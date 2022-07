'Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 iets duurder dan verwacht'

We weten al veel over de Samsung Galaxy Z Fold 4 en de Samsung Galaxy Z Flip 4 zoals de releasedatum en de specs, maar over de kostprijs was nog steeds veel onduidelijkheid.

Door GSMArena (opens in new tab) weten we nu de precieze prijzen van deze smartphones. De publicatie heeft gelekte retailprijzen ingezien, en de telefoons zijn ietsje duurder dan verwacht.

Volgens GSMArena kost het goedkoopste model van de Z Fold 4 met 256GB interne opslag 1.864 euro. Dat is 64 euro duurder dan de Z Fold 3. Het goedkoopste model van de Z Flip 4 met 128GB opslagruimte kost 1.080 euro, opnieuw een kleine stijging van 31 euro ten opzichte van de Z Flip 3. Samsung lanceerde die smartphone vorig jaar nog voor 1.049 euro.

Speculaties over de kosten van de nieuwe smartphones zijn al maanden bezig. Het is jammer dat Samsung de kosten niet verder omlaag heeft kunnen brengen, maar zolang de prijzen niet exorbitant stijgen, is dat niet zo'n groot probleem.

Analyse: Een goede prijs is cruciaal

De prijs van een smartphone is altijd al een belangrijke factor geweest voor de verkoopcijfers, maar dat geldt misschien wel nog meer voor foldables. Deze type smartphones zijn relatief nieuw, en een gunstige prijs kan een grote reden zijn om toch over te stappen van de standaard smartphone naar een unieke foldable.

De Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 slaagden erin om de prijzen te verlagen ten opzichte van hun voorgangers. Juist daarom is het jammer dat Samsung dit kunstje niet kan herhalen in 2022.

We begrijpen het echter wel. Vouwtelefoons zijn moeilijker te maken dan de standaard smartphone, en dan hebben we het nog niet eens gehad over alle problemen op het gebied van de toeleveringsketen en arbeidstekorten als gevolg van de wereldwijde pandemie.

Het is eigenlijk best wel indrukwekkend dat Samsung erin geslaagd is om de prijs min of meer gelijk te krijgen. Op 10 augustus zullen we pas definitief de prijzen van de smartphones te weten komen.