Samsung Galaxy Watch 5: dit weten we tot dusver

De Samsung Galaxy Watch 5 laat niet al te lang meer op zich wachten. Naarmate de release nadert, zien we dan ook steeds meer informatie online verschijnen rondom de smartwatch.

Tot dusver is de informatie beperkt tot theorie. Afbeeldingen hebben we nog niet gezien van het product. Leaks geven ons wel een indicatie van welke smartwatches we mogen verwachten, en dat er mogelijk een belangrijke feature mist ten opzichte van de laatste generatie.

Bij het testen van de Samsung Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic kwamen we al snel tot de conclusie dat deze tot de beste wearables van 2021 behoorden, maar niet zonder hun tekortkomingen.

Samsung beloofde een volledig nieuw besturingssysteem, met daarbij het beste van Tizen met Wear OS. Een snelle nieuwe chipset zou onder de motorkap zitten, en gebruikers kregen een lading nieuwe gezondheids- en trackingopties. Die beloftes zijn grotendeels ingelost, maar niet zonder een aantal mitsen en maren.

De onvermijdelijke komst van de Samsung Galaxy Watch 5 (en mogelijk ook de Samsung Galaxy Watch 5 Classic) heeft ons aangezet tot het maken van een wensenlijst, welke je helemaal onderaan in dit artikel vindt.

We maken verder een inschatting van wanneer we de nieuwe wearable van Samsung verwachten, hoeveel deze gaat kosten, alsook andere geruchten. We vullen dit artikel aan zodra er meer informatie opduikt over de nieuwe wearable(s) van Samsung.

Latest news Een doorgaans betrouwbare bron meldt dat de Samsung Galaxy Watch 5 niet over een roterende rand beschikt (opens in new tab), een feature die de Watch 4 Classic wel heeft.

Tot de kern

Wat is het? De nieuwe high-end wearable van Samsung

De nieuwe high-end wearable van Samsung Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk augustus 2022

Waarschijnlijk augustus 2022 Hoeveel gaat het kosten? Onbekend

Samsung Galaxy Watch 5 releasedatum en prijs

Een gelekt releaseschema is in handen gekomen van de Zuid-Koreaanse site The Elec (opens in new tab). In het schema staat dat de Galaxy Watch 5 ergens in de tweede helft van 2022 verschijnt. Dat is echter verre van een verrassing, aangezien de Watch 4-serie in augustus 2021 op de markt kwam.

De Galaxy Watch 3 verscheen ook in augustus van 2020. Een release in augustus voor de Watch 5-serie is iets waar we serieus rekening mee houden.

Er is op het moment van schrijven nog niets bekend over de prijs van de smartwatch. De Galaxy Watch 4 kent een startprijs van 269 euro, terwijl de Samsung Galaxy Watch 4 Classic begint bij 369 euro.

Nieuws en leaks

Een van de eerste leaks rondom de Galaxy Watch 5 wijst op een boost in de accucapaciteit.

SamMobile (opens in new tab) heeft documenten gespot waarin staat dat de Watch 5 276mAh aan accucapaciteit zou moeten krijgen, wat een stijging is ten opzichte van 247mAh bij de Watch 4. De Watch 5 Classic stijgt van 361mAh naar 397mAh ten opzichte van zijn voorganger.

Dat zijn niet per se gigantische stappen, maar ze maken wellicht wel het verschil. Weet ook dat dit de instapmaten van de batterijen zijn. Als er meerdere groottes zijn, dan verwachten we ook grotere inhouden.

Recenter zijn er geruchten opgedoken van een Pro-versie van de Samsung Galaxy Watch 5, waarvan de accucapaciteit naar verluidt 572mAh bedraagt. Dat moet in principe een sterke batterijduur opleveren.

Het Pro-model vervangt wellicht het Classic-model in de line-up van dit jaar, zo meldt een andere bron (opens in new tab). Een ander gerucht wijst echter weer op drie Galaxy Watch 5-modellen (opens in new tab), waardoor het weghalen van de Classic weer minder logisch zou zijn.

In een patent van Samsung zien we een smartwatch met een uitbreidbaar scherm. Het display kan 40 procent groeien in grootte wanneer een knijpgebaar wordt uitgevoerd. Hetzelfde patent toont verder een camera in het horloge.

Hieronder zie je hoe het patent eruit zou moeten zien. Houd er echter rekening mee dat patenten niet altijd gebruikt gaan worden. Zelfs al gebruikt Samsung dit design ooit voor een wearable, dan twijfelen we of dit ontwerp op tijd gereed is voor de Galaxy Watch 5.

(Image credit: Samsung / LetsGoDigital)

Wat we willen zien

Er zijn veel manieren waarop Samsung zijn wearables van een boost zou kunnen voorzien. Onze meest gewilde voorstellen staan hieronder genoteerd.

1. Veel sterkere batterijduur

De Samsung Galaxy Watch 4 is voorzien van een respectabele batterijduur in onze tests, maar datzelfde kunnen we niet zeggen van de Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Vaak hield deze smartwatch het niet eens 24 uur vol.

Hoewel er genoeg batterij aanwezig moet zijn voor een reguliere dag, moet je de smartwatch dan wel elke nacht opladen. Dit komt de gezondheid van de batterij ook niet ten goede.

Naar onze mening is dat anno 2022 niet goed genoeg meer. De reguliere Galaxy Watch 4 houdt het doorgaans twee dagen vol, maar van de Watch 5 verwachten we een flinke verbetering op dit vlak.

2. Volledige compatibiliteit met meer smartphones

De Samsung Galaxy Watch 4-serie werkt niet goed samen met iPhones. Dat terwijl voorgaande modellen hier wel toe in staat zijn. Ook een Android-smartphone geniet van minder features als het geen Samsung is. Denk hierbij aan ECG en het meten van je bloeddruk.

Ondanks dat we verwachten dat iPhone-gebruikers bij de Apple Watch blijven, is het jammer om te zien dat Samsung de functionaliteit van zijn smartwatches zo beperkt. Zeker met een wearable die op Wear OS van Google draait mag je eigenlijk alle functies verwachten op een Android.

BIj de Samsung Galaxy Watch 5 zien we dan ook graag een volledige compatibiliteit met Android-smartphones, en idealiter ook met iPhones.

3. Meer opties voor work-outs

Met name bij de Samsung Galaxy Watch 4 Classic vinden we het gebruiken van de work-out bediening wat lastig, zeker wanneer je work-outs wilt pauzeren. Dit is geen groot probleem, maar betekende bij ons af en toe dat de eindtijd van je work-out wat geflatteerd kon zijn. Een seconde of twee is namelijk al snel verspild bij het pauzeren.

We zien dan ook graag een iets praktischere bediening bij de Samsung Galaxy Watch 5, zodat het een beter werkend fitnesstoestel wordt.

4. Een slanker design

(Image credit: Future)

Een ander probleem dat vooral de Classic treft is de dikte van het product.

De Samsung Galaxy Watch 4 Classic is een grofgebouwde wearable. Tot op zekere hoogte is dat een esthetische keuze, maar wij zien de opvolger graag in een iets slanker totaalpakket. De dikte is niet erg geschikt voor wat strakkere kleding, en in potentie ook oncomfortabel in bed.

5. Een bredere selectie aan bandjes

Als je de Samsung Galaxy Watch 4 niet via Samsung bestelt, zijn de bandjes om uit te kiezen vrij beperkt. Je hebt geen volledig leren of metalen opties.

Het is goed om te weten dat je bandjes van derden kunt gebruiken voor Samsung Galaxy Watches, maar dat kost je dan extra.

Voor de Samsung Galaxy Watch 5-serie zien we graag wat klassiekere opties tussen de sportieve opties, en dat de volledige range niet beperkt blijft tot de website van Samsung zelf.