Hoe Samsung Unpacked live kijken: Galaxy Fold 4, Flip 4, Watch 5 komen eraan

Een van de grootste tech-evenementen van 2022 vindt weldra plaats. Samsung Galaxy Unpacked 2022 gaat namelijk van start op 10 augustus om 15 uur, onze tijd.

Als je geïnteresseerd bent in vouwbare telefoons, smartwatches of earbuds, dan wil je dit niet missen. We verwachten een hele waaier aan technologie, waaronder de Samsung Galaxy Z Fold 4, Samsung Galaxy Z Flip 4, Samsung Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro en Galaxy Buds 2 Pro.

Naar goede gewoonte zal TechRadar dit event bijwonen en verslag uitbrengen van de belangrijkste nieuwigheden. Ga dus niet te ver weg en hou onze homepagina in de gaten voor het laatste nieuws over Samsung.

Hoe Samsung Galaxy Unpacked live kijken

Terwijl veel fabrikanten hun lanceringen op YouTube en misschien op hun eigen site streamen, is Samsung verder gegaan dan dat.

Samsung pakt het groots aan en geeft kijkers de mogelijkheid om Galaxy Unpacked 2022 te kijken op YouTube (opens in new tab), hun eigen website (opens in new tab), de officiële Newsroom (opens in new tab) en Twitter (opens in new tab). Niet genoeg? Dan kan je het event zelfs in de metaverse volgen op Samsung 837X (opens in new tab).

De eigenlijke video is op het moment van schrijven nog niet te zien, maar Samsung zet deze gewoonlijk tijdig klaar. Je kan wel op bepaalde plaatsen herinneringen instellen zodat je een melding krijgt wanneer het spektakel begint. Van zodra we de livestream spotten, zullen we hem toevoegen aan dit artikel. Zo hoef je TechRadar zelfs niet te verlaten!

Je zal hoe dan ook de livestream van Samsung willen bijwonen. Als de verschillende leaks kloppen, dan zien we vijf nieuwe producten die allemaal noemenswaardige upgrades bevatten. Zo zou de Samsung Galaxy Watch 5 Pro een batterijduur van meer dan drie dagen hebben, de Galaxy Z Fold 4 een ingebouwd slot voor de S Pen-stylus en de Galaxy Z Flip 4 een betaalbaar prijskaartje zonder in te moeten boeten op vlak van prestaties.

De kans is dus groot dat enkele van deze toestellen hun weg zullen vinden naar onze koopgidsen met de beste smartphones en smartwatches.