan, ondanks de verscheidene experimenten die ermee gedaan zijn. We willen een roterende camera voor de Samsung Galaxy Z Flip 4 dus niet geheel uitsluiten, maar met dit ontwerp lijkt het ons zeer onwaarschijnlijk. De komst van een groter secundair scherm maakt echter meer kans.

Via Phone Arena