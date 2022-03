Samsung Galaxy Z Flip 4: nieuws, geruchten en wat we willen zien

Het duurt waarschijnlijk nog even voordat we de Samsung Galaxy Z Flip 4 in handen hebben, maar we hebben hoge verwachtingen voor de nieuwe foldable. Zijn voorganger, de Galaxy Z Flip 3, is namelijk ook een uitstekend toestel.

De markt voor vouwbare smartphones is aan het groeien. Huawei en Motorola hebben beide een foldable met hetzelfde schelp-design als de Z Flip-reeks, namelijk de P50 Pocket en de Razr 2022. Ook de boekvormige foldables zijn in opmars. De Samsung Galaxy Z Fold 4 krijgt concurrentie van onder andere de Honor Magic V en de Oppo Find N.

Elke generatie van de buigbare Samsung-smartphone is voorzien van nieuwe foefjes. De originele Galaxy Z Flip had niet eens 5G-ondersteuning, terwijl de nieuwste versie een redelijk ruim buitenscherm heeft en een competitieve prijs.

Dus we hopen dat de Galaxy Z Flip 4 ook nieuwe verbeteringen met zich meebrengt. Sterker nog, we hebben een lijst samengesteld met wat we willen zien van het toestel. Ook hebben we nieuws en geruchten verzameld.

Laatste nieuws Naast de Galaxy Z Flip 4 en de Z Fold 4 komt Samsung mogelijk met een derde foldable in 2022.

In het kort

Wat is het? De nieuwe schelpvormige foldable van Samsung

De nieuwe schelpvormige foldable van Samsung Wanneer verschijnt het? Mogelijk rond augustus 2022

Mogelijk rond augustus 2022 Hoeveel gaat het kosten? Waarschijnlijk ongeveer 1.049 euro

Samsung Galaxy Z Flip 4 releasedatum en prijs

(Image credit: Future)

We hebben nog geen concreet beeld van de releasedatum of de prijs van de Z Flip 4, dus we moeten dit beoordelen gebaseerd op de Z Flip 3.

Dat toestel kent een adviesprijs van 1.049 euro en verscheen in augustus van 2021. Voor zover wij weten, kan de Z Flip 4 ook in die maand lanceren.

De Z Flip 5G kostte bij zijn lancering zo’n 1.450 euro. Bij de Z Flip 3 heeft Samsung dus een behoorlijke hap uit de prijs genomen, mogelijk zet deze trend voort bij de Z Flip 4.

Nieuws en leaks

Een van de leaks omtrent de Z Flip 4 wijst erop dat het toestel een 6,7 inch hoofdscherm krijgt en een 1,9 inch display op de buitenkant, net als zijn voorganger.

Een ander gerucht claimt dat het toestel wordt getest met een under-display camera. Het gaat hier echter om een prototype, dus mogelijk heeft het toestel zelf nog steeds een punch-hole camera voor selfies.

Dit leak claimt ook dat de foldable een nieuw scharnier krijgt die een stuk lichter is. Desondanks verandert de Z Fold 4 niet veel qua formaat ten opzichte van zijn voorganger volgens dit bericht.

Sindsdien is er ook een ander gerucht voorbij gekomen waarin wordt gesuggereerd dat de Z Flip 4 geen under-display camera krijgt, het scherm aan de buitenkant iets groter wordt, een derde camera wordt toegevoegd en dat de batterij 10 tot 20 procent groter wordt.

Ook hebben we een Z Flip 4-patent gezien die een roterende camera toonde in het scharnier. Het is een interessant concept maar we verwachten dat Samsung het niet gaat gebruiken.

Wat we willen zien

(Image credit: Peter Hoffmann)

1. Een betere prijs

De Samsung Galaxy Z Flip 3 boekte veel vooruitgang door een stuk goedkoper te zijn dan het originele toestel, maar hij is nog steeds vrij duur.

We zien graag dat de trend doorzet en de prijzen lager blijven worden. Wellicht is een midrange bedrag mogelijk.

Het is echter onwaarschijnlijk dat de prijs hard genoeg daalt om de Z Flip 4 een goed alternatief te maken voor smartphones die niet vouwbaar zijn.

2. Verbeterde batterijduur

Een ding dat ons is opgevallen bij de Z Flip 3, is dat de batterijduur niet geweldig is. Met geluk houdt het toestel het een dag vol. Het lijkt erop dat hij is ontworpen zodat je hem niet vaak hoeft te openen, waardoor het hoofdscherm weinig energie verbruikt.

In de praktijk gebruik je het hoofdscherm echter vrij vaak, dus dan heb je ook een batterij nodig die groot genoeg is om het de hele dag vol te houden.

We zien graag dat de Z Flip 4 langer meegaat, zodat we hem lang kunnen gebruiken zonder ons zorgen te hoeven maken.

(Image credit: Samsung)

3. Galaxy Bespoke-ondersteuning vanaf de eerste dag

De Galaxy Z Flip 3 was in een aantal kleuren beschikbaar bij zijn lancering, maar enkele maanden later werd Galaxy Bespoke geïntroduceerd. Hiermee kun je zelf een kleurencombinatie ontwerpen voor de smartphone.

Zo kun je een toestel maken wat net iets anders is dan de standaardontwerpen van Samsung.

Het zou geweldig zijn als de Z Flip 4 hier gelijk ondersteuning voor biedt, zodat je vanaf de eerste dag gelijk een unieke foldable in huis hebt.