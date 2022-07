Releasedatum Samsung Galaxy Z Flip 4 en Fold 4 zo goed als zeker

We hoeven waarschijnlijk niet lang meer te wachten voordat de Samsung Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Fold 4 uit de doeken worden gedaan. Het ziet ernaar uit dat Samsung beide telefoons presenteert op 10 augustus.

Die informatie halen we op uit een afbeelding van een gelekte teaser, gedeeld door Evan Blass (opens in new tab). Deze leaker heeft een sterke reputatie, waardoor we geneigd zijn hem ook nu te geloven.

De afbeelding toont een vervaagde foto van de Samsung Galaxy Z Flip 4 naast de term '10 augustus'. Er wordt verder vermeld dat het om een Galaxy Unpacked-evenement gaat, wat doorgaans de naam is voor grote Samsung-evenementen.

**THIS IMAGE HAS BEEN EDITED TO OBFUSCATE CERTAIN DETAIL**See what I did there? pic.twitter.com/BrH4sT99yUJuly 18, 2022 See more

Er is geen teken van leven van de Galaxy Z Fold 4 in de afbeelding, maar toch verwachten we dit toestel ook op 10 augustus. Dit baseren we op eerdere events, waarbij ook de Flip en Fold tegelijkertijd werden gepresenteerd. Daarnaast staan we er niet raar van te kijken als ook de Samsung Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 5 Pro op het event tentoongesteld worden.

Mocht er 10 augustus daadwerkelijk een Unpacked plaatsvinden, dan doet TechRadar er geheid verslag van. Waarschijnlijk vindt het (ook) online plaats, zodat je zelf het event vanuit huis kunt meekijken.

Analyse: 10 augustus is aannemelijk

Naast Blass zijn er nog meer aanwijzingen dat er 10 augustus iets staat te gebeuren. Jon Prosser, een leaker met een minder goede reputatie, meldde eerder al dat 10 augustus de datum van de Flip 4 en Fold 4 zou worden.

Verder meldt hij dat beide telefoons op 26 augustus in de winkels komen te liggen, al zou het direct mogelijk moeten zijn om pre-orders te kunnen plaatsen.

Daarnaast hebben we nog de datum van vorig jaar. Op 11 augustus 2021 presenteerde Samsung de Galaxy Z Flip 3, Z Fold 3 en Galaxy Watch 4-serie. Een datum in augustus is dan ook niet meer dan logisch.